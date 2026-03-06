天气潮湿洗衣机一打开好臭？清洁达人教用3大法宝清洁 3步骤除霉去污垢

潮湿天气，洗衣机一打开就传出阵阵霉味，元凶可能就藏在机内看不见的暗角！有清洁达人教用家3大法宝，跟足3个简单步骤，就能彻底去除洗衣机内的霉菌和污垢。

洗衣机一打开好臭？清洁达人教用3大法宝清洁

据《Express》报道，清洁达人Chantel Mila指出，衣服闻起来有霉味，洗衣机可能就是罪魁祸首。洗衣机内霉菌滋生是多种因素共同作用的结果，包括潮湿、温暖环境以及日积月累的洗涤剂残留物，成为了霉菌滋生的温床，尤其是在门封条、清洁剂盒和内筒等位置。她教用两种天然物品即可彻底清洁洗衣机的霉菌，让衣物回复真正的清新洁净。

清洁洗衣机步骤

将一杯白醋与20滴茶树油或丁香油混合均匀。然后，取一条干净的毛巾或布，完全浸泡在溶液中。 将浸透清洁液的毛巾，仔细地铺在洗衣机门的橡胶密封圈上，让溶液发挥作用，分解霉菌。等待期间，建议排出泵内的积水，清理洗衣机的过滤器，并用热水冲洗洗涤剂盒，以防止残留物堆积。 在橡胶圈上均匀撒上小苏打粉，然后缓缓倒上白醋。两者接触后会产生强烈的化学气泡反应，能有效去除缝隙中的顽固污垢。

Chantel Mila表示，白醋是强效的清洁剂，其含有的醋酸成分，能有效分解水垢、矿物质沉积物，去除油渍与污垢，也能轻松解决洗衣机的异味问题。

霉菌危害不容忽视 长期吸入可破坏神经系统

洗衣机霉菌不只带来异味，化学博士K Kwong曾在Facebook专页分享，霉菌对健康的威胁远超想像。霉菌孢子和代谢物可以引发多种过敏反应，包括：

呼吸道症状：

持续咳嗽

频繁打喷嚏

鼻塞不适

喉咙痕痒

皮肤问题：

皮肤敏感

湿疹发作或恶化

K Kwong指出，部分霉菌会产生有毒代谢物，若长期吸入，可能影响免疫功能、破坏神经系统，甚至导致器官功能障碍。高危族群如免疫力较弱人士、长者、小童、哮喘患者（吸入孢子可能令症状恶化）更需格外警惕。因此，发现墙身发霉应尽快处理，切勿掉以轻心。

