韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号

【羽绒造假】天寒地冻，羽绒褛是不少人的冬日必备品之一。韩媒报道，知名品牌韩国The North Face的羽绒近日被踢爆涉嫌造假，当中13款羽绒外套标示为较高级的「鹅绒80%、羽毛20%」，被发现是平价「再生羽绒（混合鹅毛与鸭毛）」；品牌方透过官网承认标示错误，并承诺退款，到底鹅绒、鸭绒及再生羽绒有何分别？

据韩媒《京乡新闻》、《TJB》报道，上月在韩国网购平台MUSINSA销售的韩国The North Face「1996 Retro Nuptse Jacket」产品中，标示为「鹅绒80%、羽毛20%」的填充物，被发现为「再生羽绒」。韩国The North Face于上月3日公告，对羽绒进行全面调查后，发现13款产品存在填充物混合比例标示错误；更发表官方道歉声明且表示：「将联络在产品资讯标示错误期间，购买了相关产品的顾客，提供退款程序。」

13款造假羽绒包括：

M's Remaster Down Jacket M's Water Shield Nuptse Jacket 1996 Retro Nuptse Vest 1996 Retro Nuptse Jacket Nuptse Short Jacket Novelty Nuptse Down Jacket 1996 Nuptse Air Down Jacket Lofty Down Jacket Puppy On EX Vest Cloud Nuptse Down Vest Arenal Jacket Sky Down Vest Novelty Nuptse Down Vest

羽绒造假｜鹅绒/鸭绒/再生羽绒有甚么分别？

据了解，鹅绒因其保暖性和弹性，价格比鸭绒昂贵，一直被视为「高级质料」。造假事件中的「再生羽绒」是甚么？品质如何？

1. 鹅绒：高级昂贵的质料

鹅绒被评为羽绒外套中最高级的代表性材料。由鹅的绒毛和羽毛构成，故比一般羽绒绒朵大，回复力更强，保暖性极佳。用量少便能达到高保暖效果，且重量轻，即使时间久了也不易扁塌，因而成为高级羽绒。但价格高昂，且近年来涉及动物争议。

2. 鸭绒：价格大众化、保暖力稍差

鸭绒取自鸭只，其绒朵比鹅绒小，保暖力稍差，但作为日常羽绒外套已能提供足够性能，供应量稳定且价格合理，市面的羽绒产品大多以鸭绒为主；形象相对较大众化。

3. 再生羽绒：混合鹅毛与鸭毛的环保羽绒

「再生羽绒」是指从使用过的寝具或服装中重新提取羽绒，再加工制成的物料。由于加工过程会区分品质等级，再生羽绒性能有时与新羽绒不会相差太远；虽然其减废性质在过往获得不少正面评价，但价值与消费者所期望的「高级鹅绒」不同，造成更大争议。

4. 高级合成填充物料：自然蓬松感有局限

除了天然羽绒，高性能合成填充物料的应用也扩大。虽以轻量防水、回复力等功能性为卖点，但与天然羽绒相比，其自然蓬松感与填充力仍有局限。

5. 聚酯棉：保暖性、轻量性较逊色

聚酯填充棉近年也应用于轻量羽绒外套或合理价位的产品中；其优点是容易制造、价格低廉，但在保暖性、轻量性、压缩性方面，难与高级羽绒竞争。

羽绒造假｜消委会吁选购时留意羽绒含绒量、蓬松度

本港消委会过去曾分析了6大拣选羽绒要诀和羽绒冷知识，教大家选购保暖的羽绒衣：

1. 参考衣物标签：理想的羽绒衣标签会详细列出面料（shell）和内里（lining）的成分、填充绒毛及羽毛成分比例（down and feather content）、填料的重量（充绒量）、蓬松度、洗濯及干衣指示，大部分还包括品牌、尺码大小及其他资料。

2. 用手摸拍：选购时，用手触摸羽绒衣，凭手感来判断内藏的物料是羽毛或是绒毛较多，若感觉有硬的羽毛梗，羽毛含量会较高，绒毛含量就相对较低，保暖性较差。

3. 用鼻子「闻」：选购时嗅嗅看有没有异味，因羽绒来自家禽鸟类，若羽绒未彻底清洁和消毒，就容易藏细菌，不衞生之余还可能产生异味。

4. 外层物料也至关重要：羽绒衣怕潮湿，因湿水后保暖程度会降低，所以羽绒衣的外层多采用高密度编织以防羽绒「走脱」。如要做到车缝位置都防水，技术要求更高，例如在拉链及接缝位置用上防水压胶技术，这些设计再加上剪裁的繁复性等，都会影响衣物的售价。

5. 看车缝线的紧密度：在选购时要注意缝线是否完整、用线是否细致、有没有脱线等情况。若车缝做工过于粗疏，羽绒会随穿着及洗濯等移动，日久之下，羽绒会集中在衣服下方，衣服可能变得不保暖。

6.亲身试穿：不同品牌的羽绒衣有不同的袖长、肩膊阔度、腰身及长度等，要亲身试穿，感受羽绒衣的保暖性和产生「暖意」的速度，才能找到适合自己的。

资料来源：《京乡新闻》、《TJB》、消委会

