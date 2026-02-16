消委会测试｜18款古龙水/淡香精/淡香水夺5星评级 3款售价低于$300 最平马莎淡香水仅售$129

消委会｜香气是记忆的连结，香水虽然是不少人日常的必备单品，但也暗藏健康风险。消委会最新测试40款香水样本，发现整体安全水平较2018年同类检测有明显改善，九成半样本没有检出禁用物质。有18款香水获五星评级，当中3款售价低于300元，最平一款马莎淡香水仅售129元，性价比极高。

18款五星香水名单出炉 3款售价低于300元

是次测试涵盖40款香水样本，包括9款古龙水、21款淡香精及10款淡香水，每瓶或每支售价由129元至2,850元不等；每10ml售价介乎13元至371元。消委会测试参考欧盟《化妆品条例》及内地《化妆品安全技术规范》相关要求，检视邻苯二甲酸酯类塑化剂、人造麝香和香料致敏物质的成分，并审视样本的标签资料。

经评估后，消委会公布了18款获五星评级的香水名单，涵盖不同价位及香型。其中3款售价低于500元，最平一款为马莎（Marks & Spencer）Discover White Jasmine 淡香水，售价仅129元，成为是次测试「性价比最高」的五星之选。其余两款500元以下的五星香水分别为「adopt Feel the air eau de parfum」（149元）及「Bath & Body Works Eau So Navy」（488元），为预算有限的消费者提供优质选择。其余15款五星香水售价由500元至2,850元不等，涵盖多个知名品牌，消费者可按个人喜好及预算选购。

五星评级的香水名单：

Byredo Alto Astral（1,550元）

Clean Classic Strawberry Fields（ 640元）

Maison Margiela Fragrances REPLICA Soul of the Forest （1,760元）

Prada Olfactories Cargo de Nuit （2,780元）

Chanel Chance Eau Splendide （1,620元）

Le Labo Eucalyptus （2,550元）

Estee Lauder Blushing Sands Eau de Parfum Spray （1,630元）

Chloé L'Eau de parfum Lumineuse （1,540元）

Burberry Golden Haze （2,000元）

adopt Feel the air eau de parfum （149元）

Celine Cologne Celeste （2,700元）

Guerlain Les colognes cologne du parfumeur （1,050元）

Bath & Body Works Eau So Navy （488元）

The Body Shop Tender Tonka （299元）

Elizabeth Arden White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray （525元）

Issey Miyake L'Eau d'Issey Solar Violet (Intense) （1,170元）

Giorgio Armani Beauty Les Eau Iris Bleu （1,870元）

Marks & Spencer Discover White Jasmine （129元）

整体表现理想 惟2款检出欧盟禁用铃兰醛

香水可能含有多种香料、人造麝香及塑化剂等化学物质，长期或过量接触或会对带来健康风险。

1. 香料致敏物测试

虽然是次测试约九成半样本没有检出欧盟禁用物质，惟仍有2款样本检出已被欧盟禁用的香料致敏物质铃兰醛（BMHCA），浓度分别为0.047%及0.25%，产品如下：

Ohana Mahaalo 奇幻梦境 Halia nohea（来源地：日本）

Scent With You Eau DE Toilette No.18（来源地：香港）

但消委会提醒，计划或正值怀孕、哺乳期的妇女，使用含有该成分的香水时，要特别注意潜在风险。在40款样本中，39款均检出1至10种香料致敏物质，其中3款检出10种（Gucci、Bulgari Parfums及Acqua Di Parma）。近年有海外研究指出，多种过敏原同时存在可能产生「鸡尾酒效应」，显著增加健康风险。

2. 塑化剂测试

另外，全部样本均没有检出欧盟或内地禁止使用的7种塑化剂。至于常见用于香水的塑化剂DEP，由于暂未有足够数据证明其对健康的影响，欧盟及内地均未就化妆品中的DEP订定上限。是次仅有1款样本检出DEP（浓度0.64%），较2018年测试时55款样本中有11款检出DEP的情况大幅改善。

3. 人造麝香测试

全部样本均未有检出欧盟禁用的伞花麝香、西藏麝香及葵子麝香。但有2款样本检出酮麝香（浓度0.04%及0.12%），2款检出吐纳麝香（浓度0.09%及0.06%），浓度均符合欧盟上限要求。另有17款样本检出人造麝香，浓度由0.05%至1.20%不等。

消委会提醒：5大使用香水注意事项

先试后买：选购前宜先领取样本试用，评估前、中、后调是否合心意 正确喷洒：喷香水时应与身体保持距离，避免喷向脸部及眼睛 敏感人士可喷于衣物：皮肤敏感者可考虑将香水喷于衣物上，但需留意衣物颜色及物料是否合适 观察皮肤反应：喷洒后留意皮肤会否出现泛红、瘙痒或干燥等不良反应，如有建议停用 高危族群慎用：湿疹患者接触含致敏成分的产品后皮肤状况可能恶化；计划怀孕、孕妇、哺乳期妇女及家中有婴幼儿的家庭，亦建议谨慎选用

资料来源：消委会

延伸阅读：消委会痱滋膏｜拆解10款产品功效 3款不含水杨酸/类固醇/麻醉剂 有效杀菌消炎止痛

---

相关文章：

消委会泥状清洁面膜｜30款泥状面膜大比拼 推荐11款5星产品 这款最安全不含重金属/致敏物｜附5星详细名单

消委会洗洁精推介｜检测35款过半易伤手 推介14款不含致敏防腐剂 AXE斧头牌/AXION/花王哪款最高分？

多汗症｜夏天饮茶咖啡更易出汗体味浓？营养师推介7大食物除汗臭

止汗产品推介｜日本《LDK》评测8款人气产品 6款获A级 有效抑制汗味/持久度高！