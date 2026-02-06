女子从不吃刺身生肉 如厕排出3米长寄生虫 医生揭这煮食习惯惹祸

即使不吃刺身、生腌、生牛肉，都可能感染寄生虫！深圳一名女子日前如厕时排出如「面条」般、长达3米的寄生虫，非常恐怖。医生指出，虽然女子没有吃生食的习惯，但下厨时的1个错误习惯，成为了她感染寄生虫的原因。

女子从不吃刺身生肉 如厕排出3米长寄生虫

据《广东民生频道》报道，深圳一名32岁的张姓女子近日在排便时，意外排出一条长约3米长的「条状物」，观察一番后才惊觉是寄生虫，于是连帮忙用手机拍下影片，并马上到深圳龙华区人民医院求医。检查结果显示，她感染了牛带绦虫。

不过，张女士从不吃刺身、生肉等生食。经医生询问后发现，她感染寄生虫的原因很可能与下厨的1个习惯有关。原来张女士家长期用同一块砧板切生肉、处理蔬菜和凉拌菜，没有严格分开生食熟食，砧板也从未彻底消毒。

该院感染性疾病科主任医生谢柳表示，因为砧板「生熟不分」导致寄生虫感染的情况时有发生。日常用流水甚至是滚水冲洗砧板，其实都不能够完全杀死寄生虫的虫卵。除了砧板，日常使用的刀具和餐具都要彻底消毒，尽量不要吃生食，把食物煮熟才吃，以及注重手部衞生，这些习惯都有效预防食源性寄生虫感染。

感染寄生虫会出现甚么症状？

牛带绦虫属于绦虫的一种，与蛔虫、蛲虫、钩虫、中华肝吸虫等都是常见可以影响人类的肠道寄生虫。根据本港衞生防护中心资料，绦虫体形扁平，可长至6m以上，身体有节，呈白色或浅黄色。人若进食了未经煮熟及受囊尾蚴（幼虫包囊）污染的猪肉、牛肉或鱼，便可能受到成虫感染。如果入侵到大脑、肌肉或其他组织，更可造成非常严重的感染。

衞生防护中心指出，如果感染小量的寄生虫可能全无症状；若感染绦虫则可在粪便中排出绦虫节段。其他可能出现的寄生虫感染症状包括腹部不适、腹胀、呕吐、腹泻及体重减轻。万一有大量寄生虫在体内，可导致较严重的并发症，例如肠塞、贫血、胆管阻塞及发炎，如果感染猪带绦虫的幼虫（人类囊虫病）更可引致癫痫发作及损害肌肉或眼睛。

如何预防寄生虫感染？

中心建议，要预防感染寄生虫，应保持良好的个人与食物衞生，定期修剪指甲，在处理食物或进食前保持双手清洁，使用枧液和清水洁手，只用酒精搓手液无法有效杀死肠道寄生虫；彻底清洗及煮熟食物，尽量避免进食生肉或未经煮熟的肉类，保持用具清洁及分开处理生熟食物。

