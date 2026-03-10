回南天药材汤料易发霉产生毒素 保存要放保鲜格/冰格？中医教4招防潮防变坏

有煲汤习惯的家庭，雪柜或冰格通常会长期存放著一包包或一瓶瓶的蜜枣、杞子、淮山。确保药材汤料保持干爽，才不容易变坏和发霉，不只是维持药效，更是食用安全的关键。注册中医师古铠纶接受《星岛头条》访问，分享保存药材汤料的4大重点。选择把药材放入保鲜格、冰格，或者室温保存，有甚么原则要注意？

春天药材汤料易发霉产生毒素 中医教4招正确保存防潮防变坏

古铠纶医师指，药材在潮湿环境或保存不当都很容易变坏，甚至变成霉菌的温床。一般人家中常备的汤料药材当中，糖分较高的红枣、南枣、黑枣、圆肉等；质地黏糯的熟地、麦冬等，以及淀粉质较丰富的淮山、茨实、生薏米等，都容易发霉、变质。

【同场加映】哪些药材汤料容易变质？出现哪些特征表示已经变坏？

药材汤料保存原则｜ 1. 保持干燥

古代人已经懂得将新鲜的植物干燥处理，利用烘干、炒制等方法来处理药材，以去除水分。在香港这种潮湿的环境中，定期检查药材并将它们取出通风是必要的。在天气好、不潮湿的日子，可以将药材拿出来晒太阳，或者使用焗炉低温烘干，有助于减少变坏的机会。

药材汤料保存原则｜2. 选用适当的储存容器

密封保存是避免汤料发霉的关键，建议使用玻璃罐和密封食物盒，放入食物级别的防潮珠（例如薯片或紫菜包装内附的），可以有效吸收湿气。然后再将盒子放入保鲜袋，多一重安心。对于较昂贵或一次性用量不多的药材，可以考虑将其分成小份独立包装，这样即使其中一份变坏，也不会影响其他部分。

药材汤料保存原则｜3. 善用冷藏与冷冻

如果在短期就用完的话，可以放在阴凉干爽的地方，避免置于水气较多的潮湿区域，例如洗手盆旁或微波炉顶部的柜子，「隔一块『蔗渣板』防潮力有限。」预计约1-2周内会用完的药材，都可以放入雪柜保鲜格冷藏，有效防潮之余也不会怕会被冻硬。

至于不常使用的药材，或容易变坏的杞子、桂圆肉等，最好存放在冰格中冷冻保存。但大前提是，即使放入冰格，药材也必须先放入密封容器（例如密封盒再加密封袋）。因为冰格中的湿气较重，若无密封，药材反而可能吸湿变质；若遇停电，解冻后也会吸湿，很快就会变黏和变质。

药材汤料保存原则｜4. 定期检查与处理

定期打开药材包装进行检查。一旦发现药材有变坏的迹象，例如出现异味、颜色变化、质地变黏，甚至发霉或生虫），应及早丢弃。

古铠纶医师提醒，药材表面发霉通常表示内部也已经受到影响，即使肉眼看不见的部分，也可能含有毒素，不应像芝士一样认为部分发霉仍可食用。即使切掉发霉部分，或清洗，也可能无法完全去除霉菌和毒素。食用发霉药材除了有食物中毒的风险，长期甚至可能对肝脏等解毒器官造成伤害。

---

