天气潮湿曱甴多？专家教「防小强」四宝 漂白水反而对人类毛孩有害?

蟑螂｜天气潮湿，曱甴出没，简直是不少家庭的噩梦。许多人都会想到使用化学杀虫水或「烟雾弹」，但专家警告，若使用不当，对人类及毛孩的危害可能比曱甴更大。有专家分享了「防小强」四宝，以天然方式杜绝「小强」！

漂白水喷剂对人和宠物的伤害更大

外媒报道，昆虫学家Tracy Ellis及Daniel Baldwin分享，曱甴群及其残留物会对健康造成危害，不仅会污染食物，更可能带来过敏和气喘。传统杀虫水通常对所有昆虫，包括蜜蜂等益虫都有毒，更可能渗入土壤、污染水源，或被误食。防虫公司专家提醒：「像漂白水这类DIY喷剂，对人和宠物的伤害往往比对曱甴更大。」

而市面上一些声称有效的高科技产品，如超音波驱虫器，效果极其有限；因此使用天然方法最为理想。

专家教「防小强」四宝

1. 强力陷阱：曱甴屋/蟑螂屋

曱甴屋是杜绝化学物的理想选择。在经常发现曱甴踪迹的地方放置此强力陷阱，可以有效阻止曱甴滋生，能即时捕捉并阻止牠们扩散至其他区域。

使用贴士：

适合捕捉少量曱甴，若大规模曱甴群则需配合其他方法；

家中有幼儿或宠物宜谨慎使用捕猎器；

丢弃时须妥善处理，避免野生动物误触。

2. 物理攻击：矽藻土

矽藻土是一种幼细的天然粉末，接触曱甴后会令其脱水而死，但对人类和宠物无害。可撒在屋内干燥位置，包括地毯和软垫家具。

使用贴士：

建议用无滤网或干湿两用吸尘机清理矽藻土；

粉末具研磨性，可能损坏普通吸尘机滤网。

3. 气味驱赶：薄荷精油

如追求环保无毒驱虫方法，薄荷精油是不错的选择。薄荷气味浓烈，曱甴通常不喜欢，能驱使牠们远离喷洒区域。

做法：

将数滴薄荷精油用水稀释，装入喷壶； 喷洒于曾发现曱甴的位置； 每隔数天重复喷洒，持续驱赶。

要留意，此方法只能驱赶，无法彻底去除曱甴，曱甴可能转移至家中其他地方。薄荷精油对猫狗有害，家中有宠物者忌用。

4. 自制硼酸陷阱

硼酸是一种能有效杀灭曱甴及其他家居害虫的天然化合物，曱甴吞食后会脱水而死。可自制硼酸陷阱：

将硼酸、面粉、糖以1:1:1比例混合； 撒少量混合物于曱甴出没处，如厨房电器后方、柜内、墙壁裂缝附近； 数天后观察效果，必要时补充使用。

安全警告：

硼酸须放在儿童和宠物接触不到的地方。

吸入或误食对健康有害。

处理时务必佩戴手套和口罩，避免直接接触和吸入。

7大贴士杜绝曱甴入侵

专家强调，若不消除曱甴滋生的条件，任何驱赶方法都难以持久。以下预防措施同样重要：

断绝水源：即时修理漏水位置，抹干积水。 保持清洁：每日擦拭厨房、餐桌，扫地清除食物残渣。每周吸尘清理暗角、裂缝，清除尘垢及死虫。 封堵入口：检查门窗、水管周边缝隙，彻底密封这些开口。 储存食物：使用密实盒储存干粮，每日清洗碗碟，减少曱甴有「开餐」机会。 有盖垃圾桶：选用紧密盖子的垃圾桶，断绝曱甴入侵。 检查杂物：储存于车房、阁楼的纸箱及大型货品，不时检查有否藏匿曱甴。 定期断舍离：清除杂物，减少曱甴藏身之所。

延伸阅读：端午节前后小心5种蚊虫 被咬死亡率达60% 医生教5招防蚊驱虫 行山户外活动小心

---

相关文章：

潮湿天气杀到！衣物难干又容易散发异味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清洁能力大比拼

厕所洗衣机暗藏霉菌 恐侵蚀大脑易致癌 医生教3招快速除霉/防霉菌滋生

回南天家中潮湿易发霉 恐增4大健康风险 医生教3招除霉菌

食材发芽也能吃？9大食物发芽后营养更丰富 洋葱这时间吃抗氧化力最强！