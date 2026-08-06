黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙

黎彼得离世丨香港乐坛殿堂级填词人、资深演员黎彼得（Peter、原名黎成就）于昨日早上（8月5日）因病离世，享年76岁。其好友钟志光向《星岛头条》独家证实死讯，透露黎彼得自今年3月已因中风卧床，身体机能逐渐衰退，最终与世长辞，家人低调处理黎彼得的丧事。

黎彼得对许冠杰心存感恩

有「鬼马填词人」之称的黎彼得在70年代与和许冠杰成为最佳曲词组合，当中联手合作的金曲《浪子心声》至今仍是经典之作！许冠杰今日在IG贴上亲手写的悼念文忆故友：「Peter，一路好走！多谢您为香港乐坛创出无产数精彩的作品，你的歌词通俗而不低俗，打雀英雄传的传神，世事如棋的通透，梨涡浅笑的深情，

浪子心声的豁达，我的音乐路上感恩有您！」

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黎彼得和许冠杰合作7年便拆伙

黎彼得和许冠杰由1976年的《半斤八两》专辑至1982年的《难忘你·纸船》，共合作7张专辑，因歌词内容生鬼兼贴地，受到不少乐迷欢迎，不过两人合作7年便拆伙，黎彼得亦曾称：「因为舆论，我哋开始有唔夹，冇话题又冇偈倾，佢太太亦都唔想我出现，因为晚晚同个男人一齐喺屋企通顶，有阵Sam都话，我老婆又投诉今晚又同你一齐。」黎彼得其后曾在《玖噏秘笈》大谈与许冠杰的恩怨，黎彼得直说：「朋友之间只要太过close，就会有恩怨，我唔知佢有冇怨我，但我对佢就好感恩，怨就好少。佢系我嘅恩公、恩师，呢样大家都知，亦不能否认。」

黎彼得曾否认与许冠杰不和

黎彼得又曾指许冠杰向来都爱锡太太：「你知佢绯闻唔多，因为佢锡老婆，老婆又锡佢，有人话佢老婆同人讲，呢个损友教到佢老公饮红酒又食雪茄，关我鬼事咩，摆咗我上枱！之前有啲人好似知道晒我哋啲嘢，话我话佢老婆唔系人，又话佢老婆唔like我，佢哋有冇可能会知？全部都系不知所谓，不过算喇，如果佢觉得系关我事，咪当系我，食吓雪茄仔冇乜所谓，饮红酒更加系情趣，至于话佢老婆唔钟意我，多余喇，佢不知几钟意我，佢老婆成日整牛排畀我叹，又同我去食牛排。」黎彼得续说：「我讲英文系OK，只不过写就麻麻，所以我哋嘅沟通系冇问题。许冠杰对朋友都好，佢平时都系夹吓BAND，冇乜娱乐，我就好憎阳光与海滩，所以我哋唔系唔啱，大家道不同不相为谋，并唔代表有敌意，总之各自各精彩。」

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