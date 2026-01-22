御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
寒流来袭，不少人都会选购外套御寒。买羽绒保暖还是买Gore-Tex更防寒？网上最近热烈讨论一款来自法国运动品牌的冲锋衣，有人形容这款冲锋衣是平价Gore-Tex，售价仅需数百元，却保暖程度不亚于售价数千元的Gore-Tex或羽绒外套，被誉为「御寒神褛」。本文将深入解析其爆红原因，并教您应对寒冷或湿冷天气最有效的「玉米式穿搭法」。
在网络上讨论性高的是法国运动品牌迪卡侬的MH500防水外套，该款外套售价约港币700元。根据官方网站资料显示，这款冲锋衣拥有 20000mm 的超高防水系数，能轻松应对大雨甚至暴雨，确保身体干爽，可以应对香港冬季湿冷天气，甚至可以到日本、韩国轻微下雪地区旅游时穿著。有专家则指，羽绒虽然保暖，但在湿气重的地方容易受潮，导致保暖效果大减；选择冲锋衣，防水外层能隔绝湿气，保暖效果在湿冷环境下或优于羽绒。
御寒方法｜ 「玉米式穿搭法」搭配
除了选择适合的外套保暖外，还可以透过「玉米式穿搭法」达到保暖效果。「玉米式穿搭法」的核心在于透过多层次搭配，达到外层防风雨、中层保暖、内层排汗的最佳效果。
|穿搭层次
|主要功能
|衣物推荐
|外层 (防护层)
|防风、防水、透气
|具备防风、防水的冲锋衣
|中层 (保暖层)
|锁住身体热能
|轻羽绒、Fleece抓毛绒外套、羊毛衣
|内层 (排汗层)
|吸湿排汗、保持干爽
|发热衣、聚酯纤维（Polyester）制成的运动内衣
御寒方法｜ 「玉米式穿搭法」优点
「玉米式穿搭法」的优点在于能灵活应对室内外的温差变化，只需穿脱中层衣物即可调节，避免因在室内过热流汗，到室外又被冷风吹而著凉的「湿冷」窘境。
御寒方法｜4层保暖穿衣法
除了「玉米式穿搭法」外，日本节目《R的法则》曾请来专家分享4层保暖穿衣法，轻便不臃肿，外出时也可以「由头暖到落脚」。
4层保暖穿搭法
第1层：发热内衣（保暖内衣）
- 穿一件贴身的发热内衣打底，最好选择发热效力较强的，因为御寒效果更会佳。
第2层：松身衣物
- 第二层切忌再穿贴身衣服，要穿上一件比发热内衣略为松身的衣服，让热力有空间流通。
第3层：穿手袖较紧的衣服
- 第三层同样穿上一件尺寸大于上一层的衣服，但手袖要较紧，让空气在衣服之间流通。
第4层：外套/大褛
- 最后才穿上外套，这样就可留住暖空气，令身体保持温暖。
专家指出，穿4件比起穿7件衣服更暖，关键在于中层。按上述原则选衣服，就可留住暖空气，令身体保持温暖。
