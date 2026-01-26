男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯  6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错

【保温杯/水樽/安全】上班族大多有自备保温杯或水樽的习惯。但大家每次用完，真的有彻底洗净吗？一名男子在网上讨论区发布「劝世文」，指自己无故腹泻长达一年，中西医都束手无策，直到照大肠镜才惊觉肠道长满瘜肉，而罪魁祸首竟然是他每日用来饮水的保温杯！

该名男子在网上讨论区分享亲身经历，指自己持续出现腹泻症状，期间曾服用中西药物，但效果短暂。直到接受大肠镜检查，才发现肠道因长期发炎已长出多颗发炎性瘜肉。医生追踪原因时发现，问题竟出于他长期使用保温杯装茶类饮料，但仅以清水简单冲洗，让保温杯变成「细菌培养皿」。

保温杯放6种饮品易生细菌

该名男子表示「因为保温瓶很深，担心奶瓶刷残留洗洁精，所以一直只用清水冲洗」。而这种「又脏又懒」的习惯竟持续近一年，直至发现时，肠道已出现问题。医生指，发炎性瘜肉虽不会直接癌变，但反映肠道长期处于发炎状态，可能引发持续性腹部不适、消化不良等问题。

医生警告：水樽含菌量高出马桶4万倍

据外媒报道，全科医生 Jason Singh 在社交平台警告，不少人习惯只用清水简单冲洗水樽，这做法极度危险。因为水樽内的潮湿环境，极容易让细菌滋生，甚至与口腔中的链球菌进行「交流」。到底有多脏？多个研究显示了惊人数据：

美国公司 Water Filter Guru在2023年的研究指出，重复使用水瓶细菌含量可比马桶高40,000倍。

于2005年发表在《Curr Protoc Microbiol》的研究指出，微生物能在48小时内于瓶内形成生物膜。

2024年《Archives of Microbiology》的研究发现，65-80%的人类感染与生物膜相关。

清洁保温杯5大建议 用梳打粉/机洗？

既然清水冲洗没用，那该如何正确清洁？Jason Singh 医生建议，要彻底消灭细菌，不能单靠过水，必须做足以下步骤：

每2日清洗一次，不要等到有异味才洗。

必须使用清洁精及热水，配合专用的水樽刷，才能刷洗到杯底及杯壁。

清洗后必须放置到完全干透才盖上盖子。

本港消委会也特别提醒，除了杯身，配件的清洁同样重要，以免误吞霉菌与毒素：

拆件清洗防发霉：杯盖的缝隙是细菌温床！每次清洗时，务必将杯盖和密封胶圈拆下来分开洗刷。若不彻底清洁及晾干，塑胶或橡胶物料极易发霉变色。 善用梳打粉去味：如果保温杯有异味，可以用「万能清洁剂」——食用梳打粉（Baking Soda）。将保温杯装满热水，加入1小匙梳打粉，浸泡30分钟至1小时，再冲洗干净即可去味除渍。 慎选清洁工具：使用海绵、软布或软刷。切勿使用百洁布、钢丝刷或硬毛刷，以免刮损内胆涂层，反而更容易藏污纳垢。 切勿使用含氯洗洁剂：漂白水或含氯成分的清洁剂会破坏不锈钢表面，切勿使用。 避免机洗：除非产品说明书列明适用，否则不应将保温杯放入洗碗碟机，高温与强力水柱可能会损坏保温层或涂层。

资料来源：Dcard讨论区、纽约邮报、消委会

