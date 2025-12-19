央视揭发「新会老陈皮」造假 1个月速成果皮扮10年贵价货 售价逾千元年份产地全伪造

【陈皮造假】陈皮具理气、化痰、止痛等疗效，是古人养生智慧的结晶，更有「一两陈皮一两金」的说法。然而，近日央视曝光了内地「假陈皮」的产业链，当地不法商家为了压低成本、谋取暴利，以「轻工艺」将柑皮在1个月内速成制成假陈皮，并当作售价千元的「10年陈皮」出售，消费者单从外观也难辨真假。

央视揭发「新会老陈皮」造假 1个月速成果皮扮10年贵价货

《央视财经》报道，有民众举报陈皮市场存在年份虚标、产地与工序造假等问题，零售价高达1000元（人民币，下同）一斤的「10年陈皮」亦可能名不副实。事实上，部分直播间以低价出售声称是高年份的陈皮；亦有主播透露，市面上八成所谓「广东新会陈皮」实际来自广西浦北县。

广东新会陈皮原料为茶枝柑，而广西浦北同样是茶枝柑的重要产地，两者仅产地不同。但因新会生产成本较高，当地部分龙头商家长年从浦北进货，使其成为重要的原料供应地。

年份造假：70元假陈皮可售千元1斤 利润高10倍

有浦北陈皮商家负责人表示，按照标准，柑皮需陈化3年以上才可称为陈皮，陈化时间越长价值越高。惟自然陈化需长期积压资金，多数商家难以承受高昂成本。因此，行业内开始流行一种「轻工艺」的速成加工方法：只需短短1个月，就能将新采收的茶枝柑果皮处理成外观近似经过3年、5年自然陈化的陈皮，生产时间大幅缩短。这种造假的「工艺皮」成本仅约70元，相较于自然陈化5年的陈皮批发价每斤150-200元，成本大幅降低，促使不少商家为谋取更高利润而挺而走险。

在生产「工艺皮」商家的分拣车间里，发现了大批量产的造假陈皮。被标注为3年、5年等不同年份的「陈皮」实为同一批「工艺皮」，只因加工时的受热差异而形成外观色差。负责人透露，不同「年份陈皮」本质相同，批发价均约70元，零售价差却是天壤之别。标示为5年的货每斤500元，10年款可卖1000元一斤，仅凭外观就能翻倍抬价，利润超过成本10倍以上。

产地/商标造假：广西假陈皮贴标冒充新会陈皮

在分拣仓库中，更有大量标注「新会陈皮」或「新会特产」的纸箱正在装箱，将广西「工艺皮」每日批发至广东新会。部分不法企业的年销量更可达到100万斤，数量惊人，已形成成熟的造假供需链。有广东新会商家表示，公司同时经营新会陈皮与浦北陈皮，而「工艺皮」因价格低廉，成为电商供货的重要选择。有商家直言，浦北原料从新会发货更容易获得消费者信任，因为「工艺皮」通过现代技术仿造多年陈化效果，难以被鉴定，即便年份不实也无需担心投诉。

广东「新会陈皮」的核心价值在于是唯一获得国家地理标志保护的陈皮品种。地方政府为了守护产品道地性，构建了环环相扣的合规体系，但这些严格的保护措施，却被不法商家逐一化解。新会陈皮商家，却存在囤积和出售浦北「工艺皮」的行为。根据政府《「新会陈皮」证明商标使用管理实施细则》明确规定，外地种植及生产的陈皮，不符合「新会陈皮」标注要求，严禁使用相关字样，但在新会进行此类违规操作的企业并非个例。有取得「新会陈皮证明商标授权证书」的商家负责人更明确承诺，无论原料产自何处，委托其生产的产品均可标注「新会陈皮」字样。

亦有商家介绍指，「企业只要具备相关资格，即可在产品外包装上印制带有公司统一社会信用代码的『地理标志专用标志』」，供消费者们通过扫码查询产品的来源和品质。然而，个别商家声称可提供「地理标志」授权。换言之，只要不法商家将广西速成「工艺皮」贴上「新会陈皮」商标和地理标志，即摇身一变成为「正宗新会老陈皮」。

品种造假：不同柑皮的成本价差逾10倍

陈皮产业的乱象，不只产地、年份和陈化工序造假，连柑皮品种也有假。根据政府《地理标志产品 新会陈皮》规例，茶枝柑是新会陈皮的唯一原料。然而，央视在当地乐丰市场某原材料批发商店铺内，却发现了由椪柑皮制作的陈皮冒充5年新会陈皮售卖，外观几可乱真。两种柑的鲜果价差超过10倍，高价出售假冒新会陈皮，利润更可达成本20多倍。

