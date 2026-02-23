潮湿天气杀到！衣物难干又容易散发异味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清洁能力大比拼

随着一道低压槽在本周中期于华中发展并逐渐靠近广东沿岸地区，本周后期该区间中有骤雨，局部地区可能有雷暴。根据天文台九天天气预测，今日（23日）起一连8日的最高相对湿度均达95%。天气潮湿衣物难干容易出现阵阵「噏」味，要确保衣物清洁要进行清洗，市面上衣物清洗的种类有很多，较常见有洗衣粉、洗衣液以及俗称洗衣珠的洗衣胶囊，究竟哪种清洁能力最优胜？

洗衣粉vs洗衣液vs洗衣球成分

消委会指，洗衣粉和洗衣液两者成分大同小异，最大的分别就是洗衣粉添加了固体的填充物（fillers），以便取用及防止结块。相反，洗衣液则易与水混和，也不会出现结块情况，较洗衣粉环保。

至于俗称洗衣球的洗衣胶囊，简单而言，是已经预先调好份量的浓缩洗衣精胶囊，外层水溶膜遇水即溶，释放清洁成分。

洗衣粉vs洗衣液vs洗衣球清洁能力

消委会曾就洗衣粉、洗衣液以及俗称洗衣珠的洗衣胶囊进行评测，由4种日常常见污渍入手，针对油性、酵素、氧化等四类污渍进行评测。

1.油性污渍（包括矿物油、粉底、牛肉脂肪、人体皮脂）

洗衣粉 去除人体皮脂表现较佳，去除粉底和矿物油的表现较弱 洗衣液 去除人体皮脂及粉底的表现较佳，但去除矿物油表现则较参差 洗衣球 整体去污表现较出色

消委会也发现，洗衣粉、洗衣液或洗衣胶囊三种洗衣产品，在去除牛肉脂肪的表现则相对较弱，因此打牛肉火锅或「锯扒」要格外小心。

2. 酵素污渍（包括朱古力、血渍、胡萝卜糊、混有青草的泥土等）

洗衣粉 普遍在去除朱古力渍的表现较弱 洗衣液 整体表现不俗 洗衣球 除了在除油表现较佳，酵素去污的成效亦较其余两者高

3. 可氧化污渍（包括茶渍、咖啡、蓝莓、番茄酱、红酒、豉油等）

食物污渍 大部分洗衣粉及洗衣液在去除蓝莓、番茄酱及豉油等会较有效，但在去除咖啡、红酒及芥末等的表现则较参差 茶渍 洗衣胶囊均可有效淡化茶渍，部分洗衣液能略为淡化茶渍，但洗衣粉则未能淡化

4. 其他污渍（包括水溶性及油溶性漆油等）

消委会指，由于漆油属于化学物质，相对较难清洗，无论洗衣粉、洗衣液或洗衣珠的清洁能力未如理想，同样难以去除相关物质，但整体去除水溶性漆油的表现却比油溶性漆油为佳。

5. 衣物固色

消委会评测发现，绝大多数洗衣液的固色程度比洗衣粉好，而洗衣胶囊固色程度的整体表现也不错。

消委会提醒，使用洗衣粉时，要先溶于水及不要过量，否则会有白色粉末残留于深色衣物上，影响外观；相反，洗衣液则易与水混和，也不会出现结块情况，较洗衣粉环保。至于洗衣球，大多数家庭洗衣量约 5至7 公斤，用一颗洗衣球已经足够，而洗衣球的正确用法是先将洗衣球放入空滚筒，再放衣物，避免胶囊卡在衣物缝隙而无法完全溶解。

洗衣用品实测结果及评价⬇⬇⬇

《LDK》评测15款洗衣用品名单：

第15位（3.00分）：TOPVALU Best Price Liquid Laundry Detergent Mild Floral（日圆¥393，约HK$21）

第12位（3.20分）：威露士9X杀菌洗衣珠袋装（日圆¥1400，约HK$76）

第12位（3.20分）：P&G ARIEL 超浓缩洗衣精（日圆¥545，约HK$30）

第12位（3.20分）：P&G BOLD 4in14D碳酸机能除臭洗衣球（日圆¥219，约HK$12）

第10位（3.40分）：WELCO日本NEW超浓缩清爽双倍洗净抗菌消臭3D洗衣球（日圆¥814，约HK$44）

第10位（3.40分）：NS FaFa熊宝贝持久抗菌除臭衣物洗衣液（日圆¥547，约HK$30）

第4位（3.80分）：KAO花王Curel洗衣液（日圆¥528，约HK$29）

第4位（3.80分）：SARAYA日本植物性浓缩洗衣液（日圆¥468，约HK$25）

第4位（3.80分）：Laundrin无添加洗衣液（日圆¥712，约HK$39）

第4位（3.80分）：KAO 花王 New Beads 香氛洗衣液（日圆¥366，约HK$20）

第4位（3.80分）：arFUM 5合1胶囊洗衣液Amor（日圆¥1200，约HK$65）

第4位（3.80分）：KAO 花王 Attack ZERO 超浓缩除臭抗菌防霉洗衣棒（日圆¥501，约HK$27）

第2位（4.00分）：Nanox One Pro Compact Liquid（日圆¥458，约HK$25）

第2位（4.00分）：P&G Ariel 4D洗衣球（日圆¥237，约HK$13）

第1位（4.60分）：花王 Attack Neo 强力消臭除菌洗衣液（日圆¥450，约HK$24）

资料来源：消委会、《LDK the Beauty》杂志