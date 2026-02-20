长戴耳机者注意！欧洲研究揭81款耳机均含有毒化合物 易渗入皮肤致不育/癌症 各大品牌均中招 附安全清单
耳机对现代人而言是出门搭车的必备品、是专心运动的辅助道具，更是时尚穿搭配件。欧洲一项最新研究检验了市面上81款耳机，全部均验出含有有毒化合物，包括各大知名人气品牌。长期接触有毒物质恐渗入皮肤，可能影响内分泌、导致不育，甚至增加致癌风险，严重威胁健康。哪些耳机风险最高或相对安全？
欧洲消费者研究揭81款耳机均含有毒化合物 长期佩戴或令有害物质渗入皮肤
关注日用品化学物质污染问题的中欧公民团体「ToxFree Life For All」计划日前公布一项针对耳机含有有害化学物质的调查报告，结果发现所有验测的耳机样本均含有对人体健康有害的物质，包括双酚类物质。
研究人员从捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、斯洛维尼亚和奥地利的实体零售店及网店，购入了81款入耳式和头戴式耳机进行检验。结果显示，有98%的耳机中验出了双酚A（BPA），亦有超过四分之三的样本中检出双酚S（BPS）。部分样本中BPA和BPS的浓度高达315mg/kg，远超过欧洲化学品管理局的建议上限。科学家指出，BPA和BPS是用于增强塑胶硬度的合成化学物质，属于内分泌干扰物，会在生物体内模拟雌激素的作用，导致一系列不良反应，包括令男性女性化、女性青春期提前，甚至癌症。
除了日常使用，不少人喜欢在运动时戴上耳机。先前的研究表明，高热和汗水会加速这些有害物质渗入皮肤上。科学家警告，这些会模仿人体天然激素的内分泌干扰物不存在「安全」的剂量，即使没有急性健康风险，但长期接触恐会构成潜在的严重威胁，尤其是对于青少年的影响更加深远。在检测的耳机当中，就有不少是面向年轻人市场的产品。
其他验出的化学物质包括邻苯二甲酸酯、氯化石蜡、溴化阻燃剂和有机磷酸酯阻燃剂。虽然大多数物质的含量极低，但长期接触毒素累积在体内很可能会导致各种健康问题，包括损害生育能力、引发肝肾损伤，以及干扰正常内分泌。
研究人员指出，很多人习惯长时间佩戴耳机，耳机已从偶尔使用的配件转变为生活中不可缺少的日用品。他们呼吁全面禁止在消费品中使用各类干扰内分泌的化学物质，并要求各大品牌和生产商提高产品成分的透明度。
高中低安全风险耳机清单
研究人员又针对81款耳机样本的安全程度分为3个级别，哪些品牌及类型相对健康风险较低？哪些可能含有较多的有毒化合物？
低风险安全耳机名单
- 「Apple」AirPods Max -2024
- 「Apple」AirPods Pro 2. Gen. USB-C
- 「Sony」WH-1000XM5
- 「Sony」WH-CH720N
- 「Sony」LinkBuds Fit
- 「Sony」WF-C510
- 「JBL」Tune 720BT
- 「JBL」Tour Pro 3
- 「Bose」QuietComfort Ultra Earbuds
- 「Huawei」Free Buds Pro 3 or 4
- 「Philips」TAK4206
- 「Marshall」Major V
- 「LifeBee」Digital Pro 40
- 「Picun」B8 Wireless Over ear Headphones
- 「JMMO」Kabellose Ohrhörer mit Premium-Klang, 5.3 Auto-Pairing Ohrhörer mit 14 Stunden Spielzeit, leicht, IPX4
- 「DONG QUAN」SHUNXIN ELECTRONIC Kinder Kabel Kopfhörer 3.5MM Hafen Einhorn Dekor
- 「Dongguan Yuanze Acoustics Technology」KZ EDX Pro In Ear Monitor Headphones Wired IEM Headphones Dual DD HiFi Stereo Sound
- 「ISY」IHP-1001-BL für Kinder, Blau
- 「Lexibook」kids headphones Squads 200 - blue
- 「Gjby」Forever Wireless kids headphones Gjby CATEAR CA-028
- 「Lexibook」Foldable wireless headphones Harry Potter
- 「Hama」Freedom Lit wireless Bluetooth headphone with microphone, pink (184199)
- 「Onikuma」B90 With Cat Ears Pink
- 「Xinxu」Wireless stereo over ear headphone, Xinxu, Bluetooth, graffiti, white
- 「Corsair」HS80 RGB USB Carbon gamer headset
