燕麦奶/杏仁奶/牛奶点拣好？消委会报告拆解热量及饱和脂肪陷阱

植物奶近年风靡全球，成为追求健康、素食或受乳糖不耐症困扰的消费者的热门选择。然而，植物奶真的比传统牛奶更健康吗？澳门消费者委员会近期进行的一项调查，深入比较了市面上15款植物奶与牛奶饮品的营养标签，为消费者揭示了两者在热量、蛋白质、钙质及饱和脂肪等关键营养素上的主要差别。

牛奶热量、蛋白质普遍较高 植物奶饱和脂肪占优

是次调查涵盖了5款牛奶及牛奶饮品、5款燕麦奶及5款杏仁奶，价格由澳门元15.80元至41.80元不等。调查结果显示，整体而言，牛奶及牛奶饮品的热量、蛋白质及钙含量普遍高于植物奶；而植物奶则在饱和脂肪含量上更具优势。

详细比较各项营养成分发现：

营养成分 主要发现 热量 牛奶及牛奶饮品的热量普遍较高。样本中热量最高的是「北海道特选3.6牛乳」，而最低的是产品名称为BLUE DIAMOND Almond BreezeUnsweetened (original)杏仁奶饮品 。 蛋白质 牛奶及牛奶饮品的蛋白质含量明显高于本次比较的燕麦奶及杏仁奶，能更有效地促进人体生长发育和修补身体组织。 钙质 每100毫升含钙最高的是子母天然纯牧高钙较低脂牛奶饮品，每1 0 0 毫 升 含 2 0 0 毫 克 钙；最 低 的 是Vivesoy Almond drink withoutsugars的杏仁奶饮品，每100毫升含60毫克钙。 饱和脂肪 调查中的牛奶及牛奶饮品饱和脂肪含量普遍高于植物奶。

何谓植物奶？

消委会资料指出，植物奶是以谷类、豆类或坚果等高蛋白植物为原料，经研磨、过滤等工序制成的饮品。生产商有时会加入酶来改善质感，或额外添加营养素及油脂，以迎合市场需求及消费者口味。

精明消费选择适合奶量饮品

澳洲消委会提醒，牛奶与植物奶的营养成分各有所长，两者均能为人体补充所需。消费者应根据自身的健康状况和饮食需求作出选择，而非盲目跟从潮流。

选购及饮用建议：

货比三家：购买前比较不同商号的价格，并保留单据。 细阅标签：注意成分表，特别是食物过敏人士需留意是否含有过敏原。 检查包装：留意食用期限及包装是否完好无损。 妥善保存：开封后应按指示尽快饮用或冷藏，若有异味应立即弃置。 适量饮用：不论选择何种饮品，过量饮用都可能导致摄取过多的热量和脂肪。

总括而言，消费者在选择时应全面考虑，若追求较高的蛋白质和钙质，牛奶是传统的优质选择；若希望控制饱和脂肪和热量的摄取，或因特殊原因不能饮用牛奶，植物奶则提供了理想的替代方案。

资料来源：澳门消委会

