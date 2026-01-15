消委会足部护理霜｜10款产品保湿效能大比拼 2款获5星好评 不含防腐剂致敏物

【消委会/足部护理霜/推介名单】冬季天气干燥，足部皮肤容易变得粗糙，甚至出现龟裂。消委会今日（1月15日）公布市面上10款足部护理霜的检测结果，包括「SABON」、「美国雅儿」及「mannings」等品牌。消委会检测发现全部足部护理霜均有不错的保湿效果。当中，有2款更获消委会5星好评，不含防腐剂及致敏物。

消委会足部护理霜｜10款产品保湿效能大比拼 2款获5星好评

根据消委会《选择月刊》第591期指，这次测试涵盖10款常见的足部护理霜，售价由约$50至$305不等，若假设每次使用2克（或2毫升），每次费用则由$1.6至$4.1。为评估足部护理霜的真实保湿效果，消委会邀请了超过160位年龄介乎40至50岁的亚洲女性，进行为期28日的真人测试。当中有以下发现：

消委会10款足部护理霜检测名单：

消委会足部护理霜｜10款产品保湿效能大比拼。（消委会提供）

品牌及产品名称 消委会总评 声称来源地 大约零售价 标示容量/重量 SABON-特润足部护理霜 5星 以色列 $260 150毫升 Derma:B-Urea 9.8 Foot Cream 5星 韩国 $88 80毫升 Dr. Scholl-深层保湿乳霜 4.5星 日本 $70 70克 ORIGINS-柔软足部滋润膏 4.5星 美国 $305 150毫升 mannings-脚跟龟裂膏 4.5星 马来西亚 $55 50克 安洁-手部‧脚跟爆裂特效深层修护霜 4.5星 马来西亚 $50 50克 SOfliSSe-脚跟龟裂修护霜 4星 韩国 $60 40毫升 美国雅儿-脚魔法神奇美足霜 4星 美国 $55 60克 优姿-脚跟龟裂膏 3.5星 马来西亚 $89 50克 Baby Foot-深层滋润护足霜 3.5星 日本 $78 100克

消委会真人实测发现，上述全部足部护理霜样本经持续使用，均有不错的保湿效果，并有以下发现：

使用14日后：已有半数（5款）样本表现突出，能提升皮肤水分含量平均逾50%。表现相对逊色的3款，亦能提升19.7%至31.8%不等。

使用28日后：全部10款样本均能提升皮肤水分含量超过50%。其中4款表现尤其突出，平均提升幅度更超过70%。即使是起初表现较逊色的3款，此阶段亦能提升51.5%至59.1%。

消委会足部护理霜｜10款产品持续使用保湿效能理想。（消委会提供）

消委会足部护理霜｜3款检出致敏物 恐刺激皮肤致过敏

不过，消委会检测发现，样本「优姿 ELLGY-脚跟龟裂膏」检出游离甲醛，检出量为 0.014%（140ppm），该样本的成分列表显示，产品配方添加了可释出甲醛的咪唑烷基脲，此成分普遍用于化妆品中作为防腐剂。

此外，以下3款足部护理霜样本亦检出致敏物（香料致敏物总量）：

ORIGINS-柔软足部滋润膏：0.12%

优姿 ELLGY-脚跟龟裂膏：0.0098%

Baby Foot-深层滋润护足霜：0.30%

消委会提醒，足底皮肤若然严重干燥，往往会有微细的伤口和裂纹，如果足部护理霜含有致敏物质，例如甲醛及香料致敏物，随时增加刺激皮肤或引致过敏的机会。

消委会足部护理霜｜如何选购足部护理霜？

为呵护脆弱的足部肌肤，保湿效能理想、快见效，又不含致敏物质的足部护理霜十分重要。消委会建议消费者购买产品时，检视产品是否含已知的致敏物，使用后亦要留意皮肤的状况，同时可留意以下重点：

若出现厚茧时，则建议使用含具溶解角质特性的足部护理霜产品，适当浓度的尿素、水杨酸，以及乳酸或乳酸钠等果酸成分，均有去角质功效。去除脚茧可减低足底压力约26%，糖尿病患者更应避免厚茧的形成，降低出现足部溃疡的机会；

没有起茧的皮肤或部位可考虑使用不具溶解角质特性的护理霜，含有尿素，或含特定浓度甘油及软石蜡的产品均有纾缓干燥皮肤的用途；

足部皮肤非常干燥时，可考虑于晚间采用「双层护理」方式进行护理，即是先涂抹润肤霜来为皮肤补充水分，并于15分钟后再薄涂锁水护肤品。

避免于湿滑的地面上（例如浴室内）使用产品，建议洗澡或清洁足部皮肤后，用毛巾先印干皮肤，最好坐下来才开始涂抹足部护理霜，随后加以按摩促进皮肤吸收，并待足部皮肤干爽后才走动，以免滑倒；

当皮肤干燥情况略有改善，消委会指仍应该持之以恒继续适当使用产品，避免痕痒、龟裂等问题再次发生。

资料来源：消委会

