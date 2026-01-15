37岁裕美实测用牛油果护发 两字总结惊人效果 怎样吃更有效降三高？

37岁女星裕美不时实测网上流传的奇怪食物配搭，日前她更尝试以牛油果护发，并分享美发效果。牛油果本身是营养丰富的水果，富含健康脂肪Omega-9，具有降三高、通便等多种功效，如何吃才最有益身体健康？

裕美实测用牛油果护发 两字总结惊人效果

裕美日前在社交平台发布影片，实测网络上爆红的2大牛油果吃法和用法。当中她尝试了外国网红以牛油果护发的方法，将果实对半切开，去除果核后，直接涂抹在头发上。将所有头发包括头顶都沾满牛油果，然后用清水洗净。结果其效果让她大喊「中伏」，虽然有一点让发丝变柔顺的效果，却也让头发变得「好笠」、很油腻，忍受不了，而且充斥著牛油果味道，并呼吁大家千万不要用牛油果来保养头发。

裕美也提到自己最讨厌吃牛油果。她尝试了网上热议的牛油果加上豉油和芥末的吃法，却惊喜地表示吃起来味道的确像在吃三文鱼，只是口感有点差异，不过是好吃的。

牛油果降三高 营养师教最佳吃法防热量爆表

虽然牛油果经裕美实测后，似乎没有护发功效，不过牛油果对身体其实另有不少益处。台湾营养师吕美宝曾指出，牛油果富含Omega-9单元不饱和脂肪酸，被誉为「好油脂食物」之一，适量食用有助于降低胆固醇、促进排便与肠道健康，并能对抗身体发炎。

然而，食用不当恐落入3大健康陷阱。首先，牛油果热量不低，每日建议摄取量应控制在半个（小型）或1/6个（大型）以内，以免热量超标。其次，应避免搭配沙律酱等高脂酱料。最后，小心市面上的牛油果饮品，大多会添加炼奶和果糖导致高糖分，完全抵销牛油果的抗发炎益处。

她也提醒，想挑选熟度刚好的牛油果，有三招可循：观察外皮是否由绿转为紫黑色、用手心轻压感觉略带弹性、以及拔除蒂头观察底部是否呈现深色。

