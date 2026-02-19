Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MUJI平价面霜媲美CHANEL山茶花乳霜？ 日本《LDK》推介15款A级保湿面霜

食用安全
更新时间：12:00 2026-02-19 HKT
发布时间：12:00 2026-02-19 HKT

MUJI无印良品一款售价$128的水凝保湿乳霜，因其成分与CHANEL山茶花保湿乳霜相似，被网民推举为CHANEL的绝佳平价替代品。

根据MUJI官网简介，MUJI水凝保湿乳霜主打山茶花萃取，并额外添加玫瑰、柚子等共十种天然美肤成分，与CHANEL山茶花保湿乳霜的主要功效皆为强效保湿与修复肌肤屏障。有网民指出，两者质地同样丰润易推，能带来相似的润泽度与光泽度。价格方面，MUJI「水凝保湿乳霜」45克售价为$128，而CHANEL的山茶花保湿乳霜50克定价为$660，前者价格约为后者的五分之一。

日本《LDK》推介15款A级保湿面霜

事实上，平价护肤品也能媲美专柜护肤品品牌，日本《LDK the Beauty》测试市面36款人气保湿面霜，根据保湿力、成分、使用感三项表现进行综合评分，究竟哪些平价面霜既能具备高效锁水保湿，但质地轻盈不黏腻的面霜。

《LDK》保湿面霜︱15款A级推荐名单

  1. BIOHEAL BOH Probioderm 紧致 T3 胶原蛋白面霜

  2. MEDIHEAL (美迪惠尔) 牛奶亮白面霜

  3. MOISTAGE 超滋润提拉精华面霜

  4. DRIP TUNE 发酵面霜

  5. VITAON Cheerful 面霜 Premium

  6. ASTALIFT White Advanced 美白进阶面霜

  7. Estée Lauder (雅诗兰黛) Aqua Charge 药用乳霜

  8. Dr.Jart+ Vital Hydra Solution 水凝霜

  9. ORBIS (奥比斯) U Dot 面霜保湿霜

  10. F ORGANICS 深层保湿面霜

  11. DERMAAID 三重活性面霜

  12. LAKOLE 保湿面霜

  13. 肌研 极润 Premium 玻尿酸面霜

  14. DERMAFIRM (德妃) R4 调亮面霜

  15. HERA 水光反射微粒面霜

乳霜推荐日本LDK实测14款人气产品-3款获A级保湿不黏笠-Vaseline排第几名？

推荐阅读更多：日本《LDK》身体乳霜实测结果及评价⬇⬇⬇

资料来源：日本《LDK THE Beauty》

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
16小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
23小时前
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
8小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
20小时前
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
影视圈
3小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
14小时前
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
投资理财
6小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
17小时前
中环天桥封闭！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
生活百科
16小时前