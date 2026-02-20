抹干碗碟比晾干更易滋生细菌！家务达人教8大正确清洁技巧 百洁布应如何清洗才干净？

洗碗是每个家庭的日常，但洗走了碗碟上的食物残渣和油渍，不代表真的「洗干净」，锌盘或抹布上充满看不见细菌，不小心就会沾染上餐具，造成交叉感染，更会污染食物，导致健康受损。以下由专家分享8个正确的洗碗技巧及保持厨房衞生的习惯，避免误吞病菌入肚而出现食物中毒。

抹干碗碟比晾干更易滋生细菌！家务达人教8大正确清洁技巧

根据外媒《Daily Mail》报道，从事环境卫生行业已有40年的英国家居清洁达人Lisa Ackerley强调，厨房是家中最容易滋生细菌的地方，更有研究发现，厨房锌盘中的细菌数量是浴室洗手盘的10万倍。日常洗碗后，即使简单清洁厨房枱面，水龙头和锌盘都可能残留看不见细菌痕迹，污染干净的餐具或下一餐的食材。她分享8招正确清洗碗碟的建议，包括使用洗碗机要留意的细节，避免出现交叉感染。

正确洗碗技巧 避免细菌交叉感染

1. 洗碗前先洗锌盘

特别是之前处理过生肉、家禽，或沾有泥土的蔬菜时，锌盘表面可能已沾满沙门氏菌、大肠杆菌、李斯特菌等可引致食物中毒的细菌。有研究发现，厨房水龙头和枱面上的细菌数量是马桶座圈的44倍，而锌盘中的细菌数量甚至比厨房的其他区域还要多。正确的做法是在洗碗前，先用抗菌喷雾清洁锌盘及洗碗盆，静待1分钟后冲洗干净，确保卫生，避免交叉感染。

2. 砧板、刀具优先处理

切过生肉或家禽的砧板和刀具，是交叉感染的头号高危品。为免误用沾有生肉细菌的刀具来切熟食，切完生食后应立即处理，将用过的砧板、刀具放入锌盘，用滚水小心地淋在上面。高温能在数秒内杀死大部分细菌。之后再用洗洁精正常清洗，并再次清洁锌盘及洗手。

3. 戴上胶手套洗碗

胶手套不仅能保护双手皮肤免受化学品伤害，避免过敏或发炎，也有一定的隔热效果，方便使用热水去清洗碗碟，有助更有效地分解油腻。不过，切忌戴著洗碗手套去触碰生肉。若不慎碰到，应立即像洗手一样，用肥皂彻底清洗手套，才触碰其他物件，避免传播病菌；使用完胶手套后应在戴著的状态进行清洗，并将之翻过来晾干，防止发霉。

4. 擦洗比热水更关键

有些人认为用热水洗碗才干净，但研究发现，真正去除细菌的关键，是「擦洗」的物理动作，而非水温。使用洗洁精配合擦洗的动作，能够有效分解污垢、刷走细菌。之后用清水冲洗，将细菌和污垢冲走。过水时，无论用冷水和热水同样能达到清洁效果，热水的好处是在于帮助碗碟更快变干。

5. 避免用海绵百洁布

这可能是最多人犯、亦是最危险的地雷！潮湿多孔的海绵是细菌滋生的完美温床，用它洗碗与将细菌涂抹在碗碟上无异。2017年一项研究发现，1块厨房海绵竟有362种细菌，每平方厘米藏有高达450亿个细菌。换成洗碗刷或钢丝刷是比较理想的选择，它们比海绵更快干，有效断绝细菌滋生的潮湿环境。但每次用完必须彻底清洁，否则一样是在养菌。

正确的清洗方法将洗碗刷或钢丝刷放入洗碗机，用至少60°C的程序清洗；或直接放入锌盘，用滚水浸泡消毒。

6. 自然晾干更好

很多人习惯碗碟，但别以为只抹拭干净的餐具就能重复使用，小心变成传播细菌的媒介。让碗碟自然风干，是更卫生的选择。如果习惯用碗布，则要在每次使用后更换，并定期用60°C以上热水清洗消毒，并且必须与抹手布和抹碗布分开摆放，避免污染。

7. 「浸过夜」其实没有问题

长辈常说，碗碟浸过夜会令锌盘变成细菌温床。但专家指出，虽然脏水会滋生细菌，但放一晚其实风险极低，因为「细菌不会跳出来污染其他地方」。顽固污渍或「黏底」的锅具放心用热水加洗洁精浸过夜，浸泡过程有助软化及分解油脂残渣。翌日洗碗时记得先倒掉脏水，再正常地洗碗即可。

8. 正确使用洗碗机

不要将洗碗机当成处理厨余的工具，将碗碟放入洗碗机前，必须先刮走食物残渣，但无需预先冲洗。摆放时也有技巧，刀叉匙应为手柄位向上，拿出来的时候就不会触碰到入口的部分；碗碟之间也要留有足够空隙，确保水流能有效清洁。有些人为了省电而开节能模式，但这样水温通常不够高，未必能有效杀菌。

洗碗机需要定期清洁，将之清空并刷洗过滤网，每隔数月则使用一次专用清洁剂，去除水垢和油污。如果要去旅行或有一段时间不用洗碗机，将机门稍微打开，以防止霉菌滋生。

