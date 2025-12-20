护手霜推介｜日媒《LDK》评测21款人气产品 6款获A级 保湿不黏腻 第1名只售$22！

【护手霜推介2025】天气干燥，护手霜能保护双手免受干燥困扰。日本杂志《LDK》评测了市面21款护手霜，包括「KOSE」、「曼秀雷敦」及「无印良品」等热门品牌，并从保湿力、使用感受、成分和耐热水性4方面对比各款产品，当中6款护手霜获A级 。

日本《LDK》评测21款护手霜 6款获A级

《LDK》近日公布21款护手霜的测试结果，其中4大评分标准如下：

保湿力 ：将一定份量的护手霜均匀涂抹于测试样品上，并观察一段时间。

：将一定份量的护手霜均匀涂抹于测试样品上，并观察一段时间。 使用感受 ：所有产品均由多名测试人员使用，并根据不黏腻、易于涂抹、包装易用性等对比标准进行评估。

：所有产品均由多名测试人员使用，并根据不黏腻、易于涂抹、包装易用性等对比标准进行评估。 成分 ：重点检测保护皮肤的油脂、锁水保湿成分以及防止手部粗糙的活性成分，例如尿素和肝素类物质。

：重点检测保护皮肤的油脂、锁水保湿成分以及防止手部粗糙的活性成分，例如尿素和肝素类物质。 耐热水性：将护手霜涂抹于人造皮革上，然后用热水冲洗，并比较和评估护手霜的去除率。不易去除的产品评分较高。

6款A级护手霜名单及评价⬇⬇⬇

LDK评测护手霜名单：

第21位（2.42分）C级：VECUA Honey Wonder Honey Toro Toro Hand Cream Savon Bebe（日圆¥727，约HK$36）

第20位（2.61分）C级：atrix Beauty Charge Premium Tone up（日圆¥817，约HK$41）

第19位（2.64分）C级：Laundrin Oolong Tea Good Tea Time Hand Cream（日圆¥1100，约HK$55）

第18位（2.77分）C级：Lactique Beaute Skin Yogurt Hand Cream（日圆¥990，约HK$50）

第17位（2.87分）B级：GLYSOMED soft Hand Cream（日圆¥803，约HK$40）

第16位（2.94分）B级：LIPS and HIPS MAGNORIA MUSK Touch Me Cream（日圆¥1100，约HK$55）

第15位（2.96分）B级：无印良品 精油の香りハンドクリーム イランイラン&オレンジの香り（日圆¥890，约HK$45）

第14位（3.02分）B级：Kneipp ハンドクリーム ピースフルモーメント アクアハーバルの香り（日圆¥870，约HK$44）

第13位（3.02分）B级：Country & Stream Honey hand cream Light（日圆¥550，约HK$28）

第12位（3.22分）B级：松山油脂 Mマーク 柚子ハンドクリーム（日圆¥800，约HK$40）

第11位（3.27分）B级：DRESS&CODE Hand Cream（日圆¥880，约HK$44）

第10位（3.34分）B级：曼秀雷敦 ハンドベール 手荒れケアクリーム（日圆¥465，约HK$23）

第9位（3.37分）B级：hiritu hand serum moist（日圆¥880，约HK$44）

第8位（3.51分）B级：Reluce shiny freesia perfume hand cream（日圆¥508，约HK$26）

第7位（3.71分）B级：Daiso Shea Butter Hand Cream Fragrance of Osmanthus（日圆¥110，约HK$6）

第6位（3.81分）A级：&honey Deep Moist Hand Cream（日圆¥738，约HK$37）

第4位（3.94分）A级：PAX NATURON Hand Cream（日圆¥849，约HK$43）

第4位（3.94分）A级：ビオラル さらりとうるおうハンドクリーム 无香料（日圆¥1078，约HK$54）

第3位（4.10分）A级：Topvalu Urea Cream 尿素10%配合クリーム（日圆¥327，约HK$16）

第2位（4.20分）A级：Hepatreat For sensitive skin 药用保湿护手霜（日圆¥990，约HK$50）

第1位（4.46分）A级：KOSE Coen Rich Q10 Whitening Medicated Deep Moisture Cream（日圆¥431，约HK$22）

第1名护手霜有何优点？

在各款产品中，「VECUA Honey Wonder Honey Toro Toro Hand Cream Savon Bebe」获得最后一名，《LDK》测试员指，对于干性肌肤来说，这款护手霜的效果并不理想。它的保湿效果是暂时的，油膜亦不够牢固。不过，它的便携性和不粘腻的质地获得了很高的使用体验评价。

《LDK》测试员指，排名第1位的「KOSE Coen Rich Q10 Whitening Medicated Deep Moisture Cream」获得Best Buy的称号。它含保湿活性成分「肝素」和刺激性活性成分「甘草酸二钾」。不仅保湿效果出色，而且配方平衡，热水冲洗后也能保持滋润，是榜单上唯一一款耐热水性能最佳的产品。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

