头油头疮反复发作元凶竟是每日用的梳？网红实测洗出超恶心油脂黄水 专家教4步骤深层清洁发梳

梳头除了是打理外表，更是按摩保养头皮的技巧，但前提梳子要是干净的。作为贴身的日常品，梳子每天接触到头皮上的油脂、汗水、死皮屑、造型产品等，加上一般会被摆放在浴室潮湿的环境中，非常容易成为细菌真菌滋生的温床。但很多人都没有定期清洗梳子的习惯，其实等同于将这些污垢和细菌「重新播种」到干净的头皮和头发上。

头油头疮反复发作元凶是每日用的梳子 网红实测洗出超恶心油脂黄水

Tiktok上早前兴起一阵洗梳子的热潮。一位女网红「homewith_amber」进行实测，在洗手盆中放满热水，加入洗头水，然后将日常使用的多把梳子浸泡在其中。一开始，清彻的水并没有异样。静置约1小时后回来查看，梳子上的污垢全溶到水中，令原来清澈的水变成混浊的「啡黄色」，令她惊呼「非常恶心」。她提醒，肮脏的发梳会导致头发变得油腻，别忘了定期清洗。

Tiktok女网红「homewith_amber」实测将平日使用的梳子浸泡在加了洗头水的热水中，1个小时后，水竟然变得非常混浊、呈啡黄色。

美国皮肤科医生Francesca Fusco表示，用一把脏梳子梳头，不只会令刚洗干净的头发瞬间变油和扁塌，更会将细菌和致敏原带到头皮上，引发痕痒、发炎、头皮屑增多、异味，甚至加剧脱发问题。因此应至少每星期进行一次简单清洁，并且每月进行一次深层清洁。尤其是不爱洗发，常用干洗喷雾或造型产品，或者头皮屑多的人，更应该频繁地清洗梳子。

专家教4步骤深层清洁发梳 去除皮脂皮屑污垢

如何清洗梳子？不同材质的清洁方法有何不同？护发专家建议，平时应该每2星期一次，按照以下4个简单步骤，将梳子彻底洗干净。

使用牙签、尖尾梳或专门的清洁工具，将梳子上的头发与皮屑清除干净。 在温水中加入少量中性洗头水或小苏打粉，放入塑胶梳与金属梳浸泡5-10分钟，让油脂和造型产品残留软化。木梳及鬃毛梳以冷水加中性洗头水简单沾湿即可，不宜长时间浸泡水中。 使用牙刷或微湿布轻轻擦洗梳齿，如果是气垫梳子，则可使用牙签帮助剔除气孔内堆积的污垢。然后用清水冲洗干净，确保没有清洁剂残留。 完成清洗后，以吹风机冷风吹除多余水分，特别是容易积存水分的气垫梳子，再放置于通风处自然晾干，确保干爽不发霉。但避免使用热风吹干，容易导致材质变形。

延伸阅读：洗头水推介｜日本《LDK》评测18款人气产品 10款获A级 保湿+清洁力强！

---

相关文章：

消委会植发投诉｜疗程后头皮严重发炎求偿被拒 小心合约魔鬼细节 勿轻信「一次生效」字眼

37岁裕美实测用牛油果护发 两字总结惊人效果 怎样吃更有效降三高？

发尾油/发尾乳推介｜日本《LDK》评测14款人气产品 Pantene/Essential/LUX几多分？

防脱发避开洗头4大陷阱 中医教3步自测脱发风险 生姜搽头皮可生发？