Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

厨房/衣物漂白产品推介｜日本《LDK》实测11款人气产品 8款获A级以上推介 清除食物渍/皮脂渍功效佳

食用安全
更新时间：15:05 2025-12-02 HKT
发布时间：15:05 2025-12-02 HKT

【漂白产品推介】漂白剂能去除普通清洁产品难以抹走的顽固污渍和异味，是日常会用到的必需品。日本美妆杂志《LDK the beauty》实测11款热门厨房及衣物漂白产品，包括「花王」、「Donki」和「狮王」等常见品牌，结果有8款获评A级或以上评价，到底哪款漂白产品最好用？

实测11款人气漂白剂产品 8款获A级以上推介

《LDK the beauty》2025年公布人气漂白产品评测结果，他们精选4款厨房漂白剂和7款衣物漂白剂。先看看4款厨房漂白剂的评测结果。

厨房漂白剂是一种可用于碗碟、洗碗布和砧板等厨房用具进行漂白、消毒和除臭的漂白水。这次日本《LDK the beauty》杂志挑选了4款热门泡沫厨房漂白剂，3大评分项目如下：

  1. 清洁力
  2. 附著性
  3. 使用感

《LDK the beauty》的验测人员会将厨房漂白剂涂抹在有食物污渍的砧板上，于规定的时间后擦掉，然后检查并评估厨房漂白剂能去除污垢的程度。

厨房漂白剂实测结果及评价⬇⬇⬇

 

A级厨房漂白剂推介名单（3款）

  • 第1位（4.33分）：KAO花王厨房除菌漂白泡沫喷雾清洁剂（日圆¥345，约HK$18）
  • 第2位（4.00分）：Clean Planet 全厨房漂白清洁喷雾（日圆¥1078，约HK$57）
  • 第3位（3.67分）：卡比厨房除菌免擦清洁液（日圆¥324，约HK$17）

经测试后发现，第1位「KAO花王厨房除菌漂白泡沫喷雾清洁剂」的泡沫不易流失，而且能完美地去除污垢，可用于角落水槽，满足到各种厨房清洁需求。

B级厨房漂白剂名单（1款）

  • 第4位（3.17分）：无印良品厨房漂白水消毒泡沫喷雾（日圆¥249，约HK$13）

测试员指，「无印良品厨房漂白水消毒泡沫喷雾」确实可以去除污垢，但泡沫有点松散，而且喷雾压力有点弱，所以得到最后一名。

实测7款衣物漂白产品 1款获A+好评

《LDK the beauty》指，仅靠洗衣粉其实无法去除衣服和毛巾上的异味和污渍，去除陈旧发黄污渍的关键是使用热水和粉状氧漂白剂。

氧漂白剂是一种用于衣物简单易用的漂白剂，分为以过氧化氢为主要成分的液状氧漂白剂和以过碳酸钠为主要成分的粉状氧漂白剂两种。粉状氧漂白水可有效去除油污和色素污渍，可用于深色衣服以外的其他衣物，它对于液体漂白剂无法去除的神秘污渍也非常有效。

今次《LDK the beauty》一共实测了7款衣物粉状氧漂白产品，他们的验测人员会将沾满污渍的男士服装放在各种漂白产品中浸泡一定时间，然后轻轻冲洗，根据颜色测量值的变化（色差）计算清洁力。4种评测污渍如下：

  1. 咖喱
  2. 堆积皮脂渍
  3. 衣领污渍
  4. 肉酱

衣物漂白产品实测结果及评价⬇⬇⬇

 

A级或以上衣物漂白剂推介名单（5款）

  • 第1位（4.75分，A+级）：IRIS OHYAMA OxiNeo粉末漂白剂（日圆¥798，约HK$42）
  • 第2位（4.25分）：Donki Oxishiny酸素系漂白剂（日圆¥1080，约HK$57）
  • 共同第3位（4.00分）：TOPVALU 洗衣漂白剂全浸泡漂白粉（日圆¥416，约HK$22）
  • 共同第3位（4.00分）：CAINZ含氧漂白剂（过碳酸钠）（日圆¥598，约HK$31）
  • 第5位（3.75分）：花王PRO强力分解衣物漂白粉（日圆¥497，约HK$26）

第1位的「IRIS OHYAMA OxiNeo粉末漂白剂」获得「Best Buy」的称号，经测试后发现，它可彻底去除皮脂污渍和食物污渍，对所有类型的污渍都有效，只要涂在表面，污渍就会脱落。

B级衣物漂白剂推介名单（2款）

  • 第6位（3.00分）：狮王 Bright STRONG Extreme Powder（日圆¥1946，约HK$102）
  • 第7位（2.25分）：木村石碱 家庭万用去渍洗衣清洁粉（日圆¥730，约HK$38）

测试后发现，第6位的「狮王Bright STRONG Extreme Powder」清洗后除了衣领上有些污垢，其他状况良好。第7位的「木村石碱家庭万用去渍洗衣清洁粉」则在去除堆积皮脂渍和衣领污渍的表现较差。

延伸阅读：洗头水护发素推介｜日本《LDK》实测17款人气产品 7款获A级 Pantene排最尾？

资料来源：《LDK the beauty》

---

相关文章：

防水防晒推介2024｜日本《LDK》实测10款热门防晒产品 3款获A级美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第几？

防水防晒推介｜日本《LDK》实测9款人气产品 第1名阻挡99%紫外线 3款A级超防水

挂耳咖啡推介｜日本《LDK》评测23款有3款获A+级 Starbucks排第2 Muji排最尾？

眼药水推介｜日本《LDK》评测13款干眼症眼药水 乐敦/狮王获A级最平$22 戴隐形眼镜可用

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
00:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 劳福局：10外佣罹难30人失联
突发
1小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
7小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
6小时前
00:31
消息称：警国安处邀前区议员廖成利到元朗警署会面
突发
2小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
5小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2小时前