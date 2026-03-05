天气潮湿红枣莲子容易发霉？中医教分辨药材汤料是否变质受潮 出现4大异状即丢弃

最近回南天，每日都下著绵绵细雨，天气极度潮湿，是时候检查一下家中存放的食物有没有受潮的迹象，特别是红枣、薏米、龙眼肉等药材汤料，原来不少都很容易发霉变坏。注册中医师古铠纶接受《星岛头条》访问指，许多常用于煲汤的药材，因其本身的特性，在潮湿环境下特别容易变质，产生可怕的毒素，危害健康。使用前记得留意药材的状态，一旦发霉变质，千万不要再用来煲汤。

天气潮湿3类药材汤料容易变坏发霉

汤水对于香港人是不能少的。一些百搭药材汤料，例如杞子、圆肉、薏米等，很多家庭都会各买一大包存放在厨房备用。古铠纶医师指，药材在潮湿环境或保存不当，其实很容易受潮，变成霉菌的温床，甚至会生虫。哪些中药材或煲汤料最容易变坏？

以下是一些比较容易发霉变质的药材汤料：

糖分较高：红枣、南枣黑枣、圆肉、杞子、熟地。

软身、质地黏糯：熟地，还有清补凉会出现的麦冬、玉竹等

淀粉质较丰富：淮山、茨实、生薏米、百合、莲子、党参、当归等，特别近年大众偏好选择没有经硫磺处理的药材

药材汤料变质有哪些特征？

如何分辨药材仍然「好靓」，还是已经变坏？古医师教路，要辨别药材是否变质，主要可透过「看、摸、闻」等方式，观察其外观、质地和气味是否有异常。

颜色变化：例如金黄色的圆肉和红色的杞子会变黑；微黄色或雪白色的淮山片变深黄色或出现黑点，都表示已经变坏。

质地变化：出现变黏、结块、出水的情况。例如变坏的圆肉和杞子会变成「一饼嘢」；原本干燥硬身的党参、当归，则变得非常黏和「有潺」；特别是熟地，虽然本身带有黏性，但如果变质，会变得异常黏糊。

出现霉菌：霉菌可能呈现灰白色、绿色、黑色、黄色，甚至粉红色，也会散发出霉味。

出现虫蛀：如果情况严重会见到有虫卵、虫尸，甚至活虫在药材上爬动。

发霉变坏的药材勿再吃

古医师强调，药材发霉后，通常会产生毒素。即使只看到表面有霉点，霉菌的菌丝可能已经渗透到药材内部，清洗或切掉部分也未必能完全去除，「入面可能已经坏透」；看到有虫亦然，同样应该视为已变坏，不应再使用。

他警告，进食发霉的食物，包括用来煲汤，都会对健康造成一定风险。轻则上吐下泻、食物中毒，长期食用更可能对人体器官，特别是负责解毒的肝脏和肾脏，以及肠胃造成伤害。例如花生发霉产生的黄曲霉毒素，更加是致癌物。因此，一旦发现药材汤料有发霉、变色、生虫等任何变质的迹象，必须立即丢弃。即使只是小部分都应该「成樽丢咗佢」，不要有「怕浪费」的心态继续吃或用来煲汤。

