韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
发布时间：15:29 2026-01-08 HKT
【羽绒造假】天寒地冻，羽绒褛是不少人的冬日必备品之一。韩媒报道，知名品牌韩国The North Face的羽绒近日被踢爆涉嫌造假，当中13款羽绒外套标示为较高级的「鹅绒80%、羽毛20%」，被发现是平价「再生羽绒（混合鹅毛与鸭毛）」；品牌方透过官网承认标示错误，并承诺退款，到底鹅绒、鸭绒及再生羽绒有何分别？
羽绒造假｜韩国The North Face羽绒褛涉造假 13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒
据韩媒《京乡新闻》、《TJB》报道，上月在韩国网购平台MUSINSA销售的韩国The North Face「1996 Retro Nuptse Jacket」产品中，标示为「鹅绒80%、羽毛20%」的填充物，被发现为「再生羽绒」。韩国The North Face于上月3日公告，对羽绒进行全面调查后，发现13款产品存在填充物混合比例标示错误；更发表官方道歉声明且表示：「将联络在产品资讯标示错误期间，购买了相关产品的顾客，提供退款程序。」
13款造假羽绒包括：
The North Face 13款涉造假羽绒褛名单：
- M's Remaster Down Jacket
- M's Water Shield Nuptse Jacket
- 1996 Retro Nuptse Vest
- 1996 Retro Nuptse Jacket
- Nuptse Short Jacket
- Novelty Nuptse Down Jacket
- 1996 Nuptse Air Down Jacket
- Lofty Down Jacket
- Puppy On EX Vest
- Cloud Nuptse Down Vest
- Arenal Jacket
- Sky Down Vest
- Novelty Nuptse Down Vest
羽绒造假｜鹅绒/鸭绒/再生羽绒有甚么分别？
据了解，鹅绒因其保暖性和弹性，价格比鸭绒昂贵，一直被视为「高级质料」。造假事件中的「再生羽绒」是甚么？品质如何？
1. 鹅绒：高级昂贵的质料
鹅绒被评为羽绒外套中最高级的代表性材料。由鹅的绒毛和羽毛构成，故比一般羽绒绒朵大，回复力更强，保暖性极佳。用量少便能达到高保暖效果，且重量轻，即使时间久了也不易扁塌，因而成为高级羽绒。但价格高昂，且近年来涉及动物争议。
2. 鸭绒：价格大众化、保暖力稍差
鸭绒取自鸭只，其绒朵比鹅绒小，保暖力稍差，但作为日常羽绒外套已能提供足够性能，供应量稳定且价格合理，市面的羽绒产品大多以鸭绒为主；形象相对较大众化。
3. 再生羽绒：混合鹅毛与鸭毛的环保羽绒
「再生羽绒」是指从使用过的寝具或服装中重新提取羽绒，再加工制成的物料。由于加工过程会区分品质等级，再生羽绒性能有时与新羽绒不会相差太远；虽然其减废性质在过往获得不少正面评价，但价值与消费者所期望的「高级鹅绒」不同，造成更大争议。
4. 高级合成填充物料：自然蓬松感有局限
除了天然羽绒，高性能合成填充物料的应用也扩大。虽以轻量防水、回复力等功能性为卖点，但与天然羽绒相比，其自然蓬松感与填充力仍有局限。
5. 聚酯棉：保暖性、轻量性较逊色
聚酯填充棉近年也应用于轻量羽绒外套或合理价位的产品中；其优点是容易制造、价格低廉，但在保暖性、轻量性、压缩性方面，难与高级羽绒竞争。
羽绒造假｜消委会吁选购时留意羽绒含绒量、蓬松度
本港消委会过去曾分析了6大拣选羽绒要诀和羽绒冷知识，教大家选购保暖的羽绒衣：
1. 参考衣物标签：理想的羽绒衣标签会详细列出面料（shell）和内里（lining）的成分、填充绒毛及羽毛成分比例（down and feather content）、填料的重量（充绒量）、蓬松度、洗濯及干衣指示，大部分还包括品牌、尺码大小及其他资料。
2. 用手摸拍：选购时，用手触摸羽绒衣，凭手感来判断内藏的物料是羽毛或是绒毛较多，若感觉有硬的羽毛梗，羽毛含量会较高，绒毛含量就相对较低，保暖性较差。
3. 用鼻子「闻」：选购时嗅嗅看有没有异味，因羽绒来自家禽鸟类，若羽绒未彻底清洁和消毒，就容易藏细菌，不衞生之余还可能产生异味。
4. 外层物料也至关重要：羽绒衣怕潮湿，因湿水后保暖程度会降低，所以羽绒衣的外层多采用高密度编织以防羽绒「走脱」。如要做到车缝位置都防水，技术要求更高，例如在拉链及接缝位置用上防水压胶技术，这些设计再加上剪裁的繁复性等，都会影响衣物的售价。
5. 看车缝线的紧密度：在选购时要注意缝线是否完整、用线是否细致、有没有脱线等情况。若车缝做工过于粗疏，羽绒会随穿着及洗濯等移动，日久之下，羽绒会集中在衣服下方，衣服可能变得不保暖。
6.亲身试穿：不同品牌的羽绒衣有不同的袖长、肩膊阔度、腰身及长度等，要亲身试穿，感受羽绒衣的保暖性和产生「暖意」的速度，才能找到适合自己的。
延伸阅读：本港气温急降 秋冬保暖穿搭指南公开 解构羽绒/羊毛/发热衣材质好处
---
相关文章：
保暖内衣推介｜日本《LDK》实测13款 4款获A级1款最保暖 无印/Donki/Wacoal排第几？
冬天越穿越厚依然冷？医生揭这样穿最保暖 必备3种衣物防心脏病/中风
医生拆解冬天5大夺命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1种保暖习惯可致命？
消委会｜20款冬季双人被大比拼 6款获5星好评 最平仅售$339