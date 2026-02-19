新年全盒瓜子坚果吃不完要放雪柜？专家教3大保存秘诀 买错吃错随时吞毒

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食用安全
更新时间：11:00 2026-02-19 HKT
发布时间：11:00 2026-02-19 HKT

农历新年，家家户户的全盒里总少不了瓜子、合桃、杏仁等各式坚果。它们虽然富含健康油脂，是营养丰富的小食，但若保存不当就可能氧代甚至产生毒素，随时会由「养生神物」变「健康杀手」。挑选和保存坚果瓜子有甚么原则需要注意？放在雪柜还是柜子里比较保鲜不易变坏？

营养师谷传玲在社交平台发文指，坚果的油脂如果氧化变质，会产生大量自由基，加速人体细胞老化。更危险的是，如果发霉了更可能产生一级致癌物黄曲霉毒素。新年坚果瓜子从拣选到保存，必留意以下3大原则：

1. 首选密封包装

购买坚果时，应优先选择密封包装的，最大程度隔绝空气，减慢氧化速度，确保坚果的质素和食用安全。相比之下，散装坚果长时间暴露于空气中，氧化风险较高。如果真的要买散装，两种则相对安全：

时令新鲜： 坚果的收成期多在8-10月，若在农历新年前后购买，生产日期尚算新鲜。

外壳完整： 如合桃、瓜子、松子、榛子等，其天然外壳本身就是最佳的保护层，只要外壳没有破损，问题就不大。

2. 注意密封、阴凉、避热

买回家的一大包坚果分装处理，按每次食用的份量，即每人每日约10-20克（一小把）分装到密实袋或密封小盒中。这样既能控制食量，又能避免因频繁开关而令整包坚果受潮氧化。将分装好的坚果放入不透光的密封罐中，并放置在阴凉、干爽的储物柜中。若家中较潮湿，或想延长保存期，可将密封好的坚果放入雪柜的蔬果格或抽湿格，但切记要与生肉、味道浓烈的食物分开摆放。

绝对要避免这些储存黑点：开暖气的环境或被阳光直射的窗边，这样加速坚果氧化；厨房油烟重、湿气高，同样不利于坚果保存。

3. 出现异味即刻丢弃

食用坚果瓜子时，如果尝到以下苦味或「油膉味」，就要即刻吐掉，用清水漱口，并将整包掉弃。这关乎自己和家人的健康，绝对不要有怕浪费的想法。当坚果出现苦味，代表极可能已受潮发霉，并产生了可引致肝癌的「黄曲霉毒素」。这种毒素非常耐热，一般家庭的烹调、烘烤温度都无法将其破坏。至于「油膉味」则是脂肪严重氧化的警号，代表坚果已大量产生会攻击身体细胞、加速衰老的自由基。


谷传玲表示，选择吃哪种坚果不看卡路里，而是要看脂肪酸。因为坚果富含脂肪，普遍热量都不低，每100g约为500-700kcal，建议从「好脂肪」含量入手，挑选好吃又有益健康的坚果。

  • Omega-9 (单元不饱和脂肪酸)： 被誉为「护心脂肪」，有助改善心血管代谢指标。我们熟悉的橄榄油、牛油果就富含Omega-9，但价钱相对昂贵。
  • Omega-3 (多元不饱和脂肪酸)： 属于人体无法自行制造的「必需脂肪酸」，必须从食物中摄取。亚麻籽油虽然含量丰富，但其味道未必人人接受，且不耐高温，大大限制了其用途。

很多人在日常饮食中已摄取过多来自大豆油、葵花籽油等煮食油的 Omega-6 脂肪酸，反而对健康极为重要的Omega-9和Omega-3脂肪酸却摄取不足。美味又方便食用的坚果，就是补充这两种「好脂肪」的最佳天然来源。以下7种坚果的Omega-3和Omega-9含量非常出色，尤其值得推荐：

  1. 夏威夷果仁：Omega-9含量超过70%，维他命B1和硒含量是所有坚果中的第1名
  2. 山核桃 / 碧根果：Omega-9含量超过70%
  3. 南杏：Omega-9含量超过60%
  4. 开心果：Omega-9含量超过60%，同时是锌含量最高的坚果
  5. 杏仁：Omega-9含量超过60%，同时是维他命B2含量最高的坚果
  6. 腰果：Omega-9含量接近60%
  7. 松子：Omega-3含量仅次于合桃，占总脂肪11%，Omega-9含量是其2.6倍，Omega-6含量更是只有合桃的一半，从整体脂肪酸组合来看，松子是更均衡、更健康的选择。松子更是维他命E和钾含量的冠军。

她补充，葵花籽和西瓜子是比较不理想的选择，因为Omega-6脂肪酸含量实在太高，日常饮食已不缺乏，因此最不被推荐。不过再健康的坚果都应适量食用，每日一小把约10-20g）就足够了，而且最好选择原味或低盐坚果，避免太重调味或高油高糖的口味。

少油免炸 笑口枣食谱
少油免炸 笑口枣食谱
笑口枣材料
笑口枣材料
笑口枣气炸锅版本不须加太多油
笑口枣气炸锅版本不须加太多油
笑口枣制法 1. 先把中筋面粉、粟粉、泡打粉、盐及糖在碗内混在一起。
笑口枣制法 1. 先把中筋面粉、粟粉、泡打粉、盐及糖在碗内混在一起。
笑口枣制法2. 把鸡蛋打均匀，并且加入鲜奶、橄榄油及香草精。
笑口枣制法2. 把鸡蛋打均匀，并且加入鲜奶、橄榄油及香草精。
笑口枣制法3. 用手把混合物搓成粉团状。
笑口枣制法3. 用手把混合物搓成粉团状。
笑口枣制法4. 再用手把少量粉团拿出来搓成小球状。
笑口枣制法4. 再用手把少量粉团拿出来搓成小球状。
笑口枣制法5. 让小球在白芝麻上滚动，令粉团黏上芝麻。
笑口枣制法5. 让小球在白芝麻上滚动，令粉团黏上芝麻。
笑口枣制法6. 在小球上用剪刀剪一下，造成笑口枣的形状。
笑口枣制法6. 在小球上用剪刀剪一下，造成笑口枣的形状。
笑口枣制法7. 把已做好的小球放在气炸锅中，用180度，焗15分钟。
笑口枣制法7. 把已做好的小球放在气炸锅中，用180度，焗15分钟。
笑口枣制法8. 从气炸锅取出来，放置5分钟即可。
笑口枣制法8. 从气炸锅取出来，放置5分钟即可。
笑口枣制成！
笑口枣制成！

