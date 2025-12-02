苏丹红化妆品｜台湾下架20款涉事产品 长期使用恐过敏致癌 一文即睇产品名单

【苏丹红化妆品】台湾的食药署日前在市面的一些化妆品原料中，检验出有致癌疑虑的禁用色素「苏丹红」，遂下令全面回收20款使用了涉事原材料的护肤品及化妆品，当中包括唇膏、养发液、面霜、面膜等产品，到底身体长期接触苏丹红化妆品会有何负面影响？

苏丹红化妆品｜台湾下架20款涉事产品 长期使用恐过敏致癌

台湾食药署早前截获有大陆制化粧品，使用新加坡Campo Research公司生产疑似含禁用色素苏丹4号原料一事，于是对进口台湾的化妆品及原料进行检测，并在Campo Research制造的3批红色复方原料中验出苏丹4号，当中涉及以下产品：

欧莱德男用养发液（欧莱德国际股份有限公司） 欧莱德女用养发液（欧莱德国际股份有限公司） MIAU PDRN 极度修护喷雾（沛诺美学生技国际有限公司） 未来美超级A醇紧致焕肤卸妆膏（彤采妮股份有限公司） 球精华（沛美生医科技股份有限公司） 奶油发霜（沛美生医科技股份有限公司） 奶油面霜（沛美生医科技股份有限公司） 古宝亮泽修护润唇膏（无患子生技开发有限公司） 炫彩粉漾润唇膏-01 淡粉（植肌生技股份有限公司） 绽妍润色护唇膏（馨妍艺美有限公司） 波波要趣了假日口红#03（索尼国际有限公司） CINQUAIN 思珂 全面修护唇精华（林荃企业有限公司） COOL GIRL 护唇精华（库葛儿股份有限公司委托得昕生物科技股份有限公司） 轩郁 琥珀微臻逆龄紧致胶囊（轩郁国际股份有限公司） 专心护唇油-莓红版（绿藤生物科技股份有限公司） EYELESS 超导水凝法令膜（孟乡生化科技股份有限公司） LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil（创达生技股份有限公司/瑞崎生医科技股份有限公司） 丰姿妍丽-传明酸嫩白轻乳霜（骏逸股份有限公司） 辣木酵母焕颜紧致面膜（羽丝缕）（恬雅生物科技有限公司） Dr.future 长泰健康超微导法拉力膜 2 入/盒之超微导水凝膜（益通泰商业有限公司）

大陆评测平台验出含苏丹红原料来自新加坡

事缘大陆第三方评测机构「老爸评测」今年10月在小红书发布影片，片中对一款保养品进行检测时，意外发现了大陆和欧盟禁用色素「苏丹红」。经深入追查后，揭发源头来自新加坡供应商Campo Research提供的一款原料。该款原料主打天然植物萃取，惟原料商疑似由于天然色素不稳定，容易褪色，因而偷偷地添加人工色素。

「老爸评测」发现，涉事原料由以下3种植物萃取组成，建议消费者如发现化妆品或护肤品成分表出现以下成分组合，即恐含有苏丹红疑虑：

鳢肠萃取物（Eclipta Prostrata Extract）

印度楝叶萃取物（Melia Azadirachta Leaf Extract）

辣木籽油（Moringa Oleifera Seed Oil）

苏丹红化妆品｜长期接触苏丹红恐过敏致癌

甚么是苏丹红？根据本港食安中心资料，苏丹红是一组化学结构近似的人造化学染色料，含有偶氮基(－N=N－)的芳香族化合物，包括苏丹红1号、2号、3号和4号，一般用作碳氢溶剂、油、蜡、塑胶等物质的染色料。苏丹红2号和3号亦可用于化妆品及外敷的药物；4号又名猩红(Scarlet red)，可用于促进动物和人类伤口愈合的药膏或敷药。

苏丹红除了是接触性致敏原及致敏物，更被认为有基因毒性及可能致癌。一些国家组织及食物安全机构认为其是基因致癌物质。国际癌症研究机构(IARC)曾进行动物测试，证实苏丹红1号可令动物致癌。令人类患癌的风险方面，IARC将苏丹红1-4号列为未能分类（第3组）物质。除了化妆品，以往亦曾经发生多宗在食物中检验出苏丹红的事件，包括辣椒粉、蛋黄等。根据香港法例，苏丹红并不是准许染色料，不可用于食物。而在内地，以及欧盟、澳洲、加拿大等国家，亦禁止使用苏丹红作为食物染色料。

苏丹红化妆品｜如何避免苏丹红？

营养师刘雅惠在Facebook专页发文，提出远离苏丹红危害的5大建议，讲解如何避免买到相关产品，以及万一摄取到苏丹红，如何促进排毒：

留意产品标签和避免颜色过分鲜艳的产品

不要有品牌迷思，多使用不同品牌以分散风险

多吃蔬果补充植化素，增加抗氧化能力

尤其多吃十字花科蔬菜，帮助肝脏解毒

饮用充足水分促进排毒，每天饮用「每kg体重 x 30ml」的水

---