- 「Smyths Toys / eKids」Disney Die Eiskönigin Blue-tooth Kinder-Kopfhörer lila
- 「Smyths Toys」Marvel Spider-Man Kinder-kopfhörer mit Bluetooth
- 「claire‘s」Earbuds & winder caticorn
- 「Action / OTL Technologies」Pokémon Kids Headphones
- 「kekz」blue headphones for audio-chips
- 「Pepco」Dasounds Kids headphones basic
中等风险耳机名单
- 「Sony」Ult Wear
- 「JVC」HA-KD7
- 「Kodak」Wireless Headphones Max 400+
- 「Shenzhen Weiqi Technology」Cool Black In-Ear Headphones with Type-C Plug
- 「Tonies」Lauscher 2.gen
- 「Tigermedia」tigerbuddies
- 「JLab」JBuddies Studio
- 「Hama」184112 Bluetooth®-Kinder-kopfhörer „Teens Guard“
- 「Lisciani」Barbie fashion Bluetooth headphones
- 「Buddyphones」Connect Foldbar wired headphones
- 「Maxell」HP-BT350
- 「Nextly」NEXTLY wireless headphone with cat ears, fold-able, adjustable, LED lights, Bluetooth 5.0, pink
- 「Qilive」Kids 600168061 Bluetooth headphone for kids 2in1 pink (Auchan)
- 「Onikuma」X26 gaming headset with wires pink (X26P)
- 「Stealth」C6 100 Light up Gaming Headset
高危耳机名单
- 「Samsung」Galaxy Buds3 Pro
- 「Sony」Noise Cancelling WF-1000XM5
- 「Xiaomi」Redmi Buds 5 Pro
- 「Sennheiser」Momentum Wireless 4
- 「Sennheiser」Accentum True Wireless
- 「Sennheiser」Accentum wireless
- 「Beats」Solo 4
- 「Beats」Solo Buds
- 「Bose」QuietComfort Headphones
- 「JBL」Wave Beam
- 「Jlab」Jbuds Lux ANC WIRELESS
- 「Philips」SHD8850
- 「Panasonic」RB-HX220BDEK black, wireless headphone
- 「Jlab」Jbuds Mini
- 「JBL」JR310BT
- 「Enjoy Music」M6pop cat ear
- 「Niceboy」Hive Prodigy 4
- 「Silvercrest」True Wireless Bluetooth In-Ear
- 「Jabra」Elite 10 Gen 2
- 「Marshall」Motif II ANC
- 「Skullcandy」Grom Kids Bluetooth Kopf-hörer, Over-Ear, Black
- 「Fesh‘n rebel」Clam Junior, Over-ear Kopfhörer für Kinder, Lucky Lizard
- 「My first care」Care Buds blue
- 「Logitech」G733 LIGHTSPEED wireless RGB Gaming Headset, black (981-000864)
- 「SteelSeries」Arctis Nova 5 gaming headset
- 「Haylou」S35 ANC Bluetooth head-phone
- 「Qilive」136030 Bluetooth headphone black (Auchan)
- 「Qilive」600181408 gaming headset with wires (Auchan)
- 「HyperX」Cloud III gaming headset
- 「Razer」Kraken V3 gaming with wires
- 「Action / OTL Technologies」Super Mario earphones with Zip Case
- 「Oceania Trading」Paw Patrol kids headphones
- 「Hema」nijntje / miffy noise cancelling
- 「Guess」Wireless headphones
- 「GoGen」MAXISLECHY - white/blue
延伸阅读：家中暗藏不育风险？盘点24种家居用品恐损生殖力 沙发床垫也上榜！
