Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

央视揭发「新会老陈皮」造假 1个月速成果皮扮10年贵价货 售价逾千元年份产地全伪造

食用安全
更新时间：15:23 2025-12-19 HKT
发布时间：15:23 2025-12-19 HKT

【陈皮造假】陈皮具理气、化痰、止痛等疗效，是古人养生智慧的结晶，更有「一两陈皮一两金」的说法。然而，近日央视曝光了内地「假陈皮」的产业链，当地不法商家为了压低成本、谋取暴利，以「轻工艺」将柑皮在1个月内速成制成假陈皮，并当作售价千元的「10年陈皮」出售，消费者单从外观也难辨真假。

央视揭发「新会老陈皮」造假 1个月速成果皮扮10年贵价货

《央视财经》报道，有民众举报陈皮市场存在年份虚标、产地与工序造假等问题，零售价高达1000元（人民币，下同）一斤的「10年陈皮」亦可能名不副实。事实上，部分直播间以低价出售声称是高年份的陈皮；亦有主播透露，市面上八成所谓「广东新会陈皮」实际来自广西浦北县。

广东新会陈皮原料为茶枝柑，而广西浦北同样是茶枝柑的重要产地，两者仅产地不同。但因新会生产成本较高，当地部分龙头商家长年从浦北进货，使其成为重要的原料供应地。

年份造假：70元假陈皮可售千元1斤 利润高10倍

有浦北陈皮商家负责人表示，按照标准，柑皮需陈化3年以上才可称为陈皮，陈化时间越长价值越高。惟自然陈化需长期积压资金，多数商家难以承受高昂成本。因此，行业内开始流行一种「轻工艺」的速成加工方法：只需短短1个月，就能将新采收的茶枝柑果皮处理成外观近似经过3年、5年自然陈化的陈皮，生产时间大幅缩短。这种造假的「工艺皮」成本仅约70元，相较于自然陈化5年的陈皮批发价每斤150-200元，成本大幅降低，促使不少商家为谋取更高利润而挺而走险。

在生产「工艺皮」商家的分拣车间里，发现了大批量产的造假陈皮。被标注为3年、5年等不同年份的「陈皮」实为同一批「工艺皮」，只因加工时的受热差异而形成外观色差。负责人透露，不同「年份陈皮」本质相同，批发价均约70元，零售价差却是天壤之别。标示为5年的货每斤500元，10年款可卖1000元一斤，仅凭外观就能翻倍抬价，利润超过成本10倍以上。

产地/商标造假：广西假陈皮贴标冒充新会陈皮

在分拣仓库中，更有大量标注「新会陈皮」或「新会特产」的纸箱正在装箱，将广西「工艺皮」每日批发至广东新会。部分不法企业的年销量更可达到100万斤，数量惊人，已形成成熟的造假供需链。有广东新会商家表示，公司同时经营新会陈皮与浦北陈皮，而「工艺皮」因价格低廉，成为电商供货的重要选择。有商家直言，浦北原料从新会发货更容易获得消费者信任，因为「工艺皮」通过现代技术仿造多年陈化效果，难以被鉴定，即便年份不实也无需担心投诉。

广东「新会陈皮」的核心价值在于是唯一获得国家地理标志保护的陈皮品种。地方政府为了守护产品道地性，构建了环环相扣的合规体系，但这些严格的保护措施，却被不法商家逐一化解。新会陈皮商家，却存在囤积和出售浦北「工艺皮」的行为。根据政府《「新会陈皮」证明商标使用管理实施细则》明确规定，外地种植及生产的陈皮，不符合「新会陈皮」标注要求，严禁使用相关字样，但在新会进行此类违规操作的企业并非个例。有取得「新会陈皮证明商标授权证书」的商家负责人更明确承诺，无论原料产自何处，委托其生产的产品均可标注「新会陈皮」字样。

亦有商家介绍指，「企业只要具备相关资格，即可在产品外包装上印制带有公司统一社会信用代码的『地理标志专用标志』」，供消费者们通过扫码查询产品的来源和品质。然而，个别商家声称可提供「地理标志」授权。换言之，只要不法商家将广西速成「工艺皮」贴上「新会陈皮」商标和地理标志，即摇身一变成为「正宗新会老陈皮」。

品种造假：不同柑皮的成本价差逾10倍

陈皮产业的乱象，不只产地、年份和陈化工序造假，连柑皮品种也有假。根据政府《地理标志产品 新会陈皮》规例，茶枝柑是新会陈皮的唯一原料。然而，央视在当地乐丰市场某原材料批发商店铺内，却发现了由椪柑皮制作的陈皮冒充5年新会陈皮售卖，外观几可乱真。两种柑的鲜果价差超过10倍，高价出售假冒新会陈皮，利润更可达成本20多倍。

延伸阅读：买错陈皮理气变破气 中医教4招拣靓陈皮 止咳化痰收鼻水

---

相关文章：

寒咳要饮陈皮水？炖橙可化痰？拆解8大咳嗽偏方功效 8种咳嗽成因/症状

发热宜吃陈皮？喉咙痛饮菊花茶？风寒/风热推介5款食疗加快康复

食柑食桔惹痰狂咳？润肺止咳？寒底不能吃？医生揭1种食法最有营养

日韩流感严重！医生旅行必备8种中西成药 退烧/止咳/止泻/止呕/收鼻水

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
6小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
7小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
6小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
18小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
23小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
21小时前
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
4小时前
郑秀文整个星期往返医院 眼有泪光精神恍惚令人心疼 毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
4小时前