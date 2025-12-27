错误使用水樽释有毒物质！装这8种饮品恐成细菌温床 如何正确清洗避风险？

水樽水壶要每日清洗吗？有营养师表示，使用水樽时如忽略或做错3件事，容易导致细菌滋生，甚至释出有害物质，污染水樽内的水或饮品，饮用后就会影响健康，当中有些饮品原来并不适合用水樽盛装。

这样使用水樽超错！装8种饮品恐成细菌温床

营养师高敏敏在Facebook专页撰文提醒，如果饮水容器有问题，即使日日喝够水，身体也不会变得健康。使用水樽水壶有很多容易忽略的小细节，长期做错了，导致细菌或毒素累积，恐损害健康。

不当使用水樽水壶如何影响健康？

1. 选错材质

很多人为了环保会重复使用即弃胶樽来装水，但其实「1号塑胶」（PET / PETE），若长期使用可能会释放有害物质，而且表面容易藏污纳垢，瓶口太细也不便于清洁。

建议优先选择玻璃、不锈钢或陶瓷涂层的水樽水壶：

玻璃水樽是最安全的选择，既不会释放有害物质，也不易残留气味或色素，但比较重身且容易碎。

不锈钢水壶比较耐用且保温效果好，但购买时要确认是食品级不锈钢（304或316），如果是劣质材料可能含重金属。

有陶瓷涂层的不锈钢水瓶，能够避免金属直接与饮品接触，减少金属异味。

如果要使用胶水瓶，建议选择5号塑胶（PP）或7号塑胶（PC），材质较耐热和耐用。但仍要避免长时间放在车内或太阳直射的高温环境。

2. 放错饮品

咖啡、茶、中药：含有单宁酸与色素，容易在水樽内留下污渍，时间久了会变黄或变黑，很难洗净，还会变成细菌的温床。

牛奶、豆浆、拿铁咖啡：含有丰富的蛋白质与糖分，如果喝完没有立即清洗，残留物会迅速变质并滋生细菌。

果汁、碳酸饮品：含有机酸和糖分，容易残留在瓶内，可能会破坏涂层，也不容易清洗，导致细菌滋生。

3. 洗不干净或没晾干

很多人认为水樽如果只用来喝水，就不用每天清洗，其实是错误的。水樽应该每天至少清洗一次，洗水樽应使用温热水加洗洁精，并使用软毛刷。注意边角位、瓶盖与饮管，这些都是最容易藏污纳垢的地方，樽盖内的矽胶圈也记得要拆下来洗，避免滋生霉菌。洗完要倒置晾干，避免湿气促进细菌繁殖。

资料来源：高敏敏 营养师

延伸阅读：女子用保温杯泡养生茶 竟炸爆天花板 装9种饮品恐中毒伤身

---

相关文章：

消委会随行杯｜18款大比拼4款最高分 保温/保冷/防漏/吸管功能 THERMOS/Starbucks不是最高分？

脑退化症患者大脑微胶粒含量高6倍 医生警告3大行为恐吞胶 扭开樽盖也中招！

1种洗水樽方法等于吞细菌 比马桶脏40000倍！医生教最佳清洗方法

饮翻煲水会致癌？营养师教1步骤除致癌物 4招清走水煲异味