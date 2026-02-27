女子险用「草莓」洗洁精洗士多啤梨 误当专用清洁剂 专家揭3步骤正确清洗除农药

士多啤梨要如何洗才够干净？台湾一名女子日前在采摘士多啤梨后，险些误用园区提供的「草莓」洗洁精来清洗，闹出笑话。士多啤梨长年位列农药残留最多的蔬果之冠，如何才能洗得干净、吃得安心？要不要使用专用清洁剂？

女子险用「草莓」洗洁精洗士多啤梨 误当专用清洁剂

该名女子在Threads分享，近日与家人一起到士多啤梨园游玩，摘完士多啤梨后拿到清洗区，发现锌盘旁边有一瓶「草莓橙花洗洁精」，误以为是专用清洁剂，几乎就挤到水果上，幸而被姐姐及时制止，才得以平安收场，令家人又气又好笑。就连推出该款洗洁精的农会都特意在帖文下留言澄清「请勿使用洗洁精清洗水果」

3个步骤正确清洗士多啤梨洗走农药

虽然这只是一场有惊无险的闹剧，不过也引发出网民对于士多啤梨应该如何清洗的讨论，有网友提到自己平时都是简单冲一冲水就吃，也有人询问标榜蔬果专用的洗剂之安全性。根据本港食安中心的建议，清洗任何蔬菜都不宜使用肥皂、配方洗涤剂或农产品清洁剂等，因为有可能成为化学物残余的新来源。

营养师高敏敏则表示，碰过水的士多啤梨很容易变烂，因此洗完即立即食用。她提出3个步骤正确清洗士多啤梨，有效尽量清除表面残留的农药。

先将士多啤梨浸泡3至5分钟，让农药溶解至水中。 再以流动的水清洗，残留的农药随著水流被带走。 在进食前，切除士多啤梨蒂头或腐坏部分，避免农药渗透入果肉。

---

