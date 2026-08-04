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《蜘蛛侠4》北美开画修正收28.1亿 刷新影史纪录 汤姆贺伦片酬袋近2亿 比首集劲升50倍

影视圈
更新时间：19:40 2026-08-04 HKT
发布时间：19:40 2026-08-04 HKT

新一集《蜘蛛侠：英雄重生》（蜘蛛侠4）票房报捷，劲收3.55亿美元（27.8亿港元），原本首周末票房被指不敌《复仇者联盟4：终局之战》，排北美影史亚军，但发行商周一公布修正票房数字，首周末票房达3.6亿美元（约28.1亿港元），即让电影登上影史最高首周末开画冠军。
《蜘蛛侠4》上周五在北美开画，美媒报道指首周末3日票房为3.55亿美元（27.8亿港元），但发行电影的索尼影业周一公布经修正后的北美首周末票房数字，最终定为3.6亿美元（约28.1亿港元），一举超越《复仇者联盟4：终局之战》于2019年创下的3.57亿美元（约28亿港元）纪录，成为北美影史开画成绩最高之作，亦是史上仅有两部单一周末票房突破3亿美元大关的电影。《蜘蛛侠4》全球开画票房则达9.32亿美元（约73.1亿港元），仅次于《复仇者联盟4》的12.2亿美元（约95.7亿港元），位列影史第2。索尼影业行政总裁Ravi Ahuja亦发声明多谢一众演员及制作团队，形容今次纪录「得来不易」，并笑言纪录总有一日会被打破，但会珍惜这份殊荣。


Zendaya片酬亦收近6,300万


随着新作破纪录报捷，「蜘蛛侠」汤姆贺伦（Tom Holland）今次片酬亦成焦点，据外媒报道，他今次片酬约2,000万至2,500万美元（约1.57亿至1.96亿港元），较拍摄首集《蜘蛛侠：强势回归》时仅得50万美元（约392万港元）大幅飙升，稳坐剧组片酬之首，Zendaya则据报袋约800万美元（约6,274万港元）。
港澳方面，《蜘蛛侠4》于7月30日上映以来，口碑票房节节上升，截至8月2日（开画第4日），港澳累计总票房已强势冲破4,000多万港元！开画短短不足一星期，便火速跻身2026年全港票房榜第5位，成绩惊人！

Zendaya与丈夫汤姆代言同一品牌香水。
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汤姆近日的香水广告，被台湾网民笑指似卖台湾药品「绿油精」。
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「寒冬战士」施巴逊已为人父，女友Annabelle为他诞下孩子。
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「寒冬战士」施巴逊做老窦


此外，于《复仇者联盟》中饰演「寒冬战士」的罗马尼亚男星施巴逊史丹（Sebastian Stan）今日宣布做老窦，与其拍拖4年的《诡娃安娜贝尔》英国女星Annabelle Wallis诞下孩子，他们未有公开BB性别。今年3月女方被爆未婚怀孕，今年5月Annabelle更挺巨肚陪男友亮相康城影展。

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