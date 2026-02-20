长戴耳机者注意！欧洲研究揭81款耳机均含有毒化合物 易渗入皮肤致不育/癌症 各大品牌均中招 附安全清单

耳机对现代人而言是出门搭车的必备品、是专心运动的辅助道具，更是时尚穿搭配件。欧洲一项最新研究检验了市面上81款耳机，全部均验出含有有毒化合物，包括各大知名人气品牌。长期接触有毒物质恐渗入皮肤，可能影响内分泌、导致不育，甚至增加致癌风险，严重威胁健康。哪些耳机风险最高或相对安全？

欧洲消费者研究揭81款耳机均含有毒化合物 长期佩戴或令有害物质渗入皮肤

关注日用品化学物质污染问题的中欧公民团体「ToxFree Life For All」计划日前公布一项针对耳机含有有害化学物质的调查报告，结果发现所有验测的耳机样本均含有对人体健康有害的物质，包括双酚类物质。

研究人员从捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、斯洛维尼亚和奥地利的实体零售店及网店，购入了81款入耳式和头戴式耳机进行检验。结果显示，有98%的耳机中验出了双酚A（BPA），亦有超过四分之三的样本中检出双酚S（BPS）。部分样本中BPA和BPS的浓度高达315mg/kg，远超过欧洲化学品管理局的建议上限。科学家指出，BPA和BPS是用于增强塑胶硬度的合成化学物质，属于内分泌干扰物，会在生物体内模拟雌激素的作用，导致一系列不良反应，包括令男性女性化、女性青春期提前，甚至癌症。

除了日常使用，不少人喜欢在运动时戴上耳机。先前的研究表明，高热和汗水会加速这些有害物质渗入皮肤上。科学家警告，这些会模仿人体天然激素的内分泌干扰物不存在「安全」的剂量，即使没有急性健康风险，但长期接触恐会构成潜在的严重威胁，尤其是对于青少年的影响更加深远。在检测的耳机当中，就有不少是面向年轻人市场的产品。

其他验出的化学物质包括邻苯二甲酸酯、氯化石蜡、溴化阻燃剂和有机磷酸酯阻燃剂。虽然大多数物质的含量极低，但长期接触毒素累积在体内很可能会导致各种健康问题，包括损害生育能力、引发肝肾损伤，以及干扰正常内分泌。

研究人员指出，很多人习惯长时间佩戴耳机，耳机已从偶尔使用的配件转变为生活中不可缺少的日用品。他们呼吁全面禁止在消费品中使用各类干扰内分泌的化学物质，并要求各大品牌和生产商提高产品成分的透明度。

高中低安全风险耳机清单

研究人员又针对81款耳机样本的安全程度分为3个级别，哪些品牌及类型相对健康风险较低？哪些可能含有较多的有毒化合物？

低风险安全耳机名单

「Apple」AirPods Max -2024 「Apple」AirPods Pro 2. Gen. USB-C 「Sony」WH-1000XM5 「Sony」WH-CH720N 「Sony」LinkBuds Fit 「Sony」WF-C510 「JBL」Tune 720BT 「JBL」Tour Pro 3 「Bose」QuietComfort Ultra Earbuds 「Huawei」Free Buds Pro 3 or 4 「Philips」TAK4206 「Marshall」Major V 「LifeBee」Digital Pro 40 「Picun」B8 Wireless Over ear Headphones 「JMMO」Kabellose Ohrhörer mit Premium-Klang, 5.3 Auto-Pairing Ohrhörer mit 14 Stunden Spielzeit, leicht, IPX4 「DONG QUAN」SHUNXIN ELECTRONIC Kinder Kabel Kopfhörer 3.5MM Hafen Einhorn Dekor 「Dongguan Yuanze Acoustics Technology」KZ EDX Pro In Ear Monitor Headphones Wired IEM Headphones Dual DD HiFi Stereo Sound 「ISY」IHP-1001-BL für Kinder, Blau 「Lexibook」kids headphones Squads 200 - blue 「Gjby」Forever Wireless kids headphones Gjby CATEAR CA-028 「Lexibook」Foldable wireless headphones Harry Potter 「Hama」Freedom Lit wireless Bluetooth headphone with microphone, pink (184199) 「Onikuma」B90 With Cat Ears Pink 「Xinxu」Wireless stereo over ear headphone, Xinxu, Bluetooth, graffiti, white 「Corsair」HS80 RGB USB Carbon gamer headset 「Smyths Toys / eKids」Disney Die Eiskönigin Blue-tooth Kinder-Kopfhörer lila 「Smyths Toys」Marvel Spider-Man Kinder-kopfhörer mit Bluetooth 「claire‘s」Earbuds & winder caticorn 「Action / OTL Technologies」Pokémon Kids Headphones 「kekz」blue headphones for audio-chips 「Pepco」Dasounds Kids headphones basic

中等风险耳机名单

「Sony」Ult Wear 「JVC」HA-KD7 「Kodak」Wireless Headphones Max 400+ 「Shenzhen Weiqi Technology」Cool Black In-Ear Headphones with Type-C Plug 「Tonies」Lauscher 2.gen 「Tigermedia」tigerbuddies 「JLab」JBuddies Studio 「Hama」184112 Bluetooth®-Kinder-kopfhörer „Teens Guard“ 「Lisciani」Barbie fashion Bluetooth headphones 「Buddyphones」Connect Foldbar wired headphones 「Maxell」HP-BT350 「Nextly」NEXTLY wireless headphone with cat ears, fold-able, adjustable, LED lights, Bluetooth 5.0, pink 「Qilive」Kids 600168061 Bluetooth headphone for kids 2in1 pink (Auchan) 「Onikuma」X26 gaming headset with wires pink (X26P) 「Stealth」C6 100 Light up Gaming Headset

高危耳机名单

「Samsung」Galaxy Buds3 Pro 「Sony」Noise Cancelling WF-1000XM5 「Xiaomi」Redmi Buds 5 Pro 「Sennheiser」Momentum Wireless 4 「Sennheiser」Accentum True Wireless 「Sennheiser」Accentum wireless 「Beats」Solo 4 「Beats」Solo Buds 「Bose」QuietComfort Headphones 「JBL」Wave Beam 「Jlab」Jbuds Lux ANC WIRELESS 「Philips」SHD8850 「Panasonic」RB-HX220BDEK black, wireless headphone 「Jlab」Jbuds Mini 「JBL」JR310BT 「Enjoy Music」M6pop cat ear 「Niceboy」Hive Prodigy 4 「Silvercrest」True Wireless Bluetooth In-Ear 「Jabra」Elite 10 Gen 2 「Marshall」Motif II ANC 「Skullcandy」Grom Kids Bluetooth Kopf-hörer, Over-Ear, Black 「Fesh‘n rebel」Clam Junior, Over-ear Kopfhörer für Kinder, Lucky Lizard 「My first care」Care Buds blue 「Logitech」G733 LIGHTSPEED wireless RGB Gaming Headset, black (981-000864) 「SteelSeries」Arctis Nova 5 gaming headset 「Haylou」S35 ANC Bluetooth head-phone 「Qilive」136030 Bluetooth headphone black (Auchan) 「Qilive」600181408 gaming headset with wires (Auchan) 「HyperX」Cloud III gaming headset 「Razer」Kraken V3 gaming with wires 「Action / OTL Technologies」Super Mario earphones with Zip Case 「Oceania Trading」Paw Patrol kids headphones 「Hema」nijntje / miffy noise cancelling 「Guess」Wireless headphones 「GoGen」MAXISLECHY - white/blue

