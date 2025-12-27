Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

错误使用水樽释有毒物质！装这8种饮品恐成细菌温床 如何正确清洗避风险？

食用安全
更新时间：17:30 2025-12-27 HKT
发布时间：17:30 2025-12-27 HKT

水樽水壶要每日清洗吗？有营养师表示，使用水樽时如忽略或做错3件事，容易导致细菌滋生，甚至释出有害物质，污染水樽内的水或饮品，饮用后就会影响健康，当中有些饮品原来并不适合用水樽盛装。

这样使用水樽超错！装8种饮品恐成细菌温床

营养师高敏敏在Facebook专页撰文提醒，如果饮水容器有问题，即使日日喝够水，身体也不会变得健康。使用水樽水壶有很多容易忽略的小细节，长期做错了，导致细菌或毒素累积，恐损害健康。

不当使用水樽水壶如何影响健康？

 

1. 选错材质

很多人为了环保会重复使用即弃胶樽来装水，但其实「1号塑胶」（PET / PETE），若长期使用可能会释放有害物质，而且表面容易藏污纳垢，瓶口太细也不便于清洁。

建议优先选择玻璃、不锈钢或陶瓷涂层的水樽水壶：

  • 玻璃水樽是最安全的选择，既不会释放有害物质，也不易残留气味或色素，但比较重身且容易碎。
  • 不锈钢水壶比较耐用且保温效果好，但购买时要确认是食品级不锈钢（304或316），如果是劣质材料可能含重金属。
  • 有陶瓷涂层的不锈钢水瓶，能够避免金属直接与饮品接触，减少金属异味。

如果要使用胶水瓶，建议选择5号塑胶（PP）或7号塑胶（PC），材质较耐热和耐用。但仍要避免长时间放在车内或太阳直射的高温环境。

2. 放错饮品

  • 咖啡、茶、中药：含有单宁酸与色素，容易在水樽内留下污渍，时间久了会变黄或变黑，很难洗净，还会变成细菌的温床。
  • 牛奶、豆浆、拿铁咖啡：含有丰富的蛋白质与糖分，如果喝完没有立即清洗，残留物会迅速变质并滋生细菌。
  • 果汁、碳酸饮品：含有机酸和糖分，容易残留在瓶内，可能会破坏涂层，也不容易清洗，导致细菌滋生。

3. 洗不干净或没晾干

很多人认为水樽如果只用来喝水，就不用每天清洗，其实是错误的。水樽应该每天至少清洗一次，洗水樽应使用温热水加洗洁精，并使用软毛刷。注意边角位、瓶盖与饮管，这些都是最容易藏污纳垢的地方，樽盖内的矽胶圈也记得要拆下来洗，避免滋生霉菌。洗完要倒置晾干，避免湿气促进细菌繁殖。

资料来源：高敏敏 营养师

延伸阅读：女子用保温杯泡养生茶 竟炸爆天花板 装9种饮品恐中毒伤身

---

相关文章：

消委会随行杯｜18款大比拼4款最高分 保温/保冷/防漏/吸管功能 THERMOS/Starbucks不是最高分？

脑退化症患者大脑微胶粒含量高6倍 医生警告3大行为恐吞胶 扭开樽盖也中招！

1种洗水樽方法等于吞细菌 比马桶脏40000倍！医生教最佳清洗方法

饮翻煲水会致癌？营养师教1步骤除致癌物 4招清走水煲异味

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
7小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
9小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
3小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
专家分析长者性需求被忽视。中新社
高龄HIV︱北京8旬翁与保母发生性关系染病 专家：长者性需求被忽视
即时中国
6小时前
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影视圈
8小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
11小时前
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
02:02
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
10小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
8小时前