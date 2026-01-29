厕所洗衣机暗藏霉菌 恐侵蚀大脑易致癌 医生教3招快速除霉/防霉菌滋生

农历新年将至，又到大扫除时间！洗衣机、厨柜深处、浴室磁砖缝隙等地方，可能早已成为发霉的重灾区。专家指出，潮湿环境容易滋生霉菌，暗藏致癌陷阱。想清除霉菌、预防霉菌再生，有甚么快速又有效的方法？

发霉风险｜厕所洗衣机暗藏霉菌 恐侵蚀大脑兼致癌

世界衞生组织将霉菌列为第1类致癌物，与石棉、甲醛、烟草等位列同级，即确定对人类有致癌性。综合内媒报道，近日内地一名6岁女童因为吸入霉菌，持续发烧17天并导致意识不清，被送到郑州郑大一附院抢救。经检查后发现，女孩的大脑出现了十多个大小不一的洞，如同被霉菌「啃食」，相当惊人。医生抽取了洞里积液化验后，锁定「噬脑」凶手是烟曲霉菌。更直言如果再迟数天才求诊，大脑可能被侵蚀殆尽。

该院儿童深切治疗部副主任医生霍玉峰指出，烟曲霉菌经常隐藏在潮湿环境中，孩子如果在这些地方玩耍时，便可能透过呼吸道吸入霉菌孢子，进入血液系统，继而入侵大脑。

发霉风险｜霉菌如何影响健康？恐诱发过敏伤肺致癌

专家指出，霉菌属于真菌的一种，广泛存在于空气、土壤、水域，以及各类有机物质中，在日常生活中更是十分常见。但由于大部分人的免疫功能正常，可以抵御霉菌，因此不会一接触就引发感染。不过当霉菌大量繁殖，且接触者自身免疫功能低下，吸入霉菌孢子或者接触到霉菌，就可能诱发不同疾病。

1. 呼吸系统

霉菌容易随呼吸入侵呼吸系统，包括鼻腔、支气管、肺部等，严重时不只会引发肺部感染，还可能损害中枢神经系统，导致真菌性脑脓肿、脑膜炎等严重疾病。

2. 肠胃

如果霉菌通过饮水、吃饭等途径进入肠胃，则可能引发急性胃肠炎、胃溃疡等疾病，症状包括腹痛、腹泻、恶心、呕吐等，严重时还会伴随高烧、浑身乏力等。

3. 诱发过敏

部分人接触后霉菌会出现眼睛和皮肤红肿、痕痒、打喷嚏、鼻塞流鼻涕等过敏症状，严重时更有机会诱发过敏性哮喘。

4. 致癌

霉菌被世衞国际癌症研究机构列入1类致癌物。在大自然当中，霉菌的种类有3万多种，其中约200多种可致癌，常见的有黄曲霉菌、镰刀菌等。而黄曲霉菌产生的黄曲霉毒素，毒性是砒霜的68倍。

发霉风险｜哪些家居地方是霉菌温床？

导致霉菌大量繁殖的主要条件包括温度、湿度和食物。20-35°C之间、湿度60%以上兼通风不良的环境，尤其容易成为霉菌的温床。如果有灰尘、木材、食物残渣等，这些更是霉菌的营养来源，提供了绝佳的生长和繁殖条件。而在家居当中，以下地方尤其容易中招，成为霉菌重灾区。

厕所浴室：墙角、瓷砖缝、水龙头、浴帘、浴室密封胶等处，都可能出现霉菌。

洗衣机：放置在通风不良的位置，或者洗衣后立即关闭洗衣机盖、不及时晾晒衣物等行为，都可能导致机器内部滋生霉菌。

雪柜门缝：为了保持良好的制冷效果，雪柜门均会装有密封胶条，但这些塑胶或乳胶封条都可能是霉菌大量滋生的位置，链格孢、青霉菌、黄曲霉菌、烟曲霉菌等都非常常见。

冷气机：若长期不清洗冷气机，其管道和机体内部都容易成为霉菌滋生的重灾区。

发霉风险｜医生教3招快速除霉/防霉菌滋生

黄轩医生曾指出，霉菌不只会产生刺激异味，影响生活质素，更可能引致不同健康风险。因此，一发现霉菌后，就要立即清理，避免进一步扩散。他提出了3种有效的清洁除霉方法，借助简单的工具就能清除霉菌并避免再次发霉。

除霉好物｜1. 白醋

白醋具有天然抗菌、抗霉作用，适用于轻微霉菌，例如墙角、窗框、家具表面，但要避免用在大理石、石材表面，以免腐蚀。

步骤：

直接将白醋倒入喷雾瓶，喷洒在霉菌区域。

静置15至20分钟，让醋酸分解霉菌。

用抹布擦拭干净，最后用干布擦干。

除霉好物｜2. 漂白水

漂白水能快速杀死霉菌，适用于严重霉菌。但有呛鼻味道，使用时需要小心，记得戴口罩和手套，并保持通风。

步骤：

将漂白水与水1:3混合。

用喷雾瓶喷在发霉处，静置10分钟。

用刷子刷掉霉菌，再用清水擦拭干净。

除霉好物｜3. 小苏打和水

小苏打粉有吸湿去霉的效果，而且环保，适用于墙壁、衣柜、浴室角落等地方。

步骤：

将2汤匙小苏打加入1杯水，搅拌均匀。

用喷雾瓶喷在发霉处，静置10分钟后擦拭干净。

可在角落撒一些干燥的小苏打粉，防止霉菌再生。

资料来源：《杭州日报》

延伸阅读：厨房/衣物漂白产品推介｜日本《LDK》实测11款人气产品 8款获A级以上推介 清除食物渍/皮脂渍功效佳

---

相关文章：

用这浴室用品恐感染致命恶菌 医生警告如抹细菌霉菌上身 推介2大安全替代品

洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

天气潮湿室内晾衫恐致命？专家揭1因素易致肺部感染 2类人高危

食物中毒｜8种日常食物恐藏「最强毒素」 医生揭易致肝癌/损生殖能力 坚果/米饭竟属高危？