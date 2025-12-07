5种食物不宜放微波炉！烚蛋翻叮一定爆炸？专家揭原因 这种肉也忌翻热

【微波炉/翻热食物】用微波炉翻热食物看似方便，但并非所有食物都适合这样做！有营养师指出，有5种食物不宜放进微波炉翻热，更警告当中的鸡蛋甚至有机会被微波炉翻热「叮爆」！

5种食物不宜放微波炉 烚蛋翻叮一定爆炸？

据美媒《纽约邮报》报道，注册营养师Amanda Holtzer指，虽然不少人都会用微波炉翻热剩菜的，但以下食物则不适合用微波炉进行翻热：

甚么食物不宜放微波炉翻热？

1. 烚蛋

鸡蛋富含蛋白质，但当鸡蛋烚熟后则不建议用微波炉再次翻热。由于烚蛋会在微波炉的翻热过程中，会令蒸气及压力在蛋白中积聚，令烚蛋随时会在微波炉、碗中，甚至在口腔中爆裂，令口腔受伤。

2. 富含维他命C的食物

维他命C属于水溶性维他命，而且对热力非常敏感。当维他命C微波翻热后，其营养成分会被热力破坏。因此，日常应尽量不要翻热富含维他命C的食物，例如西兰花、灯笼椒、莓类和绿叶蔬菜等，以保持当中的营养价值。

3. 鸡肉

虽然重新翻热鸡肉，在食安角度而言相对安全。不过，当鸡肉经烹调后再放入雪柜时，鸡肉中的脂肪会氧化，鸡肉的化学结构亦会起变化，令鸡肉本身味道亦会出现改变。

如此时再把鸡肉翻热，鸡肉中的水分会再被蒸发，令口感及味道变差。因此，建议可把吃剩的鸡肉应用于不需要重新翻热的食物中，例如鸡肉沙律三明治或卷饼。

4. 海鲜

微波炉的高温会迅速蒸发鱼类等海鲜的水分，导致肉质变干韧。烹饪角度，亚特兰大行政总厨Jim Nuetzi认为，重新翻热任何海鲜，在煮食上必然会带来不良影响，当中利用微波炉翻热海鲜，更会使海鲜变干，影响口感。

5. 牛扒

若果打算利用微波炉翻热剩余的牛扒，除了会影响口感和味道，牛扒在重新翻热过程中，肉质会容易变干，导致口感变硬。而且微波烅容易加热不均匀，令翻热的牛扒可能出现部份位置过熟，但其他部分仍然冰冷的情况。

使用微波炉时应注意甚么？

本港食安中心指出，使用微波炉时，应留意下列烹煮方法：

食物应以微波炉适用的盖子或保鲜纸盖好，并露出一小部分，让烹煮时产生的蒸汽排出。烹煮时保鲜纸不应接触食物。

较大块的肉须用中度火力烹煮一段较长时间，让热力直透肉的中心而不会把肉的外层煮得过熟。

要达致均匀的烹煮效果：可以把食物切成小块，并把较大块的肉去骨，其次把食物平均分布在碟上，较大块或较厚的食物放近碟边。然后，烹煮期间取出食物搅动或翻动数次，烹煮后等候两分钟才把食物取出。

食物要彻底煮熟，未煮熟的要放回微波炉再煮，直至熟透。家禽和肉类应煮至流出的汁液是清澈和没有血水为止。

不要把水或液体过度加热，因为水即使极热但表面看来仍未煮沸。

切勿用微波炉烹煮连壳的鸡蛋，以免蒸汽积聚在蛋壳内引致爆炸。如要用微波炉煮蛋，必须先把蛋壳剥掉或敲裂，并刺戳蛋黄或蛋白数下。

资料来源：《纽约邮报》、本港食安中心

