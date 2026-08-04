财阀X刑警2｜安普贤、郑恩彩化身「双强CP」 剧情懒人包、5大看点

财阀X刑警2｜由实力派演员安普贤以及郑恩彩领衔主演的《财阀X刑警2》于8月7日在Disney+播出，共有14集。故事讲述男女主角继续展开「以钱还钱、以背景对付背景」的爽快破案经历。下文为您精心整理《财阀X刑警2》即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

角色介绍

必看亮点

玩世不恭的财阀三世陈利手（安普贤 饰）结束了漫长且严格的警察大学特训后，正式转正成为专业刑警。新任重案组组长朱惠拉（郑恩彩 饰）空降江河警察局，她曾是前警察厅反恐小组的王牌，更是陈利手在警校时期天天对他严厉管教的「魔鬼教官」，二人化身欢喜冤家，齐面对更狡猾、残忍的国际罪犯。

《财阀X刑警2》于8月7日播出。

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陈利手（安普贤 饰）

陈利手是江河警察局重案一组组员，以及一名财阀三世。他完成了警察学校的正规特训，正式升格为专业刑警，办案手法比第一季更老练，但依然保留「钞能力」破案的特色。

安普贤饰陈利手。

朱惠拉（郑恩彩 饰）

朱惠拉是重案一组新任队长，前警察厅反恐部队的王牌。她曾是陈利手在警校时期的「魔鬼教官」，虽然二人一见面就如欢喜冤家，但亦逐渐磨合出绝佳的办案默契。

郑恩彩饰朱惠拉。

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1. 安普贤动作场面亲自上阵

《财阀X刑警》踏入第2季，剧情全面升级，女主角郑恩彩在采访中大赞安普贤的运动神经，更透露对方在面对一些高难度的动作场口，如飞车追逐与打斗戏，都选择亲自上阵，拒绝用替身，绝对会令观众睇到热血沸腾！

安普贤动作场面亲自上阵！

2. 郑恩彩强势加盟

第一季的女主朴智贤因行程与档期无法配合最终辞演《财阀X刑警2》，由郑恩彩强势加盟，饰演空降组长朱惠拉。导演金宰洪受访时透露，在初见郑恩彩时就认为她是合适的人选，更指她与安普贤组成冤家搭档的化学反应十分有趣，值得期待。

郑恩彩气场十足！

3. 「钞能力」升级

《财阀X刑警》第一季凭着脑洞十足的施展「钞能力」破大案的爆笑设定，深受观众喜爱，更创下最高收视11%的亮眼成绩。第二季则延续首季的设定，甚至越玩趔大！团队透露将动用更多私人直升机、限量跑车以及顶级人脉，对付的罪犯也升呢至国际刺客与恐怖分子，炫富规模创新高！

二人组冤家双强CP。

4. 「国民弟弟」俞承豪破格黑化

《财阀X刑警2》中，「国民弟弟」俞承豪客串饰演UBS媒体集团的小儿子「刘成元」。在剧中，他打破固有的暖男形象，饰演一位「虚伪」的财阀，表面与安普贤称兄道弟，但实则是一个内心极度扭曲、疯狂的「黑化雕刻家」，绝对是演技大考验！

俞承豪有份参演。

5. 台前幕后星光熠熠

为了延续首季的「原汁原味」，剧集继续由编剧金巴多以及导演金宰洪携手合作。除此之外，特别出演阵容同样豪华，包括曾在首季客串的金义圣回归，许城泰、郑彩娟、全慧彬、朴昭怡，以及李学周等也将加入演出，星光熠熠！制作组直言，第二季希望打破「知名演员客串就是真凶」的公式，因此在每集选角上都花费许多心思，认真用心。

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