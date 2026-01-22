易洁镬有刮痕恐致癌？5大家居用品藏隐形毒素 医生教这样做防毒防癌

下厨常用的易洁镬竟是家中隐藏的毒素陷阱？有医生指出，有5大常见家居用品若使用不当，可能长期释出重金属、塑化剂等致癌物，到底有何方法可避免摄取这些用品的毒素？

5大家居用品藏隐形毒素 易洁镬有刮痕恐致癌？

功能医学医生欧瀚文在Facebook专页发文指，临床上许多久治不愈的慢性疲劳、过敏甚至神经退化个案，这些患者接受许多常规检查后往往正常，直到透过功能医学的环境毒素与重金属评估，才发现体内不仅有重金属残留，更可能叠加高浓度的霉菌毒素。当重金属铅和汞、与霉菌毒素同时存在体内，会产生「1+1>2」的毒性加乘，而引发以下3大健康问题：

瘫痪粒线体： 这两者会阻断细胞能量产生，令人降低怎么睡都睡不足够。

这两者会阻断细胞能量产生，令人降低怎么睡都睡不足够。 搅乱免疫系统： 重金属导致免疫过敏，而霉菌毒素则抑制免疫功能，使身体陷入易发炎又易感染的状态。

重金属导致免疫过敏，而霉菌毒素则抑制免疫功能，使身体陷入易发炎又易感染的状态。 攻击神经系统：两者皆能穿透血脑屏障，引发脑雾、专注力下降与情绪焦虑问题。

欧瀚文医生表示，许多毒素并非吃进身体，而是从生活环境中累积，其中常见来源包括以下5大家居用品：

1. 冷气机内部

若没有定期清洗，吹出来的冷风可能夹带大量的霉菌孢子与毒素，吸入后直接进入肺部与血液。

2. 厨房及浴室边角

黑色斑点释放的孢子，会产生强烈的神经毒素。

3. 除湿不足

室内湿度若长期高于60%，足以让霉菌在墙体内滋生，除了导致过敏，更会累积全身性的毒素。

4. 有刮痕的易洁镬

若家中易洁镬已出现明显刮痕或受损，建议尽快更换。受损涂层在高温烹调下，容易释出难以分解的全氟烷化合物，此类永久性化学物质会干扰甲状腺与肝脏功能，并增加致癌风险。

5. 塑胶容器装热食

即使是标榜耐热的塑胶袋或保鲜盒，若用来盛装高温、多油的食物，仍有溶出塑化剂、双酚A等环境荷尔蒙的风险。这些物质会模仿人体激素，干扰生殖与代谢系统，导致荷尔蒙失调。

3招预防家居用品毒素 必吃3食物排毒

欧医生指出，长期受不明症状困扰，适时透过专业检测了解体内毒素负荷是关键的一步。面对无所不在的环境毒素，无需过度恐慌，但建议透过以下方法降低毒素：

严选烹饪器具：优先选用优质不锈钢或铸铁锅具，减少化学涂层的使用与风险。 控制居家湿度：使用抽湿机将室内湿度维持在50%-60%，并定期清洁冷气机，从源头抑制霉菌滋生。 透过饮食主动排毒：日常多摄取十字花科蔬菜，例如西兰花、大蒜、洋葱等富含硫化物的食物，有助支持肝脏解毒功能。

资料来源：功能医学医生欧瀚文

专家履历：欧瀚文

台湾首位引入功能医学SIBO治疗的医师，专攻肠胃道健康和免疫系统问题、发展自体免疫疾病功能医学治疗策略。

