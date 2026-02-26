回南天｜墙身发霉或伤免疫/神经系统 酒精原来唔Work？跟K Kwong快速清走霉菌

本港受回南天潮湿天气影响，不少家居墙壁、天花板都会出现渗水发霉问题。天文台预测未来8日持续有雨，相对湿度高达95%，霉菌问题势必加剧。化学博士K Kwong提醒，墙壁霉菌除了影响外观，长期吸入恐伤免疫及神经系统，他教用一物快速清除霉菌，保障家人健康。

潮湿环境恐成霉菌温床 未来8日湿度持续高企

根据天文台最新预测，一股达强风程度的偏东气流会在周末影响广东沿岸，华南沿岸会有几阵骤雨。由2月27日至3月8日，相对湿度最高将达95%。这意味著居所环境将长时间处于潮湿状态，恐成霉菌温床。

天文台预测未来8日，2月27日至3月8日的天气概况（天文台网站截图）

化学博士K Kwong曾在Facebook专页分享，墙壁霉菌属于常见的室内微生物，特别容易在潮湿温暖的环境中生长，例如浴室、厨房、通风欠佳的房间等。霉菌孢子本就在空气中飘浮，一旦接触到水分便会开始生长，长大后产生黑色菌丝，导致墙身天花出现难看的黑斑。

酒精原来唔Work？专家教「稀释漂白水」快速灭霉

面对墙身霉菌，酒精原来不太见效。K Kwong传授一个简单有效的清洁方法，利用家居常见的漂白水即可快速杀灭霉菌，清除黑色菌丝及毒素：

清除墙身霉菌

快速灭霉｜清洁步骤

调配漂白水溶液：将漂白水与清水以1：49比例稀释，即10毫升漂白水混合0.5公升清水。若觉得漂白水气味过于刺鼻，可用彩漂水代替。 沾湿抹布：将抹布沾上稀释漂白水溶液。 擦拭发霉位置：彻底擦拭墙身发黑的部位。 尽早处理：最好在墙身变黑初期进行清洁，避免孢子深入墙壁。

他解释，当霉菌身上的蛋白质接触到漂白水后，会立即被破坏；同时黑色菌丝会被漂白水氧化，颜色变淡，达到清除效果。

快速灭霉｜空气清新机助舒缓

K Kwong特别提醒，进行清洁工作时务必注意安全：

佩戴口罩，避免吸入霉菌孢子和漂白水气味

保持通风，确保空气流通，减少化学物质积聚

若墙身发黑后身体出现过敏反应，如持续痕痒、鼻敏感等症状，他建议考虑使用配备HEPA滤芯的空气清新机，有助减轻过敏症状，改善室内空气质素。

霉菌危害不容忽视 长期吸入可破坏神经系统

很多人以为墙身发黑只影响美观，K Kwong强调，霉菌对健康的威胁远超想像。霉菌孢子和代谢物可以引发多种过敏反应，包括：

呼吸道症状：

持续咳嗽

频繁打喷嚏

鼻塞不适

喉咙痕痒

皮肤问题：

皮肤敏感

湿疹发作或恶化

K Kwong指出，部分霉菌会产生有毒代谢物，若长期吸入，可能影响免疫功能、破坏神经系统，甚至导致器官功能障碍。高危族群如免疫力较弱人士、长者、小童、哮喘患者（吸入孢子可能令症状恶化）更需格外警惕。因此，发现墙身发霉应尽快处理，切勿掉以轻心。

