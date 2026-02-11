鸡蛋放雪柜门易生恶菌 专家教最佳保存法 蛋尖朝下摆放？

鸡蛋几乎是居家必备食材，但你又知不知道如何正确保存？有专家指，不少人习惯将鸡蛋置于雪柜门边的蛋架，此举有机会增加食安风险；最佳保存方法是冷藏于雪柜内部、且蛋尖朝下摆放。

雪柜门边温度不稳 宜放内部冷藏区 洗选蛋保鲜期约一个月

台湾肾脏科医生颜宗海在节目《健康e起聊》中分享，因为雪柜门边是温度变化最剧烈的区域，每次开关都会影响该处温度，不利于鸡蛋保存。最理想做法是将鸡蛋连同原装透明盒，置于雪柜内部的冷藏格，以维持稳定低温。另外，颜医生指摆放时应注意将鸡蛋的圆端（即气室所在）朝上、尖端朝下，有助保持蛋黄位置居中及减慢水分流失。

洗选蛋保鲜期约一个月 留意鸡蛋来源 避免药物残留

他提醒，因为市面上常见的洗选蛋已经过清洁及处理，较为干净，保鲜期约为一个月，故购买后应尽快冷藏，并在期限内食用。如果发现蛋壳破裂、蛋液混浊或有异味，代表鸡蛋已变质，切勿食用。如果打蛋时若见蛋黄松散移位，也代表鸡蛋新鲜度不足。

相较于传统散装蛋外表可能附有羽毛或杂质，洗选蛋经过标准化清洁与筛选流程，卫生条件比较有保障。颜医生建议优先选购包装完整的洗选蛋，以降低食安风险。

本港过往曾发生鸡蛋验出芬普尼等污染事件，亦有鸡蛋曾被检测出含有害物质如农药残留及类雌激素等，影响人体健康。消费者宜选择信誉良好的品牌，并注意产品标示。

资料来源：《健康e起聊》

延伸阅读：啡鸡蛋、白鸡蛋有何分别？专家拆解营养价值 吃哪种更健康？

---

相关文章：

买啡壳鸡蛋/白壳鸡蛋好？蛋黄越橙越有营养？拆解鸡蛋6大迷思

7种天然食材可取代鸡蛋 改用这些水果/坚果焗蛋糕/奄列 营养价值更高更低脂

40岁后肌肉渐流失 医生教这样吃鸡蛋 增肌延寿/防脑退化｜附5款鸡蛋食谱

92岁也不生病更「返老还童」！每日吃蛋超有效？长寿达人日吃8食物 更降胆固醇防脑退化