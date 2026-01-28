盐水洗菜更易残留农药？医生公开3大超错洗菜法 必学3步骤正确洗走农药

坊间流传不少清洗蔬菜的偏方，到底是否有效洗走农药？有医生拆解其中3个超错的洗菜方式，当中竟然包括常见的用盐水洗菜！

公开3大超错洗菜法 盐水洗菜更易残留农药？

妇产科医生邱筱宸在其Facebook专页发文指，网路上流传许多清洗蔬果的偏方，表示可以清走蔬果表面的农药，但从科学原理分析，部分方法反而可能适得其反：

3大超错洗菜方式：

1. 用盐水洗菜

盐水会改变渗透压，长时间浸泡将导致蔬果细胞脱水与结构受损，反而破坏植物表皮的天然屏障，增加水溶性农药渗透至内部的风险；同时，经盐水浸泡后的蔬菜因脱水作用，口感会变差。

2.用小梳打粉清洗

虽然弱碱性的小梳打粉有助分解部分酸性农药，但通常需要较长时间浸泡才能见效，对于士多啤梨或叶菜等蔬果，长时间浸泡容易造成质地损伤与风味流失，且其实际清除农药的效果亦相当有限。

3. 清掉提子、蓝莓上的白粉再清洗

许多人见到提子皮上的白粉时，会误以为是农药残留而用力清洗，但其实是果粉，属于植物天然生成的保护蜡，富含花青素与多种营养成分，将其洗掉会流失营养。

她表示，许国外发布的农药残留排行榜，例如Dirty Dozen，常见到某些蔬果上榜，这主要与其物理结构有关，例如表面凹凸不平的士多啤梨、椰菜花、苦瓜，或是皮薄直接食用的提子、蓝莓、小番茄等，这类特性确实可能使药剂较易附著，但原则上只要检验合格，残留量皆在安全范围内。蔬果所提供的抗氧化成分、膳食纤维与植化素，对身体的保护效益远超过微量残留的潜在风险，因此只要掌握正确清洗方法，多吃蔬菜水果绝对是健康加分的重要选择。

必学3步骤正确洗走农药 士多啤梨可搭配1物品清洗

邱医生指出，清除农药的关键并非依赖化学分解，而是透过物理性的流动将残留物带走。她也教清洗步骤流程，适用于绝大多数蔬果，提供给大家参考：

1. 先浸泡

购买回来的蔬果先保持完整，不去蒂头、不切开，直接放入水盆中浸泡约5分钟，有助于让水溶性农药溶解。

2. 后冲洗

此为最关键的步骤，建议使用细小流动的清水进行冲洗：

叶菜类：轻轻拨开叶面，仔细冲洗根部。

凹凸果实：例如士多啤梨，借由水流反复冲刷带走隙缝中的脏污，可搭配软毛刷辅助清洗。

3. 最后再去蒂切段

待蔬果彻底清洗干净后，再进行切除蒂头或切段的动作。若在清洗前就先切开，脏水容易经由刀口渗入果肉内部。

资料来源：妇产科医生邱筱宸

专家履历：邱筱宸

台北慈济医院妇产部主治医生。专长为妇科癌症手术、子宫内膜异位及巧克力囊肿、妇科内视镜微创手术、子宫镜手术、子宫脱垂、妇女泌尿及尿失禁、阴道雷射治疗等。

延伸阅读：营养师教8类蔬果清洗方法 如何洗走农药 西兰花/菠菜/士多啤梨大不同

