60岁女子悭家筷子5年不换 胃藏一级致癌物黄曲霉毒素 医生教5招减风险

内地一名60岁女子，为悭钱竟5年没有更换家中筷子，求医惊揭胃内竟藏有一级致癌物「黄曲霉毒素」。有医生也教5大洗筷子方法，可减低筷子细菌滋生的风险。

60岁女子悭家筷子5年不换 胃藏黄曲霉毒素

据内媒《民生大参考》报道，郑州一名60岁女子，因出现呕吐、腹泻等症状，前往医院求医经检查后，医生竟在其胃中发现大量「黄曲霉毒素」。在详细问症下，医生得悉该名女子生活非常节俭，家中一双木筷子已使用长达5年，从未更换。医生高度怀疑与此有关，好在经过治疗，该名女子已经康复出院。医生表示，虽然筷子本身不会生长黄曲霉菌，但长期使用的木质餐具，其表面容易积藏食物残渣，可能会导致霉变。

研究揭1款筷子比马桶脏8倍 含1.3万致命细菌

重症专科医生黄轩曾在facebook专页发文指，筷子容易滋生细菌，且细菌种类繁多，包括大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌和幽门螺旋杆菌等。这些细菌可能导致食物中毒、肠胃炎，甚至是致命的疾病。

黄医生表示，台湾一项研究曾针对5种材质的筷子进行分析，包括不锈钢筷子、竹筷子、仿瓷筷子、木筷子和有条纹的竹筷子，结果发现在清洗干净后，不锈钢筷子的细菌含量最低；竹筷和仿瓷筷的细菌含量相近；木筷的细菌含量为600个CFU，比标准值高出3.3倍；而有条纹的竹筷细菌含量更高达13,000个CFU，比一般竹筷多37倍，也比马桶盖脏7至8倍。

此外，大陆辽宁省人民医院微生物室曾进行一项研究，结果发现当木质筷子使用2年后，其含菌落数为每平方厘米16.3，而使用近2个月的金属筷子则为0.7个，显示木筷确实较容易滋生细菌。

医生教5招减风险 用甚么方法洗筷子较干净？

重症专科医生黄轩指出，如果想减低筷子细菌滋生的风险，建议采用以下5个洗筷子方法：

1. 仔细清洗筷子

清洗筷子时，应该仔细清洗，避免残留食物残渣和油渍。

2. 晾干筷子

每次清洗后，将筷子放在碗架上散开晾干。确保筷子头朝上放进筷筒，并且筷筒应该竖立放置，以免筷子头沾染筷筒底部的细菌。

3. 适当存放筷子

筷子应该存放在通风干燥的地方，以防止霉菌污染。最好每周清洗消毒一次。如果条件允许，也建议使用消毒柜进行杀菌。

4. 定期消毒筷子

定期给筷子进行消毒是必要的。每周可将筷子放在蒸笼或开水中蒸煮30分钟，或使用家用消毒柜对木质和金属制筷子进行高温消毒。专家建议，每1至2个月彻底煮一次筷子，高温消毒效果更好。同时，每半年更换一次筷子是理想的。

5. 买筷子时选择适当的材质

使用金属筷子也是一个好的选择，因为不易出现裂缝滋生细菌。没有任何凹槽或纹路的「304号不锈钢筷子」，也许是比较不容易有细菌滋生的。

何谓黄曲霉毒素？可致致肝癌？

据食物安全中心资料，黄曲霉毒素是一种很高毒性的物质，由特定霉菌（例如黄曲霉或是寄生曲霉）产生，容易在温暖潮湿的环境中滋生，且不易在一般烹调过程中被分解。黄曲霉毒素主要分为4类：B1、B2、G1、G2。最常见的是B1黄曲霉毒素，肝毒性非常高，可引致肝脏中毒受损、肝硬化、肝癌。黄曲霉毒素是世界卫生组织列明的一级致癌物，其毒性是砒霜的68倍，氰化钾的10倍，仅需1毫克就可能诱发肝癌等癌症。

根据亚洲癌症研究基金会有限公司的资料，黄曲霉素的毒性是砒霜的68倍，氰化钾的10倍，对肝脏组织破坏极强，1毫克的份量已可致癌，20毫克更可致命。

资料来源：《民生大参考》、重症专科医生黄轩、亚洲癌症研究基金会、食物安全中心

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