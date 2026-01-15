Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委会痱滋膏｜拆解10款产品功效 3款不含水杨酸/类固醇/麻醉剂 有效杀菌消炎止痛

更新时间：12:43 2026-01-15 HKT
【消委会/痱滋膏】市面上的痱滋膏种类繁多，成分与风险各异，应怎样选购？消委会最新检视了10款治疗痱滋产品，揭示部分含处方类固醇或麻醉剂等强效成分，不当使用可能引致过敏或不良反应。即看看哪款产品大人小孩都可用？

消委会拆解10款痱滋膏产品功效 3款不含水杨酸/类固醇/麻醉剂

消委会指出，外用制剂如药膏、凝胶被美国口腔医学会建议为一线疗法，因其能在患处形成保护屏障，并可添加药物成分达到局部止痛效果。消费者要留意，根据本港法例，含药性成分并声称具疗效的产品，包装须标示香港注册编号；而部分仅具物理保护作用的啫喱凝胶，则可能属医疗器械，受衞生署监管。

消委会于2025年9月从市场购入10款软膏或啫喱凝胶产品，售价介乎$29.9至$79.5，并检视其标签成分。其中8款为注册药物，其余2款声称为医疗器械。

消委会10款痱滋膏检视名单：

 

 

消委会检视10款痱滋膏名单：

品牌及产品 来源地 大约零售价 详细资料
保治灵口腔止痛软膏 英国 $73.9 含水杨酸胆碱，16岁以上适用。
正美得口乐特效口腔内膏 香港 $50 含水杨酸胆碱，16岁以上适用。
特快灵口腔软膏 澳洲 $79.5 含非类固醇消炎药（Benzydamine），不含水杨酸/类固醇/麻醉剂，6岁以上适用。
EUROCORT「口腔疗」糊剂 香港 $50 含类固醇（Triamcinolone）及麻醉剂，处方药。
Oramedy腔痊口腔膏 韩国 $45 含类固醇（Triamcinolone），处方药。
唇疹消透明啫喱膏 爱尔兰 $49.9 含甘珀酸钠（Carbenoxolone），不含水杨酸/类固醇/麻醉剂，3岁以上适用。
佐藤口炎灵（止痛消炎口腔膏） 日本 $65 含甘草次酸，不含水杨酸/类固醇/麻醉剂，无标示年龄限制。
STADA Kamistad-Gel N 德国 $61 含麻醉剂（Lidocaine）及洋甘菊，12岁以上适用。
尚护健口健乐痱滋啫喱 美国 $29.9 医疗器械，12岁以上适用（硫磺 敏感者切勿使用）。
尚护健口健乐儿童痱滋啫喱 瑞士 $65 医疗器械，6岁以上适用（含潜在香料致敏物芳樟醇及柠檬烯）。

 

痱滋膏成分风险/效用：

痱滋膏成分1. 类固醇（处方药物）

  • 样本：EUROCORT「口腔疗」糊剂、Oramedy腔痊口腔膏
  • 成分：曲安奈德
  • 风险：属处方药物，具消炎作用，但长期使用可能引致不良反应。香港药学会会长沈明达药剂师指，此类产品不适合孕妇、哺乳妇女、12岁以下儿童（剂量需调整），以及长期病患或免疫力较低人士。消费者切勿自行购买。

痱滋膏成分2. 局部麻醉剂（第1部毒药）

  • 样本：EUROCORT「口腔疗」糊剂、STADA Kamistad-Gel N
  • 成分：利多卡因
  • 风险：属强效局部麻醉剂，能快速止痛但无消炎或加速愈合作用。除特定低浓度外用制剂外，属第1部毒药，须在药剂师监督下售卖。不适合心律不正患者及对其过敏者，长者如有肝肾问题应先咨询医生。

痱滋膏成分3. 水杨酸胆碱

  • 样本：保治灵口腔止痛软膏、正美得口乐特效口腔内膏
  • 成分：水杨酸胆碱（非类固醇消炎药）
  • 风险：不适合16岁或以下儿童、孕妇及哺乳妇女使用，因可能引发罕见但严重的「雷尔氏综合症」。对水杨酸盐过敏、或患有肝肾功能障碍、出血性疾病者亦不适用。沈药剂师特别警告，切勿同时使用多种含水杨酸成分的产品，以免用药过量。

痱滋膏成分4. 潜在致敏成分

  • 样本：尚护健口健乐痱滋啫喱、尚护健口健乐儿童痱滋啫喱、保治灵口腔止痛软膏
  • 风险：部分产品虽非药物，不含药性，但仍可能含致敏物，包括：
  1. 尚护健口健乐痱滋啫喱，标明对硫磺敏感者勿用；
  2. 尚护健口健乐儿童痱滋啫喱，标明含潜在致敏香料（如芳樟醇、柠檬烯）；
  3. 保治灵口腔止痛软膏含薄荷醇，蚕豆症（G6PD症）患者使用前应咨询医生，以免出现溶血反应。

痱滋膏成分5. 其他有效成分

  • 样本：特快灵口腔软膏、唇疹消透明啫喱膏、佐藤口炎灵（止痛消炎口腔膏）
  • 成分：盐酸芐达明、甘草次酸或甘珀酸钠、西吡氯铵
  • 功效：特快灵口腔软膏含短效非类固醇消炎药（盐酸芐达明）及西吡氯铵，有消炎杀菌作用。唇疹消透明啫喱膏、佐藤口炎灵则含甘草次酸或甘珀酸钠，具消炎镇痛作用，常见于儿童适用产品，能在伤口形成保护膜。

消委会：留意痱滋产品年龄限制  用法/标示有待改善

消委会指，部分产品含水杨酸或高浓度成分，儿童不宜使用，亦需严格遵守年龄限制。对于孕妇及哺乳妇女，因为大部分药用成分缺乏安全性数据，为安全起见，使用任何痱滋产品前，建议先咨询医生（特别是含类固醇或利多卡因产品）。

消委会指出，仅少数样本（如保治灵口腔止痛软膏、特快灵口腔软膏、STADA Kamistad-Gel N）有清晰说明应挤出「半厘米或1厘米」的用量，做法较理想；部分产品仅标示「适量」或「厚厚地涂抹」，指引模糊，可能增加误用风险。药剂师沈明达强调，外用药膏只需薄薄覆盖伤口即可，涂抹过量可能经口腔黏膜吸收，引致全身性不良反应；故产品的用法及标示有待改善。

资料来源：消委会

延伸阅读：消委会足部护理霜｜10款产品保湿效能大比拼 2款获5星好评 不含防腐剂致敏物

 

 

---

相关文章：

消委会泥状清洁面膜｜30款泥状面膜大比拼 推荐11款5星产品 这款最安全不含重金属/致敏物｜附5星详细名单

消委会洗洁精推介｜检测35款过半易伤手 推介14款不含致敏防腐剂 AXE斧头牌/AXION/花王哪款最高分？

多汗症｜夏天饮茶咖啡更易出汗体味浓？营养师推介7大食物除汗臭

止汗产品推介｜日本《LDK》评测8款人气产品 6款获A级 有效抑制汗味/持久度高！

