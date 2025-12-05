漱口水推介｜日本《LDK》评测13款人气产品 6款获A级 清爽不刺激 有效消除口臭！

漱口水可改善口腔环境、消除口臭以及预防牙龈炎，是日常口腔护理的好帮手。日本杂志《LDK》近日测试市面13款漱口水，当中包括「LION」、「花王」及「SUNSTAR Ora2」等热门品牌，全面对比各款漱口水的除臭力和使用感受，最终有6款漱口水获A级。

日本《LDK》评测13款漱口水 6款获A级

《LDK》近日公布13款漱口水的测试结果，其中2大评分标准如下：

除臭力 ：在测试样品表面涂有模拟清晨或空腹时口气气味的成分以及浓烈的蒜味，然后用每种产品清洗。经过一段时间后，气味评估员闻了测试样品，并评估剩余气味的强度以及气味的宜人程度。

：在测试样品表面涂有模拟清晨或空腹时口气气味的成分以及浓烈的蒜味，然后用每种产品清洗。经过一段时间后，气味评估员闻了测试样品，并评估剩余气味的强度以及气味的宜人程度。 使用感受：一位评测员使用每种产品，并从放入口中的刺激程度、味道、香味、使用后的清爽感以及瓶身的易用性进行综合评估。

《LDK》指，被归类为准药物的漱口水能有效预防牙周病，而被归类为化妆品的漱口水则不具备此功效。本测验不评估每种漱口水预防口臭或蒜味的能力。

LDK实测：13款漱口水使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测漱口水名单：

第13位（3.00分）B级：TOPVALU Mouthwash Alcohol-based 漱口水 Soft 淡薄荷味（日圆¥273，约HK$14）

第12位（3.10分）B级：Bitatto Japan オクチレモン（日圆¥198，约HK$9）

第11位（3.10分）B级：花王 クリアクリーン とろみ液（日圆¥891，约HK$44）

第9位（3.40分）B级：The Breath Co. Professionally Formulated Fresh Breath Oral Rinse Fights Bad Breathh Mild Mint（日圆¥1760，约HK$87）

第9位（3.40分）B级：花王 クリアクリーン デンタルリンス ソフトミント 薬用洗口液 ノンアルコールタイプ（日圆¥334，约HK$17）

第8位（3.50分）B级：ConCool dental scientific approach コンクールF（日圆¥600，约HK$30）

第7位（3.75分）B级：LION NONIO +Medicated Mouth Wash Splash Citrus Mint（日圆¥426，约HK$21）

第6位（3.90分）A级：サンスター エフコート フッ素 洗口液 メディカルクール香味（日圆¥807，约HK$40）

第4位（4.00分）A级：SUNSTAR Ora2 Premium Refresh Clear Mint 漱口水（日圆¥679，约HK$34）

第4位（4.00分）A级：サンスター ガム・オラフレ うるおいスッキリマウスウォッシュ（日圆¥1001，约HK$50）

第3位（4.25分）A级：コハルト nico-nin’（日圆¥3192，约HK$158）

第2位（4.35分）A级：LION OCH-TUNE マウスウォッシュ SLOW シルキーマイルドミント（日圆¥399，约HK$20）

第1位（4.65分）A级：アース制薬 Mondamin Clear Mint Mouthwash（日圆¥661，约HK$33）

第1名漱口水有何优点？

在各款产品中，「TOPVALU Mouthwash Alcohol-based 漱口水 Soft 淡薄荷味」获得最后一名，《LDK》测试员指，虽然使用过程中和使用后确实能带来清爽的感觉，但有些测试者觉得它过于刺激，评价褒贬不一。

「アース制薬 Mondamin Clear Mint Mouthwash」排名第1位，获得Best Buy的称号。《LDK》测试员指，排名第1位的「アース制薬 Mondamin Clear Mint Mouthwash」能有效去除口臭和蒜味。价格实惠，效果显著，令人惊喜。它拥有清新怡人的香味，使用后的清爽感受和便利的包装设计也备受好评。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

