潮湿天气室内晾衫难干有噏味 专家警告：肺部恐遭真菌感染 即学5大速干晾衣法

香港天文台预料偏东气流会在未来两三日为华南沿岸带来较为潮湿的天气，而星期五至周末骤雨增多，又要面对室内晾衫难干、衣物充满「噏味」的烦恼！有专家警告，潮湿环境下在室内晾衫会导致霉菌大量滋生，令肺部受到真菌感染。到底有何方法让衣物在潮湿天气时更快干？

潮湿天气室内晾衫难干有噏味 2类人肺部易遭真菌感染

不少市民都为晾衫问题而烦恼，早前有网民在讨论区求助，指家中没有露台，在室内晾衫容易产生「噏味」，即使出动洗衣液、柔顺剂甚至消毒液亦无补于事。事实上，在室内晾衫除了难干，更暗藏致命健康风险！英国伯明罕大学（University of Birmingham）免疫学与免疫疗法副教授Rebecca A. Drummond在学术网站The Conversation撰文指出，虽然一般人每天都会吸入少量霉菌，但当身体免疫力转差，再长时间吸入大量霉菌时，便可能引发严重健康问题。

Rebecca教授解释，如果在家中室内晾衫时，环境通风不良，会显著增加家中霉菌的生长，情况令人担忧。当霉菌在室内繁殖时，通常会在墙壁上形成黑色或绿色的斑块，并伴随阵阵发霉的气味。若忽视霉菌的生长，长远而言可能会对居住者的健康造成严重的负面影响。Rebecca特别提醒，以下2类高危人士比较容易受到霉菌感染：

免疫系统较差或受损者： 尤其是患有囊性纤维化或慢性阻塞性肺病等肺部疾病的患者。

尤其是患有囊性纤维化或慢性阻塞性肺病等肺部疾病的患者。 哮喘患者：其免疫系统可能会对霉菌孢子等触发物过度反应，导致肺部发炎，使气道变窄，影响呼吸。

Rebecca教授警告，在极端情况下，霉菌孢子不仅会引起炎症，更会侵入并堵塞气道，导致肺部出血。当孢子发芽并形成网状菌丝体时，便会产生黏性肿块，堵塞气道并损害肺部脆弱的组织，甚至有致命风险。

专家教5大速干晾衣法 干衣勿超过这时间

想在潮湿天气下，令衣物干得更快更卫生？日本电视台节目《ZIP！》曾请来洗涤专家，示范以下5个简单实用的晾衣技巧：

1. 衣服挂高远离地面湿气

由于湿气会往下沉，越接近地面，湿气积聚得越多。因此，将衣服尽量挂高，可令衣物更快干透。另外亦建议善用高楼底安装智能升降衣架，部分型号更有紫外线消毒或暖风烘干功能，能防止细菌滋生。

2. 善用拱形晾衫法

建议应将较长的衣物挂在外侧，较短的衣物则挂于内侧或中间，形成「n」字型。这样除了令长衣物更容易被风吹到，更能营造更佳的通风效果。节目实测发现，此做法可缩短约30分钟的干衣时间。

3.晾衫忌挂近窗边

最适合晾衣的地方是浴室，因空间狭小，较易控制湿度，因此晾衣时将浴室的窗户关上，再开启抽气扇或抽湿机，就能快速干衣。其次则是客厅的中央位置，因通风较好，衣服自然干得快。

4. 撑开衣物增加通风

T恤等衣物布料较厚，腋下位置容易因为无法通风而难以完全干透，建议可使用阔身衣架，或稍为将衣架拗弯，增加衣服与空气的接触面。此外，可利用胶樽自制「干衣神器」，将两个胶樽分别套在衣架两端，便能轻松撑开T恤的袖口位，加速干透。

5. 干衣时间勿超过5小时

下雨天特别容易弄湿身上的衣物，连同洗好未干透的衫裤，晾干时间最好控制在5个小时以内，否则湿衣服就容易成为细菌温床，散发难闻的「噏味」。

