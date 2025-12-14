发烧探热应用口探/耳探？医生讲解各种体温计正确用法 如何提高准确度？

内地明年将停产水银体温计。这种传统探热针的好处是便宜、不怕没有电，而且准确度高，但随著时代已逐渐被耳温枪和电子探热针取代。家庭医生林永和接受《星岛头条》访问指，使用体温计应按照说明操作，量度方法不当可导致结果出现误差，他分享各种常见体温计的正确使用方法，以及测量不同部位时的发烧标准。

发烧探热应用口探/耳探？不同部位体温多少才算发烧？

根据衞生署资料，发烧即身体温度比正常高。而何谓发烧，定义会随著量度的身体部位而有所不同：

耳探：38°C或100.4°F

口探：37.5°C或99.5°F

腋探：37.3°C或99.1°F

肛探：38°C 或100.4°F

额探：37.5°C或99.5°F

如何正确使用水银/电子探热针/红外线体温计？

林永和医生表示，影响体温计准确度的其中一个原因是使用不当，例如探热针要含著5分钟之久，容易会用得不好，或者耳温枪的耳套脏了、没有贴实耳朵等，都会有所影响。以下是各种体温计的正常使用方法。

1. 水银／酒精探热针

口探正确量度方法及注意事项：

把针嘴（即感温部分）放在舌头下2至4分钟，以达至稳定的温度。

量度时把口合上，不要说话。

探热前不应进食冷热食物。

避免用力过度咬合，导致水银探热针断裂，释放出水银及玻璃造成危险，不适宜用于5岁以下的小童。

肛探正确量度方法及注意事项：

把针嘴小心放在肛门内约1吋深的位置，待1分钟后达至稳定的温度时取出。

多用于无法掌握口探的婴儿及昏迷病人。

腋探正确量度方法及注意事项：

先把腋下抹干，然后把针嘴放在腋下5分钟，以达至稳定的温度。

量度时应把探热针紧紧夹于腋下，不要隔著衣服，以免阻碍体温的传送。

所得的读数为皮肤的温度，准确度不及口探及肛探，应尽量避免采用。

2. 电子探热针

适用于口探、肛探及腋探，用法大致跟水银探热针差不多。

多数会在达至稳定的温度时（大概30秒至2分钟），发出声响提示，或停止闪动显示屏的数字，以示已找出读数。

3. 红外线体温计

耳温枪正确量度方法及注意事项：

为小童耳探时，先把耳壳轻轻向后拉；成年人须把耳壳轻轻向上及向后拉，让耳道拉直，方便体温计的探嘴对准耳膜。

把探嘴转入耳道，向著中间前方射向耳膜，按下按钮，约1至3秒后（因型号而异）可得出读数。注意探嘴的方向须正确，否则读数有偏差。

因两耳的度数有轻微分别，应经常用同一边的耳探热；如刚睡醒探热，睡觉压著的一边耳温度较高，应用另一边耳探热。

有耳垢阻塞或耳炎，或者头部或耳鼓膜曾受创伤不宜使用。

部分耳道体温计的读数已为使用保护套而调整，不用保护套反而影响读数的准确性。

额温枪正确量度方法及注意事项：

距离1-3cm以外，对著额头中心，多测2-3次度数取平均值可较为准确。

疫情时多用于筛查，在空旷地方集体初步检查，好处是非接触式，可避免交叉感染，也比较方便。

缺点是准确度不及口探或耳探方式，受其他因素影响比较大，皮肤上的血管、出汗、在冷气房或有风的环境，都会有所干扰。

额温枪是量度皮肤表面的温度，一般会比探热针或耳温枪测量核心温度低0.5-1度，如果量度出体温超过37.5°C，留意有发烧的可能性，最好再使用其他较可靠的体温计进行验证。

在耐用度方面，林永和医生表示，水银探热针一般只要玻璃管身表面没受损，准确度都是可靠的；酒精探热针相对不及水银的耐用，有机会随时间酒精挥发了、里面的液体由红色变浅色，导致度数有偏差。至于电子体温计，检查仪器有没有表面破损、电量是否充足等，这些都会影响读取的数值。如果出现不寻常的讯号，或者量度几次的度数相差很远，超过0.5度，代表仪器有问题，建议换另一部体温计重新量度正确的体温。

资料来源：衞生署、消委会、医管局

---

