9种蔬菜易残留农药致中毒 只用水洗也不够！必学5大洗煮蔬菜贴士

【农药蔬菜/清洗蔬菜】要去除蔬菜的残留农药，只用水洗有时未必足够。有营养师介绍5大洗煮蔬菜贴士，可有效清洗蔬菜的残留农药，又点名有8种蔬菜最易有残留农药的风险。

9种蔬菜易残留农药 只用水洗也不够！

营养师李婉萍在个人网站撰文表示，虽然农药在种植后会随时间逐渐分解，但有些仍会残留附著在蔬菜表面，特别是叶菜类。大部分农药会在蔬菜采收后的7至15天内，自然降解至安全范围。但若未妥善清洗，残留农药可能会引发头晕、恶心、甚至影响神经系统。虽然短期少量接触不会造成严重问题，但小心长期累积。她更点名以下9种蔬菜，在检测中最常发现出现农药残留：

最易有农药残留的蔬菜

小棠菜

小白菜

葱

芹菜

通菜

蜜糖豆

白萝卜

辣椒

菠菜

最干净的蔬菜

龙须菜

番薯叶

必学5大洗煮蔬菜贴士 只用水洗也不够！

李婉萍强调，上述蔬菜只要清洗得当，一样可以安心食用。她提出5大建议，以正确清洗去除及避免吃到残留农药。

1. 修剪并去除外层烂叶

这是最简单却最容易忽略的步骤。蔬菜的外层叶片往往沾染最多农药，尤其根部或叶柄处也要特别注意。建议先将烂叶剔除，根部切掉约1cm，叶片分开后再来清洗。

2. 流动清水冲洗

用流动的水冲洗蔬菜的根部、叶片或果蒂处，能大幅冲掉附著的农药。水流只要像矿泉水瓶盖戳一个小洞那种缓慢水流，就非常有效。

3. 浸泡＋二次冲洗

冲洗后，将蔬菜放入清水中浸泡10至20分钟，然后再以流动的水冲洗2至3次。这样一来，不仅农药残留能有效去除，蔬菜的口感也会更清脆好吃。

4. 烹煮时不盖锅盖

烹调时打开锅盖，特别是炒青菜和灼蔬菜时，让残留农药随著蒸气挥发，是额外的一层保障。

5. 外食族少喝汤

外出吃饭时最担心餐厅有没有好好清洗蔬菜。其实很多残留农药在煮汤时容易溶解，因此外食时可以选择少喝汤，降低摄入的风险。

李婉萍补充，「用盐或小苏打水浸泡蔬菜」去除效果并不好，最有效的方式仍是「流动清水冲洗＋浸泡＋再冲洗」，既简单又安全。

食安中心蔬果清洗建议 用清洁剂更不干净？

本港食安中心则建议，可在流动的清水下彻底冲洗蔬菜和水果。在适当的情况下，可用干净的刷子刷洗表层坚硬的农产品，如瓜类，以去除表面和缝隙间的污垢和污染物，如除害剂（农药）残余。

至于浸泡蔬菜，虽然一些研究指出这有助减少除害剂残余，但蔬菜的营养素也会随之流失。食安中心在2017年首季不再建议以浸泡方式处理蔬菜，亦不建议使用肥皂、配方洗涤剂或农产品清洁剂等来清洗蔬果。

资料来源：营养师李婉萍、香港食物安全中心

