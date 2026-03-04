潮湿天床品用除螨机湿疹仍找上门 必学5步消灭尘螨 防螨床品忌用热水洗？

天气潮湿，正是尘螨活跃高峰期。近日有网民在社交平台发文求救，表示即使用除螨机清洁床品，身上的湿疹问题反而越趋严重，怀疑除螨机未能彻底清除尘螨，令情况恶化。除了除螨机，到底还有甚么方法消灭尘螨，避免引发更严重皮肤过敏问题 ？

潮湿天床品用除螨机湿疹仍找上门 必学5步消灭尘螨

根据消委会资料，尘螨属于蛛形纲节肢动物，带有吸盘的脚，能够牢牢吸附在棉被、枕头、床褥等地方。由于尘螨体型极细小，仅约0.3毫米，肉眼根本无法察觉。一般来说，尘螨偏好在潮湿、温暖且阴暗的环境中生长，以人体自然脱落的皮屑为主要食物来源，加上人体体温、睡眠时出汗以及呼吸所产生的湿气，床褥与枕头便成为尘螨滋生温床，往往隐藏大量尘螨及其排泄物。

尘螨及其排泄物有机会引发过敏反应，尤其儿童或易敏体质人士，例如湿疹及哮喘患者，常见症状包括咳嗽、打喷嚏、流鼻水、眼睛红肿、皮肤发炎，严重甚至诱发气喘。更值得留意的是，尘螨粪便中含有一种特殊蛋白质，经呼吸道进入人体后，可能令部分人出现过敏反应，哮喘病患者甚至可能加剧病情。

要有效杜绝尘螨，消委会建议采取以下5大方法：

1.热水洗、阳光晒床品

每隔一至两星期，应以约60℃热水清洗床单、枕套等床品，此举既能杀灭尘螨，亦可清除其排泄物，同时洗走枕头套上的皮屑，断绝尘螨食物来源。天气晴朗时，将枕头、被褥或床单置于户外晾晒约3小时，亦有助减少尘螨滋生。

注意事项：选购防螨床上用品时，务必留意产品标签上的清洗指示，例如能否以热水洗涤或使用干衣机烘干。部分防尘螨床品经过多次洗涤后，纤维结构可能变得松散，或抗菌涂层逐渐失效，影响防螨效果。若床品不宜频繁清洗，可额外套上普通纤维布套作日常保护，方便定期以热水清洗。

2.用湿布抹家具

定期以湿布或配备吸尘机清洁家居，尽量避免使用干布、尘拂或扫帚打扫，以免尘埃及尘螨微粒飘散空气中。

3.选对防螨床品

a.物理防螨床品：普通床品的布料纤维缝隙较大，尘螨可自由穿梭觅食及繁殖。物理性防螨床品则透过在织物压上胶膜、采用微细纤维和以编织或非编织方法组成，令纤维间缝隙变得细小，结构更紧密，有效阻隔尘螨通过。

注意事项：使用防螨床品前，应先以刷子或吸尘机彻底清洁床褥，清除头发、皮屑及尘埃，甚至更换新床褥后才使用。这样既可阻止床褥内的尘螨进出，亦可防止人体皮屑渗入，令内里尘螨因断粮而自然死亡。切记防螨套须完全包裹床褥或枕头，并以细密拉链封口，尺寸宜略大，避免套用或拆除时因拉扯而破损。

b.化学防螨床品：部分防螨产品可能以特殊的处理方法，在纤维或织物上加上某些化学物质，例如杀菌剂，以抑制尘螨生长。

4.减少尘螨藏身地

睡房内枕头、枕头布、枕头袋、床单、床垫、被褥以至地毡等，均是尘螨理想栖息地，既保暖又保湿，加上人体每日脱落的皮屑，为尘螨提供源源不绝的食物。建议避免在床上摆放毛公仔，减少使用厚重窗帘及长毛地毡。未使用的毛公仔应以胶袋密封，防止积尘。

5.控制室内湿度

香港属亚热带临海地区，潮湿日子远多于干燥日子，室内湿度一般难以维持在50%或以下，有利尘螨繁殖。潮湿天气时可开启抽湿机降低室内湿度，有助减少尘螨数量及抑制霉菌滋生。到了较干燥凉爽的秋冬，则应适时打开窗户，保持睡房空气流通。

事实上，潮湿的天气除了床品易有尘螨，也会为晾衫问题而烦恼，日本电视台节目《ZIP！》曾请来洗涤专家，示范5个简单实用的晾衣技巧。

