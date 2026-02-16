消委会植发投诉｜疗程后头皮严重发炎求偿被拒 小心合约魔鬼细节 勿轻信「一次生效」字眼

对于成熟男士而言，一头浓密丰盈的头发是自信心与专业形象的关键。近年男士育发市场蓬勃发展，广告宣称效果显著，但随之而来的消费纠纷亦屡见不鲜。本港消费者委员会称每年均会接获约100宗关于植发、生发、头发及头皮护理等服务的投诉，牵涉金额不菲。这些投诉反映的问题多样，包括植发效果与宣传大相迳庭、疗程引致头皮发炎，甚至生发疗程全无成效等。消委会今日公布多个投诉案例，提醒消费者在选择和使用服务时要多加注意，避免期待落空，甚至受到人身伤害。

消委会植发投诉｜生发疗程后头皮出血 声称「一次见效」却藏魔鬼条款求偿被拒

洪先生被A公司社交媒体上「一次见效」的生发疗程广告吸引，遂到A公司体验了「新客免费试做一次」的服务后，职员向他推销一项名为RGA（Regenera Activa）的生发疗程，声称利用自体细胞移植从而激活毛囊、促进头发再生，并展示其他顾客的成功例子。洪先生追问详情，职员回复指，该疗程适合任何非全秃的人士，亦毋须医生检查。最终洪先生购买了3次RGA及12次激光疗程，合共价值HK$88,000元。然而，首次注射后，他却因头皮伤口持续出血而需求医；完成所有疗程后，头发浓密度更是与疗程前几乎无异，与「一次见效」的承诺相去甚远。洪先生曾在疗程过程中向A公司提出质疑，却被以负责员工已离职为由消极跟进。

洪先生愤而向消委会投诉。尽管宣传资料写著「一次见效」，A公司却以合约列明「本公司并不保证有关疗程之成效」，拒绝洪先生的退款要求，只愿意提供数次激光疗程作为补偿。双方最终未能达到和解。

消委会植发投诉｜17万人工植发疗程1年全掉光 头皮反复发炎

另一个投诉个案是涉及一位叶先生的人工植发争议。B公司职员向他声称疗程效果可维持约6-8年，他最终购买了费用约17万元、植入2,000条人工发丝的疗程。然而，在第2次植发后不久，叶先生的植发区域出现红肿、发炎及头皮生疮，人工发丝亦大量脱落。叶先生指称，植发后仅1年，人工发丝便差不多全部脱落，与B公司的承诺相距甚远，头皮更反复发炎和生头疮，向B公司反映后却未获积极跟进处理，因而向消委会作出投诉。

B公司一度反驳指叶先生未有积极使用其提供的免费头皮护理服务，导致头皮恶化，并拒绝退款。经消委会调停后，B公司始安排叶先生与医生会面，并提供后续治疗方案。

消委会植发投诉｜植发注射程序属医疗行为 须由注册医生进行

针对植发生发疗程的服务提供者，本港衞生署明确指出，植发及任何涉及注射的程序均属医疗程序，只能由本地注册医生施行。根据《医生注册条例》，非本地注册医生如从事内科或外科执业，或对他人进行医学诊断、开药或施行治疗（包括外科手术）而导致人身伤害，即属违法，最高可处罚款港币20万元及监禁7年。

此外，移植任何细胞（除特定豁免情况外）则属于《私营医疗机构条例》所规范的附表医疗程序，必须在持有有效日间医疗中心牌照的处所进行，违者一经定罪，最高可处罚款港币10万元及监禁3年。衞生署亦将对违反《不良广告(医药)条例》个案采取执法行动。

消委会植发投诉｜选购植发疗程前应充分了解成效风险 勿轻信广告

消委会则呼吁消费者应谨慎选择服务，提高警觉，作出明智的消费决定：

充分了解：应先了解自身需要、疗程安排、次数、效果持久度、风险、可能出现的副作用及收费详情。

勿轻信广告：不应轻信标榜「真实客人例证」或名人推介，或广告资讯及非专业人员的推销。

主动查询：应主动询问疗程效果是否因人而异、是否涉及医疗程序以及服务提供者的专业资格。

保留证据：保留所有交易文件及疗程纪录，并可自行拍摄照片或影片记录每次疗程后头发生长状况，以作为成效的参考。

管理期望：理解生发、育发疗程效果难以立竿见影，或需长期跟进。

咨询医生：充分咨询主诊医生的意见，详细了解相关程序、潜在风险及可能出现的并发症。

及时求医：如在接受医疗程序后出现不适，应立即联络主诊医生作跟进处理，并联络商户商讨调整或终止疗程。

