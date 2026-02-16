消委会测试｜18款古龙水/淡香精/淡香水夺5星评级 3款售价低于$300 最平马莎淡香水仅售$129
消委会｜香气是记忆的连结，香水虽然是不少人日常的必备单品，但也暗藏健康风险。消委会最新测试40款香水样本，发现整体安全水平较2018年同类检测有明显改善，九成半样本没有检出禁用物质。有18款香水获五星评级，当中3款售价低于300元，最平一款马莎淡香水仅售129元，性价比极高。
18款五星香水名单出炉 3款售价低于300元
是次测试涵盖40款香水样本，包括9款古龙水、21款淡香精及10款淡香水，每瓶或每支售价由129元至2,850元不等；每10ml售价介乎13元至371元。消委会测试参考欧盟《化妆品条例》及内地《化妆品安全技术规范》相关要求，检视邻苯二甲酸酯类塑化剂、人造麝香和香料致敏物质的成分，并审视样本的标签资料。
经评估后，消委会公布了18款获五星评级的香水名单，涵盖不同价位及香型。其中3款售价低于500元，最平一款为马莎（Marks & Spencer）Discover White Jasmine 淡香水，售价仅129元，成为是次测试「性价比最高」的五星之选。其余两款500元以下的五星香水分别为「adopt Feel the air eau de parfum」（149元）及「Bath & Body Works Eau So Navy」（488元），为预算有限的消费者提供优质选择。其余15款五星香水售价由500元至2,850元不等，涵盖多个知名品牌，消费者可按个人喜好及预算选购。
五星评级的香水名单：
- Byredo Alto Astral（1,550元）
- Clean Classic Strawberry Fields（ 640元）
- Maison Margiela Fragrances REPLICA Soul of the Forest （1,760元）
- Prada Olfactories Cargo de Nuit （2,780元）
- Chanel Chance Eau Splendide （1,620元）
- Le Labo Eucalyptus （2,550元）
- Estee Lauder Blushing Sands Eau de Parfum Spray （1,630元）
- Chloé L'Eau de parfum Lumineuse （1,540元）
- Burberry Golden Haze （2,000元）
- adopt Feel the air eau de parfum （149元）
- Celine Cologne Celeste （2,700元）
- Guerlain Les colognes cologne du parfumeur （1,050元）
- Bath & Body Works Eau So Navy （488元）
- The Body Shop Tender Tonka （299元）
- Elizabeth Arden White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray （525元）
- Issey Miyake L'Eau d'Issey Solar Violet (Intense) （1,170元）
- Giorgio Armani Beauty Les Eau Iris Bleu （1,870元）
- Marks & Spencer Discover White Jasmine （129元）
整体表现理想 惟2款检出欧盟禁用铃兰醛
香水可能含有多种香料、人造麝香及塑化剂等化学物质，长期或过量接触或会对带来健康风险。
1. 香料致敏物测试
虽然是次测试约九成半样本没有检出欧盟禁用物质，惟仍有2款样本检出已被欧盟禁用的香料致敏物质铃兰醛（BMHCA），浓度分别为0.047%及0.25%，产品如下：
- Ohana Mahaalo 奇幻梦境 Halia nohea（来源地：日本）
- Scent With You Eau DE Toilette No.18（来源地：香港）
但消委会提醒，计划或正值怀孕、哺乳期的妇女，使用含有该成分的香水时，要特别注意潜在风险。在40款样本中，39款均检出1至10种香料致敏物质，其中3款检出10种（Gucci、Bulgari Parfums及Acqua Di Parma）。近年有海外研究指出，多种过敏原同时存在可能产生「鸡尾酒效应」，显著增加健康风险。
2. 塑化剂测试
另外，全部样本均没有检出欧盟或内地禁止使用的7种塑化剂。至于常见用于香水的塑化剂DEP，由于暂未有足够数据证明其对健康的影响，欧盟及内地均未就化妆品中的DEP订定上限。是次仅有1款样本检出DEP（浓度0.64%），较2018年测试时55款样本中有11款检出DEP的情况大幅改善。
3. 人造麝香测试
全部样本均未有检出欧盟禁用的伞花麝香、西藏麝香及葵子麝香。但有2款样本检出酮麝香（浓度0.04%及0.12%），2款检出吐纳麝香（浓度0.09%及0.06%），浓度均符合欧盟上限要求。另有17款样本检出人造麝香，浓度由0.05%至1.20%不等。
消委会提醒：5大使用香水注意事项
- 先试后买：选购前宜先领取样本试用，评估前、中、后调是否合心意
- 正确喷洒：喷香水时应与身体保持距离，避免喷向脸部及眼睛
- 敏感人士可喷于衣物：皮肤敏感者可考虑将香水喷于衣物上，但需留意衣物颜色及物料是否合适
- 观察皮肤反应：喷洒后留意皮肤会否出现泛红、瘙痒或干燥等不良反应，如有建议停用
- 高危族群慎用：湿疹患者接触含致敏成分的产品后皮肤状况可能恶化；计划怀孕、孕妇、哺乳期妇女及家中有婴幼儿的家庭，亦建议谨慎选用
资料来源：消委会
