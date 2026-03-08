春天尘螨大爆发加剧鼻敏感皮肤痕 虫害专家教正确使用除螨吸尘机 灭螨效果倍增摆脱过敏

「回南天」令空气又闷又湿，家里到处都是「笠痴痴」的。温暖潮湿的环境正是尘螨肆意繁殖的天堂，特别是大家每日亲密接触的床褥、枕头和布梳化，可能潜藏著大量令鼻敏感、气喘、皮肤痕痒加剧的罪魁祸首。当皮肤异常痕痒和开始打喷嚏时，很多人会出动除螨吸尘机，但要用得对才有效，可不是随便在被铺上推拉几下就够。有虫害专家分享正确吸尘螨技巧及多个灭螨贴士，帮助大家摆脱过敏困扰。

甚么是尘螨？为何在春天为患特别严重？

根据日媒《FNN》报道，日本医学博士、尘螨研究及过敏疾病专家高冈正敏表示，家居常见的尘螨喜欢温暖潮湿的环境，在介乎60-83%之间的湿度最为活跃，温度约25°C左右。牠们以人类和动物身体自然脱落的皮屑、头皮为主要食粮，繁殖速度极为惊人，数量更可以几何级数增长。一只雌性尘螨一生更可产下近百粒卵，在合适的环境下，例如床褥、枕头、被铺、布艺梳化、地毡等「主要粮仓」，只需3-4星期就能由卵孵化为成虫。

尘螨为何会致敏？

高冈博士指，尘螨本身不会咬人，但牠们本身，包括排泄物和尸体就是「致敏原」。这些微小到肉眼都看不到的虫（约0.2-0.3mm），含有一种能分解蛋白质的酶，当敏感体质的人吸入或接触到这种物质后，免疫系统会将其误认为有害物质，从而引发一连串过敏反应，包括打喷嚏、流鼻水、鼻塞等鼻敏感症状、气喘、湿疹、皮肤炎，眼睛也可以出现过敏性结膜炎，引发痕痒和红肿。有小孩的家庭或容易过敏的人应该格外小心。

专家教3大灭螨秘诀 如何正确使用除螨吸尘机？

高冈博士指出，要完全杜绝尘螨是不可能的，但可以透过有效的家居清洁，将其数量控制在不会引发过敏的水平。

1. 重点清洁床上用品

床褥、枕头、被和床单，是尘螨最集中的地方。因此应该勤加换洗寝具，应至少每星期清洗一次。对于无法水洗的床褥、枕头芯、被芯和梳化，则应每2-3星期用除螨吸尘机彻底吸一次。使用除螨吸尘机时也有技巧：

将床褥想像成4个区域。

在第一个区域，用吸尘机缓慢地来回吸20秒。

重复一次，在同一个区域再吸20秒。

完成后，才移到下一个区域，重复以上步骤。

他解释，这样「来回吸2次」所清除的尘螨数量，是「只吸1次」的2倍以上。「来回吸10次」固然可以去除更多螨虫，但效果相差不远，因此「来回吸2次」最具效率与效果的方法。

2. 抽湿+通风双管齐下

在潮湿的春季，保持室内环境干爽，是最有效减少尘螨的策略。把控制湿度在60%以下，例如善用抽湿机，在天气较好时最好打开窗户，让空气对流，保持空气流通。

3. 密封厨房粉状食材

这是一个很多人会忽略的盲点。厨房里的粉状食材包括面粉、鹰粟粉、奶粉等，若开封后储存不当，微小的尘螨可能会从包装的缝隙爬入，在里面繁殖。在美国不时发生因进食了被尘螨污染的班戟预拌粉，而引发严重过敏性休克（Anaphylactic Shock）的个案。因此也被称为「班戟综合症」(Pancake Syndrome)。他提醒，所有开封后的粉状食材不要再用原来的袋装保存，正确的方法是放入密封的食物盒或玻璃瓶中，并放入雪柜冷藏，杜绝尘螨滋生的机会。

---

