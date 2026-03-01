不锈钢保温瓶不能装牛奶汤水？恐腐蚀内壁/易爆炸 专家揭使用禁忌和清洁去茶渍方法

网上不时有网民分享打开保暖壶时「爆炸」的惨案，元凶往往是装了不能装的饮品。放错饮品不只危险，也会令保温瓶、保温杯的耐用度和保暖效果大大降低，更可能增加滋生细菌的风险，影响健康。除了牛奶、汤水，还有哪些饮品不适合用保温瓶盛载？「食晒入去」的茶渍、咖啡渍用尽力都擦洗不掉，如何有效去除这些顽固污渍？

不锈钢保温瓶不能装甚么饮品？用错恐腐蚀内壁/易爆炸

想保温瓶更耐用，十几年都不会坏，使用时就要注意特定的原则。日媒《FNN》整理了保温瓶生产商分享的正确用法和保养贴士，首先是要留意盛载的饮品种类。

用保温杯装热水自然没有疑虑，黑咖啡、红茶、麦茶、绿茶等不同类型的茶，无论是原味或加糖的，也可以安心使用不锈钢保温瓶来盛载。不过有些饮品不适合装在不锈钢瓶，因为当中含有的成分会损坏瓶子内壁，缩短产品的使用寿命，更可能影响健康或增加受伤的风险。

哪些饮品不适合装在保温瓶里？

牛奶：包括其他乳制品饮品、加奶的咖啡和奶茶、乳酪饮品

蛋白饮品

可可

碳酸饮品

蔬菜汁、果汁或含有果肉的饮品

连茶叶的茶

醋类饮品

味噌汤、含盐汤类

专家解释，牛奶和乳制品不宜放入保温瓶的原因是可能有「爆炸」风险，如果奶类变质就会释放气体，气压导致瓶盖难以扭开，勉强打开很可能会喷溅液体；碳酸饮品也有同样的危险。至于酸性或含盐的饮品，因为会腐蚀不锈钢，令内部出现孔洞，削弱保温或保冷的效果。运动饮品因为含钠，记得选择注明适用于运动饮品的保温瓶，并且在饮完后即刻冲水和清洗干净。

保温瓶清洗原则 如何去除异味茶渍咖啡渍？

正确清洁也是令保温瓶更耐用的秘诀，更能够避免吃坏肚子，减低食安风险。专家提醒，使用合适的清洁剂对于保温瓶的保养非常重要。一旦用错清洁剂随时可能「洗坏」。例如一般的含氯漂白剂，会令不锈钢生锈和腐蚀出一个个小洞；使用氧气来分解污渍的酸素系漂白剂，虽然可用于清洁瓶子内部，但接触到表面可能会导致漆料剥落。

针对不同类型的污垢，处理方法也各有不同。

茶渍和咖啡渍：因为饮品含有单宁和油脂，例如绿茶中含有的儿茶素，容易与不锈钢内胆含有的微量金属成分发生反应而形成污渍。这种污渍用一般洗洁精难以去除，像是洗不干净一样非常难看；长时间更可能产生异味，甚至滋生细菌。因此要使用专用的保温瓶清洁剂。

锈斑：瓶子里面摸起粗糙、像是生锈了痕迹，其实是水中的钙、镁、铁等矿物质所造成的。清除的秘诀就是柠檬酸，将10g柠檬酸用暖水稀释后，倒入瓶子里静置2-3小时，再用软毛刷清洁内部，最后用清水彻底冲洗并抹干，非常有效清除这些「锈斑」。

