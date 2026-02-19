农历新年，家家户户的全盒里总少不了瓜子、合桃、杏仁等各式坚果。它们虽然富含健康油脂，是营养丰富的小食，但若保存不当就可能氧代甚至产生毒素，随时会由「养生神物」变「健康杀手」。挑选和保存坚果瓜子有甚么原则需要注意？放在雪柜还是柜子里比较保鲜不易变坏？

新年全盒瓜子坚果吃不完要放雪柜？专家教3大保存秘诀 买错吃错随时吞毒

营养师谷传玲在社交平台发文指，坚果的油脂如果氧化变质，会产生大量自由基，加速人体细胞老化。更危险的是，如果发霉了更可能产生一级致癌物黄曲霉毒素。新年坚果瓜子从拣选到保存，必留意以下3大原则：

新年全盒瓜子坚果吃不完要放雪柜？专家教3大保存秘诀 买错吃错随时吞毒

1. 首选密封包装

购买坚果时，应优先选择密封包装的，最大程度隔绝空气，减慢氧化速度，确保坚果的质素和食用安全。相比之下，散装坚果长时间暴露于空气中，氧化风险较高。如果真的要买散装，两种则相对安全：

时令新鲜： 坚果的收成期多在8-10月，若在农历新年前后购买，生产日期尚算新鲜。

外壳完整： 如合桃、瓜子、松子、榛子等，其天然外壳本身就是最佳的保护层，只要外壳没有破损，问题就不大。

2. 注意密封、阴凉、避热

买回家的一大包坚果分装处理，按每次食用的份量，即每人每日约10-20克（一小把）分装到密实袋或密封小盒中。这样既能控制食量，又能避免因频繁开关而令整包坚果受潮氧化。将分装好的坚果放入不透光的密封罐中，并放置在阴凉、干爽的储物柜中。若家中较潮湿，或想延长保存期，可将密封好的坚果放入雪柜的蔬果格或抽湿格，但切记要与生肉、味道浓烈的食物分开摆放。

绝对要避免这些储存黑点：开暖气的环境或被阳光直射的窗边，这样加速坚果氧化；厨房油烟重、湿气高，同样不利于坚果保存。

3. 出现异味即刻丢弃

食用坚果瓜子时，如果尝到以下苦味或「油膉味」，就要即刻吐掉，用清水漱口，并将整包掉弃。这关乎自己和家人的健康，绝对不要有怕浪费的想法。当坚果出现苦味，代表极可能已受潮发霉，并产生了可引致肝癌的「黄曲霉毒素」。这种毒素非常耐热，一般家庭的烹调、烘烤温度都无法将其破坏。至于「油膉味」则是脂肪严重氧化的警号，代表坚果已大量产生会攻击身体细胞、加速衰老的自由基。



谷传玲表示，选择吃哪种坚果不看卡路里，而是要看脂肪酸。因为坚果富含脂肪，普遍热量都不低，每100g约为500-700kcal，建议从「好脂肪」含量入手，挑选好吃又有益健康的坚果。

Omega-9 (单元不饱和脂肪酸)： 被誉为「护心脂肪」，有助改善心血管代谢指标。我们熟悉的橄榄油、牛油果就富含Omega-9，但价钱相对昂贵。

Omega-3 (多元不饱和脂肪酸)： 属于人体无法自行制造的「必需脂肪酸」，必须从食物中摄取。亚麻籽油虽然含量丰富，但其味道未必人人接受，且不耐高温，大大限制了其用途。

很多人在日常饮食中已摄取过多来自大豆油、葵花籽油等煮食油的 Omega-6 脂肪酸，反而对健康极为重要的Omega-9和Omega-3脂肪酸却摄取不足。美味又方便食用的坚果，就是补充这两种「好脂肪」的最佳天然来源。以下7种坚果的Omega-3和Omega-9含量非常出色，尤其值得推荐：

夏威夷果仁：Omega-9含量超过70%，维他命B1和硒含量是所有坚果中的第1名 山核桃 / 碧根果：Omega-9含量超过70% 南杏：Omega-9含量超过60% 开心果：Omega-9含量超过60%，同时是锌含量最高的坚果 杏仁：Omega-9含量超过60%，同时是维他命B2含量最高的坚果 腰果：Omega-9含量接近60% 松子：Omega-3含量仅次于合桃，占总脂肪11%，Omega-9含量是其2.6倍，Omega-6含量更是只有合桃的一半，从整体脂肪酸组合来看，松子是更均衡、更健康的选择。松子更是维他命E和钾含量的冠军。

她补充，葵花籽和西瓜子是比较不理想的选择，因为Omega-6脂肪酸含量实在太高，日常饮食已不缺乏，因此最不被推荐。不过再健康的坚果都应适量食用，每日一小把约10-20g）就足够了，而且最好选择原味或低盐坚果，避免太重调味或高油高糖的口味。

延伸阅读：健康贺年小食｜营养师教整免炸笑口枣 低脂高钙老少咸宜 三高人士可以吃

少油免炸 笑口枣食谱

笑口枣材料

笑口枣气炸锅版本不须加太多油

笑口枣制法 1. 先把中筋面粉、粟粉、泡打粉、盐及糖在碗内混在一起。

笑口枣制法2. 把鸡蛋打均匀，并且加入鲜奶、橄榄油及香草精。

笑口枣制法3. 用手把混合物搓成粉团状。

笑口枣制法4. 再用手把少量粉团拿出来搓成小球状。

笑口枣制法5. 让小球在白芝麻上滚动，令粉团黏上芝麻。

笑口枣制法6. 在小球上用剪刀剪一下，造成笑口枣的形状。

笑口枣制法7. 把已做好的小球放在气炸锅中，用180度，焗15分钟。

笑口枣制法8. 从气炸锅取出来，放置5分钟即可。

笑口枣制成！

---

相关文章：

5大坚果花生健康排行榜 第一名击败杏仁/开心果 改善精子质素降血脂

1款贺年小食集8大功效！降血压胆固醇 防前列腺肥大/改善头痛 附最佳食法

白萝卜吃太多也有风险？2类患者宜适量食用 避免这煮法免营养流失

黑朱古力降胆固醇？营养师推介9大健康新年零食 降血压/降血糖/防便秘