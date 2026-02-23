Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年过40岁身体散发老人味？ 专家分享进食平价蔬菜可减轻「老人除」

食用安全
更新时间：07:30 2026-02-23 HKT
发布时间：07:30 2026-02-23 HKT

随著年龄增长特别是年过40岁后，身体或会散发出一种独特的气味，俗称「老人味」，在日本更被称为「加龄臭」。这种气味有时即使每日沐浴或使用香水亦难以消除，成为不少人的困扰，「老人味」是如何形成？是否有方法能改善「老人味」？

「老人味」的元凶：脂质过氧化与皮脂腺

《纽约邮报》报道，美国长寿研究专家、牛津健康延年（Oxford Healthspan）创办人Leslie Kenny指出，「老人味」并非与个人卫生有关，根源在于皮肤表层的「脂质过氧化」。当年岁渐长，人体皮肤的天然抗氧化能力会随之下降，细胞更新速度亦会减慢。若体内抗氧化剂不足，皮肤上的皮脂便会加剧氧化，产生一种名为「2-壬烯醛」（2-Nonenal）的化合物，这正是那股特殊气味的来源。

台湾的皮肤科医生徐常捷也指出，老人味与汗臭有别，前者属油性，元凶是「皮脂腺」。40岁以后，人体四肢的皮肤油脂分泌会减少，趋于干燥；但头皮、脸部、耳后等部位的皮脂分泌反而可能增加。当旺盛的油脂加上细菌及氧化作用，便会形成一股油耗味。此外，脚底角质随年龄增厚，若与皮脂混合，同样会产生异味。

值得注意的是，使用香水只能短暂遮盖气味，甚至可能混合出更难闻的霉味；而过度清洁身体亦无助于解决问题，因为气味的根本来自缓慢的细胞代谢与脂肪分解。

从饮食入手改善老人味

要改善老人味，Leslie Kenny建议，从饮食入手是有效策略之一，尤其推荐多摄入富含麦角硫因（ergothioneine）的蘑菇类食物，例如香菇和杏鲍菇。她解释，麦角硫因是一种强效天然抗氧化物，能有效抑制脂质过氧化过程，从而减少2-壬烯醛的产生。

不仅如此，研究还发现常吃蘑菇不仅有助改善体味，还有可能将认知障碍风险降低近50%。蘑菇中还富含另一种关键营养素——亚精胺（spermidine），它能激活细胞自噬（autophagy）机制，帮助清除体内老化细胞和代谢废物，促进细胞新生和身体更新。

