网友惊见鸡蛋有血大呼「恐怖」 专家拆解血斑蛋食用风险 哪些蛋更应忌吃？

【鸡蛋/血蛋】近日有网友在社交平台分享，打蛋时惊见大量蛋液呈血红色，直呼「好恐怖」，而引发热议。不少人都疑惑若遇到「血蛋」到底能否食用，更有网友担心食用后恐食物中毒。

网友惊见鸡蛋有血大呼「恐怖」专家拆解血斑蛋食用风险

有台湾网友在Threads上分享，打蛋时发现打出的蛋液布满血红色，大感震惊，有不少网民留言表示「绝对不敢吃」、「太可怕了吧」、「感觉晚上会做恶梦」等，更有留言指「可能是鸡生病或是受到感染，而且鸡蛋里面有可能有沙门氏菌」，可见不少人对鸡蛋中出现异物普遍感到不安。

台湾农业部曾发文指出，鸡蛋中出现的红色血渍或黑点，实为「血斑蛋」或「异物蛋」。因为母鸡在排卵过程中，微量血液或上皮组织移至蛋黄或蛋白处，随后被包裹在蛋内形成。农业部强调：

「血蛋」属鸡蛋形成过程中的自然异常现象，发生机率较低；

不影响食品安全，可正常食用，但要留意保存期限。

霉斑蛋/蛋壳破裂/蛋壳有裂纹 切忌食用

农业部指，消费者最应注意的是「霉斑蛋」——因运输碰撞导致蛋壳破裂，于贮存期间受微生物污染而产生霉斑，此类鸡蛋建议切勿食用。为确保鸡蛋品质与食用安全，本港食安中心提醒消费者，在购入鸡蛋后要留意：

市面有售的鸡蛋在商业加工处理过程中已作清洗或喷上矿物油，不会破坏表层膜。

消费者不需清洗鸡蛋，不当清洗亦可能破坏表层膜；弄湿蛋壳可能会有利微生物进入蛋内，残留在蛋壳表面上的水可能有助蛋壳上的细菌继续生存。

若鸡蛋遭禽鸟粪便污染，可用水清洗（如有需要，可用家居洗涤剂辅助清洗）。清洗后，应立刻把鸡蛋烹煮。

综合专家意见，消费者在选购及处理鸡蛋时应注意，查蛋壳是否完整无裂纹，若于市场购买散蛋，应挑选蛋壳完整且干净无污渍鸡蛋，回家后可用干净软布轻轻擦拭后，遵循「不清洗、冷藏存」原则，直接将鸡蛋放入冰箱保存，毋须水洗。

延伸阅读：鸡蛋怎样煮最好？营养师揭6种煮法健康排名 炒蛋加1物蛋白质量倍增

---

相关文章：

买啡壳鸡蛋/白壳鸡蛋好？蛋黄越橙越有营养？拆解鸡蛋6大迷思

7种天然食材可取代鸡蛋 改用这些水果/坚果焗蛋糕/奄列 营养价值更高更低脂

40岁后肌肉渐流失 医生教这样吃鸡蛋 增肌延寿/防脑退化｜附5款鸡蛋食谱

92岁也不生病更「返老还童」！每日吃蛋超有效？长寿达人日吃8食物 更降胆固醇防脑退化