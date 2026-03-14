女子洗衣机清洗羽绒外套爆炸险毁容 专家教7步简单完成清洗 高速脱水/烘干是大忌？

清洗厚重羽绒外套要小心！内地有女子用洗衣机洗羽绒时，机身突然猛烈爆炸，碎片四溅，更险些毁容。有专家教7个简单羽绒清洗步骤，并特别提醒烘干羽绒是一大禁忌。

女子洗衣机清洗羽绒外套爆炸险毁容 竟是高速脱水惹祸

据《国家应急广播》报道，该名女子将羽绒放入洗衣机清洗，洗衣机突然发出巨响并猛烈爆炸。影片可见，洗衣机门被整个炸开，机身严重损毁，羽绒棉絮散落一地。女子用手掩住面部，鲜血不断从指缝渗出，家人吓得惊呼「小心玻璃！」，急忙将她送院，画面触目惊心。

为何洗羽绒会爆炸？江苏南京市消防救援支队火灾调查和新闻宣传处梅亮指出，洗衣机内空间较小，甩干时转速较快，羽绒外套会在短时间内将洗衣机内的空间全部撑满。当气体膨胀到一定程度，超过洗衣机的抗压极限就会爆炸。

专家教7步简单完成清洗法 烘干也是大忌？

日常生活中该如何正确清洗羽绒服？据品牌The North Face资料显示，有专家教清洗前必须谨记以下6大要点，并教洗衣机清洗羽绒步骤，大家可作参考：

清洗6大要点：

1.清洗前必须仔细阅读洗涤标签

不同羽绒外套可能会有不同清洗建议，包括水温、洗涤方式等。例如皮革或仿皮制的羽绒外套便不能直接水洗，遵从每件羽绒衣的洗涤指示，才能确保清洗过程中不会受损。

2.选择适当的洗衣精

羽绒外套的主要材质为蛋白质纤维的羽绒，使用清水或中性清洁剂可避免伤害羽绒，延长其寿命。虽然羽绒外套的另一主要材质化学纤维可用一般洗衣精清洁，但由于羽绒外套通常具备防水等功能性诉求，制程中还会加入尼龙、GoreTex等异材质，此时选用中性洗涤剂才能确保不损害其他材质。在洗涤剂类型上，建议使用液体洗涤剂，较易清洗干净，不会残留于羽绒外套的褶皱处。

3.温和手洗或机洗

若洗涤标签注明可用洗衣机清洗，设定时建议选择温和模式及低速转速，以减少对羽绒的损害。如选择手洗，则建议使用约30℃温水，轻轻按压外套；切勿搓揉或扭转，以免羽绒内部纤维受损，失去蓬松度。

4.避免拧扭及曝晒

清洗后，轻轻按压去除多余水分，切勿拧扭羽绒外套，以免破坏羽毛结构。此外，羽绒填充物通常由鸭毛或鹅毛制成，在阳光下晒干时容易受热力和紫外线损害。长时间曝晒可能使羽绒纤维变脆，失去弹性，导致外套保暖性能下降。因此应在阴凉通风处自然风干，避免阳光直射。风干时可轻轻拍打外套，帮助羽绒恢复蓬松。

5.拉上所有拉链及扣子

洗涤时务必拉上所有拉链及扣好钮扣，以免在清洗过程中刮伤羽绒外套。

6.选择水洗而非干洗

羽绒外套内部的鸭毛或鹅毛填充物，对水的反应较好。水洗能温和清洁羽绒，去除灰尘、油渍和汗渍，同时保持填充物的蓬松度和保暖性能。相对而言，干洗过程中使用的化学溶剂可能对羽绒造成损害，导致纤维变硬、失去弹性，进而影响外套的保暖效果。

羽绒外套机洗步骤：

1.检查羽绒外套外观

机洗前，建议先检查羽绒外套的缝线有否脱落或破损。如有损毁，为免机洗时水分从破洞渗入羽绒夹层破坏羽绒衣，应先修补再进行清洁。

2.局部清洁

羽绒外套的袖口和领口最容易沾上污渍，可先用中性清洁剂擦拭这两处，将污渍分解后再放入洗衣机，这样藏在袖口或领口的污渍才能彻底清洁。

3.拉上所有拉链及扣子

松开的拉链在机洗搅拌过程中容易刮伤羽绒外套，因此放入洗衣机前务必拉上所有拉链及扣好钮扣。

4.放入洗衣袋

羽绒衣体积较大，建议放入大型洗衣袋，让羽绒外套能整件舒展，洗得更干净。

5.选择温和模式及低速运转

倒入中性洗衣液，将洗衣机设定为温和模式及低速转速，减少对羽绒的损害。

6.加入干毛巾辅助脱水

洗衣机进入脱水程序时，可先按暂停键，放入干毛巾至洗衣袋内，有助加速吸收羽绒外套的水分，让外套取出时更为干爽。

7.阴干

脱水后务必立即取出晾起，避免产生皱褶；晾晒羽绒衣的地点宜选择通风阴凉处，待羽绒衣完全干透。

专家特别提醒，由于羽绒填充物主要为羽毛或羽绒，这些材料容易受热损坏。此外，烘干机的高温和机械运转会导致羽绒纤维断裂，影响保暖效果，甚至令外套失去原有的蓬松度，因此羽绒外套千万不可烘干。

资料来源：《国家应急广播》、The North Face

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