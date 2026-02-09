诺如病毒｜黄竹坑食肆生蚝致五人食物中毒 三周录34宗个案 专家教染疫后每10分钟补水

黄竹坑食肆爆食安风波？香港衞生防护中心近日公布食物中毒个案群组，有五人曾于黄竹坑一间食肆进食生蚝后感染诺如病毒，引起关注。中心指过去三周已录得34宗与诺如病毒相关的食物中毒个案，当中近九成与进食生蚝有关，呼吁市民须注意食物衞生。有专家建议染疫后每10分钟要补充水分，以防脱水及持续呕吐。

黄竹坑「Chef's Cuts」生蚝致五人食物中毒 三周录34宗个案

衞生防护中心指，受影响的两男三女年龄介乎30至38岁，他们于1月30日在黄竹坑THE SOUTHSIDE内「Chef's Cuts」的食肆用膳后，约14至49小时内陆续出现腹泻、腹痛、呕吐和发烧等病征。其中三人已求医，均毋须入院，全部患者现时情况稳定。初步调查发现，各患者曾共同进食生蚝。

诺如病毒如何传播？

食物环境衞生署已到涉事餐厅及其生蚝供应商「杰顿国际食品及88投资控股有限公司」调查，其后已指示该供应商暂停出售及供应生蚝。中心强调，所有新呈报的个案，均是在当局采取防控措施前已进食有关生蚝。

生蚝为高风险食物 孕妇幼童长者勿吃

衞生防护中心总监徐乐坚医生表示，过去数周食物中毒个案持续增加，由去年12月底平均每周1宗，上升至上月平均每周4宗，至2月第一周更急增至27宗。过去三周（1月18日至2月7日）已录得34宗食物中毒个案，共影响108人，当中高达30宗（88%）与诺如病毒相关，涉及94人。

徐医生解释，蚝只以过滤海水方式进食，若养殖水域受污染，病原体便会在蚝体内积聚。「生或未彻底煮熟的蚝是高风险食物，进食后可能感染诺如病毒、甲型肝炎病毒或其他细菌。」他特别提醒孕妇、幼童、长者、免疫力弱人士及肝病患者，应尽量避免进食生蚝或未彻底煮熟的双壳类海产。

酒精未能杀死诺如病毒 搓手液不能代替枧液清水洗手

诺如病毒常引致急性肠胃炎，症状包括恶心、呕吐、腹泻、腹痛及轻微发烧。大部分患者一般会自行痊愈，症状通常在1至3天内改善。病毒在冬季（约12月至3月）较为活跃，且传染性极高。徐医生强调，农历新年假期将至，市民举行派对或火锅聚餐时，必须注意食物衞生：

所有食物必须彻底清洁并煮熟方可食用

处理贝类海产时，须洗净外壳并去除内脏

经常保持双手清洁，尤其在处理食物或进食前及如厕后

他指出，酒精未能有效杀死诺如病毒，因此酒精搓手液不能代替使用枧液和清水洗手。

专家建议：感染后每10分钟喝一口水

据英国媒体引述药剂师Jamie Winn解释，诺如病毒传染性极强，由于冬季人体的免疫系统较弱，也可能会加剧病毒传播，感染后会导致肠胃炎症，出现腹泻、呕吐、恶心等不适症状。他指出，感染诺如病毒后，为防止脱水及持续呕吐，可采取以下方法：

补水技巧：起初每隔约10分钟喝一小口水，观察胃部能否承受，再逐渐增加频率。 其他建议：在家隔离休息、经常洗手、进食清淡食物，若发烧可服用退烧止痛药。

他表示，大多数病例不需就医，但应避免前往医院以防传播。然而，若出现严重脱水、无法饮用液体或长时间高烧，则必须求医，尤其是老年人、幼儿及慢性病患者需格外注意。

诺如病毒如何传播？吃甚么食物易中招？有何症状？

诺如病毒有多可怕？衞生防护中心指，诺如病毒常引致急性肠胃炎，亦是食物中毒的常见成因，通常与食用未经煮熟的贝壳类海产有关。在学校、安老院舍、酒店、游戏设施及邮轮等人多聚集的地方，诺如病毒更可造成急性肠胃炎爆发。病毒潜伏期通常为12至48小时，所有年龄层均有机会受感染，通常于冬天较为常见。本港食安中心引述外国研究指，约一半的诺如病毒感染个案是由食物引起的。以下是国际间常见引致人类受感染的食物：

贝类海产特别是生蚝

未经烹煮的蔬菜、沙律

冰块

在香港，生蚝被认为是最常见引起相关食物中毒事故食物

另外，如果曾接触患者的呕吐物或粪便、受污染的物品，患者呕吐时产生的带病毒飞沫，也有机会感染诺如病毒。如不慎感染诺如病毒，患者可能会出现以下症状：

恶心

呕吐

腹泻

腹痛

轻微发烧及不适

患者一般只要补充足够水分，并求医接受辅助性治疗，大部分可于1至3天内自行痊愈，要注意的是抗生素对诺如病毒并无疗效。另外，孕妇、婴幼儿、老人及免疫系统较弱者亦较容易感染诺如病毒。

延伸阅读：吃乳酪可防细菌病毒感染？营养师教9招增免疫力

