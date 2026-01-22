御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气

寒流来袭，不少人都会选购外套御寒。买羽绒保暖还是买Gore-Tex更防寒？网上最近热烈讨论一款来自法国运动品牌的冲锋衣，有人形容这款冲锋衣是平价Gore-Tex，售价仅需数百元，却保暖程度不亚于售价数千元的Gore-Tex或羽绒外套，被誉为「御寒神褛」。本文将深入解析其爆红原因，并教您应对寒冷或湿冷天气最有效的「玉米式穿搭法」。

在网络上讨论性高的是法国运动品牌迪卡侬的MH500防水外套，该款外套售价约港币700元。根据官方网站资料显示，这款冲锋衣拥有 20000mm 的超高防水系数，能轻松应对大雨甚至暴雨，确保身体干爽，可以应对香港冬季湿冷天气，甚至可以到日本、韩国轻微下雪地区旅游时穿著。有专家则指，羽绒虽然保暖，但在湿气重的地方容易受潮，导致保暖效果大减；选择冲锋衣，防水外层能隔绝湿气，保暖效果在湿冷环境下或优于羽绒。

御寒方法｜ 「玉米式穿搭法」搭配

除了选择适合的外套保暖外，还可以透过「玉米式穿搭法」达到保暖效果。「玉米式穿搭法」的核心在于透过多层次搭配，达到外层防风雨、中层保暖、内层排汗的最佳效果。

穿搭层次 主要功能 衣物推荐 外层 (防护层) 防风、防水、透气 具备防风、防水的冲锋衣 中层 (保暖层) 锁住身体热能 轻羽绒、Fleece抓毛绒外套、羊毛衣 内层 (排汗层) 吸湿排汗、保持干爽 发热衣、聚酯纤维（Polyester）制成的运动内衣

御寒方法｜ 「玉米式穿搭法」优点

「玉米式穿搭法」的优点在于能灵活应对室内外的温差变化，只需穿脱中层衣物即可调节，避免因在室内过热流汗，到室外又被冷风吹而著凉的「湿冷」窘境。

御寒方法｜4层保暖穿衣法

除了「玉米式穿搭法」外，日本节目《R的法则》曾请来专家分享4层保暖穿衣法，轻便不臃肿，外出时也可以「由头暖到落脚」。

4层保暖穿搭法

第1层：发热内衣（保暖内衣）

穿一件贴身的发热内衣打底，最好选择发热效力较强的，因为御寒效果更会佳。

第2层：松身衣物

第二层切忌再穿贴身衣服，要穿上一件比发热内衣略为松身的衣服，让热力有空间流通。

第3层：穿手袖较紧的衣服

第三层同样穿上一件尺寸大于上一层的衣服，但手袖要较紧，让空气在衣服之间流通。

第4层：外套/大褛

最后才穿上外套，这样就可留住暖空气，令身体保持温暖。

专家指出，穿4件比起穿7件衣服更暖，关键在于中层。按上述原则选衣服，就可留住暖空气，令身体保持温暖。