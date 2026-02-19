MUJI平价面霜媲美CHANEL山茶花乳霜？ 日本《LDK》推介15款A级保湿面霜

MUJI无印良品一款售价$128的水凝保湿乳霜，因其成分与CHANEL山茶花保湿乳霜相似，被网民推举为CHANEL的绝佳平价替代品。

根据MUJI官网简介，MUJI水凝保湿乳霜主打山茶花萃取，并额外添加玫瑰、柚子等共十种天然美肤成分，与CHANEL山茶花保湿乳霜的主要功效皆为强效保湿与修复肌肤屏障。有网民指出，两者质地同样丰润易推，能带来相似的润泽度与光泽度。价格方面，MUJI「水凝保湿乳霜」45克售价为$128，而CHANEL的山茶花保湿乳霜50克定价为$660，前者价格约为后者的五分之一。

日本《LDK》推介15款A级保湿面霜

事实上，平价护肤品也能媲美专柜护肤品品牌，日本《LDK the Beauty》测试市面36款人气保湿面霜，根据保湿力、成分、使用感三项表现进行综合评分，究竟哪些平价面霜既能具备高效锁水保湿，但质地轻盈不黏腻的面霜。

《LDK》保湿面霜︱15款A级推荐名单

BIOHEAL BOH Probioderm 紧致 T3 胶原蛋白面霜 MEDIHEAL (美迪惠尔) 牛奶亮白面霜 MOISTAGE 超滋润提拉精华面霜 DRIP TUNE 发酵面霜 VITAON Cheerful 面霜 Premium ASTALIFT White Advanced 美白进阶面霜 Estée Lauder (雅诗兰黛) Aqua Charge 药用乳霜 Dr.Jart+ Vital Hydra Solution 水凝霜 ORBIS (奥比斯) U Dot 面霜保湿霜 F ORGANICS 深层保湿面霜 DERMAAID 三重活性面霜 LAKOLE 保湿面霜 肌研 极润 Premium 玻尿酸面霜 DERMAFIRM (德妃) R4 调亮面霜 HERA 水光反射微粒面霜

