内地黑木耳在韩被验出农药超标63倍紧急回收 黑木耳浸泡时间过长或产生致命恶菌

南韩食品医药安全处（食药处）紧急公布，一款由中国进口的黑木耳被验出残留的农药（Carbendazim）严重超标63倍，当局已勒令即时下架并全面回收。该农药是一种广泛用于蔬果的杀菌剂，但对人体具有潜在风险。根据南韩相关安全研究中心的警告，此物质不但可能引发胎儿先天缺陷，更可能对人类的生殖系统造成无法逆转的伤害。

根据韩媒报道，涉事产品由进口商「Daon有限公司」引入南韩，总进口量高达5,900公斤（均为1公斤包装），其包装上标示的日期为2025年12月18日。南韩食药处在抽样检验中发现，该黑木耳产品的「贝芬替」残留量高达0.63mg/kg，远超于当地0.01mg/kg的法定标准。因应进口食品安全问题频生，南韩政府已表示将会收紧对中国进口农产品的检验门槛，以保障国民健康。

黑木耳浸泡时间不宜过长恐产生致命恶菌

黑木耳是港人餐桌上常见的食材，除了要小心农药残留外，也要小心浸泡的过程。本港食物安全中心提醒，部分需浸泡的食材并非浸泡时间越长越好，例如家庭常用的食用菇菌黑木耳，若在室温下浸泡时间过长，或会滋生细菌并产生毒素，引发食物中毒，市民必须提高警觉。

食物安全中心指出，潜在的致命元凶是一种名为「椰毒伯克霍尔德氏菌」的细菌，该菌常见于泥土及植物，在室温环境下可能产生剧毒性的「米酵菌酸」。米酵菌酸对人体危害极大，其特性是耐高温，一般烹煮过程无法将其分解，同时亦无法透过冲洗去除。米酵菌酸中毒的初期病征包括腹痛及呕吐，若情况严重，可引致肝功能异常，甚至死亡。世界多地过往均曾录得因不当浸泡黑木耳，而引致米酵菌酸中毒的致命个案。

正确浸泡黑木耳的贴士：



1. 浸泡黑木耳前，先彻底清洗黑木耳的表面。

2. 将黑木耳放在干净的容器及水浸泡。

3. 浸泡时，不要一次过浸太多或在室温浸太久。

4. 如需浸一段较长的时间，应妥善放入密封容器并放在雪柜里面浸。

最后，经浸泡的黑木耳应尽快烹煮，并在食用前确保已彻底煮熟。

资料来源：食物安全中心

