新年除旧布新 残旧梳化易释出有毒化学物或损儿童智商 「断舍离」家居升级身体更健康

新年将至，又是时候大扫除、「除旧布新」，为屋企注入新气象。不过，家中长辈可能特别珍惜旧物，舍不得丢弃家中用了几十年、充满回忆的旧梳化。但这些破破烂烂的家私很可能变成全家的健康隐患，日复一日地释出有毒化学物，增加患癌风险，甚至导致孩子出现智商缺陷。

《美国环境工作组织》（EWG）指出，旧时生产的梳化、椅子等含海绵的家私，为了符合防火标准，都添加了大量有毒「阻燃剂」。随著时间过去，它们会慢慢从梳化的缝隙、破损处释放到空气中，污染整个家居环境。研究证实，长期接触这些化学粉尘，与多种严重的健康问题息息相关，包括癌症、甲状腺疾病、神经系统受损及生育能力下降。

更可怕的是对于家中小朋友的危害，他们每天都在地上爬行、玩耍，然后又将手放入口中，最容易吸入有毒粉尘，可能损害他们运动技能、专注力，甚至影响智商发展。

根据EWG等权威机构联合进行的最新研究发现，当一个家庭移走或更换了家中的旧梳化后，家庭成员血液中阻燃剂化学物含量的下降速度，比没有更换梳化的家庭快了2-4倍。他们检测了两类常被添加到梳化、椅子等含海绵家私的阻燃剂，包括「多溴联苯醚（PBDEs）」和「有机磷酸酯阻燃剂（OPFRs）」。其中，移除含有这些阻燃剂家私后，参加者血液中的PBDEs水平下降得更快，但对OPFRs水平没有显著影响。较早前的研究也发现，更换旧家私后，家中灰尘的阻燃剂含量均有所下降。

宝宝可经母乳吸入有毒阻燃剂

本港食安中心指出，多溴联苯醚（PBDEs）是一种人为制造的阻燃剂，常见于塑胶、海绵及纺织品中。这种化学物质难以分解，并会长期积聚在生物体内及环境中，具有潜在毒性。研究显示，多溴联苯醚对动物的脑部、生殖器官、神经发育及甲状腺素水平有负面影响，并会损害肝脏功能。人类主要透过吸入受污染的室内空气和家居灰尘，以及经食物（包括母乳）摄入多溴联苯醚。有估计指，美国人体内82%的多溴联苯醚来自家居灰尘。研究发现，在人体血液、组织及母乳中的多溴联苯醚含量正迅速增加。

日常生活中如何避免吸入阻燃剂？

为了家人的长远健康，特别是下一代的健康成长著想，EWG建议采取以下方法，减少接触阻燃剂。

小心有毒阻燃剂污染家居

尽量购买不含阻燃剂的梳化、扶手椅和儿童用品：近年欧美在规管各类有毒化学物质之使用越来越严谨，不过，如果家中的梳化、椅子已有多年历史，含有害阻燃剂的风险会相对较高，不妨来一次「断舍离」。

勤洗手、勤吸尘：为减低接触风险，平时应经常洗手，尤其在进食前。另外，经常用配备HEPA高效滤网的吸尘机清洁家居，能更有效捕捉和清除空气中的有毒粉尘。

检查梳化破损情况：如果梳化套有破损，令内层的海绵外露，化学物释放的速度会更快。应尽快修补或更换。

