南韩爆食安风波 81间食店涉违规「杜拜朱古力麻糬」也沦陷 金黄葡萄球菌超标2.5倍恐食物中毒

食用安全
更新时间：19:15 2026-03-03 HKT
发布时间：19:15 2026-03-03 HKT

迅速窜红的打卡美食「杜拜朱古力麻糬」，爆红的程度比起其原型「杜拜朱古力」有过之而无不及，软糯弹牙的朱古力味包裹著中东面丝内馅，外软内脆的丰富口感，加上浓郁的开心果酱，让其成功攻占社交媒体。不过，最近南韩抽查市面上的甜品店，竟发现有杜拜朱古力麻糬金黄葡萄球菌严重超标，恐惹来食安问题。

南韩抽查食店人气「杜拜朱古力麻糬」出事 金黄葡萄球菌超标2.5倍

南韩食品医药品安全部于2026年2月巡查全国4,180间食店，针对店面环境和卫生程度进行检查。其中一共有81间店舖被查出违反《食品卫生法》，当中包括60间甜点外卖餐厅及21间无人雪糕店涉嫌违规，包括处理食物的员工未戴卫生帽及口罩、贩售或储存过期产品、垃圾桶未加盖、店舖设施规格不达标、员工未有进行体检、产品规格不达标等各种问题，随时引爆食安危机。

近期人气的「杜拜朱古力麻糬（두바이 쫀득 쿠키）」也中招！该部门还抽取了128件食品进行细菌测试。当中一件杜拜朱古力麻糬样本，验出金黄葡萄球菌含量超标2.5倍，涉事店舖为位于蔚山东区的「Cafe Cozy」。相关部门已对相关店舖下达行政处分要求。

南韩抽查4000多间食店，并抽取128件食物样本进行检验，结果在当中一件杜拜朱古力麻糬样本，验出金黄葡萄球菌含量超标2.5倍。（图片来源：韩国食品医药品安全局）
南韩抽查4000多间食店，并抽取128件食物样本进行检验，结果在当中一件杜拜朱古力麻糬样本，验出金黄葡萄球菌含量超标2.5倍。（图片来源：韩国食品医药品安全局）

甚么食物容易受金黄葡萄球菌污染

金黄葡萄球菌是常见导致食物中毒的细菌，可引发腹泻、呕吐、脱水等不适。根据本港食安中心资料，金黄葡萄球菌一般是透过食物处理人员双手接触而污染食物。肉类、家禽，以及烧味、卤味等肉制品；忌廉馅饼等糕饼食类及甜品；无需烹煮的食物或生食，例如鱼生、寿司、三文治和沙律，都是容易受金黄葡萄球菌污染的食品。另外，如果食物在室温下存放过久，细菌也有机可乘，能够迅速繁殖并产生毒素。

